Így készíthet világraszóló tojásrántottát, mutatjuk a titkos összetevőt

Létezik egy hozzávaló, amivel még biztos, hogy nem készített reggelit.

2025. 09. 02. 10:03
Ahogy a lecsó esetében, úgy a tojásrántotta készítésre is igaz a mondás; ahány ház, annyi szokás, és természetesen mindenki a sajátjára esküszik. De Mindmegette mutat egyetlen hozzávalót amivel még finomabb lesz a tojásrántotta.

tojásrántotta
A szakember azt mondja, ettől a hozzávalótól egészen zseniális lesz ez a fogás - Fotó: Pexels

Létezik egy hozzávaló, amivel még biztos, hogy nem készített reggelit. Ettől a hozzávalótól lesz igazán szuper a tojásrántotta, ráadásul az szinte minden háztartásban megtalálható.

Nem túlzás kijelenteni, hogy a tojásrántotta szinte minden otthon egyik kedvenc reggeli étele. Nagyon egyszerű elkészíteni, hiszen csak fel kell verni a tojásokat, fűszerezni, majd egy tapadásmentes serpenyőben megsütni. Természetesen a sütési időn és egyéb más apróságokon könnyen el lehet még csúszni, ám tényleg nehéz olyan komoly bakit ejteni, melynek következtében a kukában végezné az étel.

Ha esetleg nem lenne megelégedve a tojásrántottával, vagy csak egyszerűen a legjobbra ízre és állagra törekedne, akkor fogadja meg, próbálja ki Alton Brown tanácsát. Az amerikai séf ugyanis azt javasolja, hogy tegyen egy kanál majonézt is a rántottába. A szakember azt mondja, ettől a hozzávalótól egészen zseniális lesz ez a fogás.

A teljes cikket és a remek receptet a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

