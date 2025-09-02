Így készíthet világraszóló tojásrántottát, mutatjuk a titkos összetevőt

Ahogy a lecsó esetében, úgy a tojásrántotta készítésre is igaz a mondás; ahány ház, annyi szokás, és természetesen mindenki a sajátjára esküszik. De Mindmegette mutat egyetlen hozzávalót amivel még finomabb lesz a tojásrántotta.

A szakember azt mondja, ettől a hozzávalótól egészen zseniális lesz ez a fogás - Fotó: Pexels

Létezik egy hozzávaló, amivel még biztos, hogy nem készített reggelit. Ettől a hozzávalótól lesz igazán szuper a tojásrántotta, ráadásul az szinte minden háztartásban megtalálható.

Nem túlzás kijelenteni, hogy a tojásrántotta szinte minden otthon egyik kedvenc reggeli étele. Nagyon egyszerű elkészíteni, hiszen csak fel kell verni a tojásokat, fűszerezni, majd egy tapadásmentes serpenyőben megsütni. Természetesen a sütési időn és egyéb más apróságokon könnyen el lehet még csúszni, ám tényleg nehéz olyan komoly bakit ejteni, melynek következtében a kukában végezné az étel.