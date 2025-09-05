A múlt héten befejeződött a Colin Farrell filmjeit bemutató sorozatunk. Folytatjuk utazásunkat a filmek csodálatos világában. Ezúttal Morgan Freeman filmjeit szedjük csokorba. Freemanről szóló sorozatunk indulása előtt meg kell említenünk, hogy néhány zseniális filmje már más színészek bemutatásakor terítékre került. Így a Hetedik, a Millió dolláros bébi és a Remény rabjai már szerepeltek a Filmkép dossziénkban. Sorozatunkat a Gyűjtő (Kiss the Girls) című zseniális thrillerrel kezdjük meg. Először azonban engedjenek meg pár szót a most induló ötrészes sorozatunk színészéről.
Az öt legjobb Morgan Freeman-film – A gyűjtő + videó
Egy thriller, ami a kilencvenes években is a székhez szegezett, és ma is működik.
Kicsoda Morgan Freeman?
Morgan Freeman amerikai színész, rendező és producer, a hollywoodi filmipar egyik legmeghatározóbb alakja. 1937. június 1-jén született Memphisben, Tennessee államban. Karrierje a színházból és televíziós szerepekkel indult, majd a hetvenes évektől kezdve egyre több jelentős mozifilmben tűnt fel.
Jellegzetes mély, nyugodt hangja és karizmatikus megjelenése miatt gyakran alakít bölcs, tekintélyt parancsoló karaktereket. Olyan ikonikus filmekben játszott, mint A remény rabjai, Hetedik, Millió dolláros bébi (amelyért Oscar-díjat nyert), vagy éppen a Batman-trilógia.
Idén 30 éves a Hetedik című film
Szeptember közepén újra széles vásznon látható a fővárosi mozikban a Hetedik című sikerfilm a bemutatásának 30. évfordulója alkalmából. Az 1995-ös klasszikust a jelenleg elérhető legjobb minőségű 4K-s változatban vetítik – emelték ki a tájékoztatóban. A filmet két budapesti mozi fogja játszani szeptember 11-től egy héten át: a Cinema MOM feliratosan, a Lurdy pedig a Helyey László, Selmeczi Roland, Gruber Hugó és Blaskó Péter nevével fémjelzett szinkronnal.
Freeman nemcsak színészként, hanem narrátorként is ismert, különleges hangja számos dokumentumfilmet és reklámot tett emlékezetessé. Pályafutása során több díjjal és kitüntetéssel ismerték el, a közönség és a szakma egyaránt a legnagyobb élő színészek között tartja számon. Freeman nemcsak színészként, hanem emberként is inspiráló: későn futott be, mégis bizonyította, hogy a kitartás és a tehetség mindig utat tör magának.
5. A gyűjtő (1997)
A Gyűjtő című pszichothrillert Gary Fleder rendezte, aki elsősorban feszült hangulatú krimik és drámák alkotójaként ismert. A forgatókönyvet David Klass írta James Patterson azonos című, nagy sikerű regénye alapján.
A főszerepben a kétszeres Oscar-díjas Morgan Freeman látható, aki Alex Cross nyomozót alakítja, partnere pedig Ashley Judd, akinek ez a film hozta meg a nemzetközi áttörést. A mozi a később kultikussá vált Cross-sorozat egyik első feldolgozása.
A történet
Alex Cross (Morgan Freeman), a tapasztalt pszichológus és nyomozó Észak-Karolinába utazik, miután unokahúga nyomtalanul eltűnik. A nyomok egy „Gyűjtő” nevű rémhez vezetnek, aki fiatal nőket rabol el. Amikor egyikük, Kate (Ashley Judd) megszökik, Cross segítségével próbálják kézre keríteni a beteges elkövetőt, miközben egyre mélyebbre merülnek az emberi psziché legsötétebb bugyraiban.
Az Alex Cross-univerzum
Az Alex Cross-sorozat James Patterson amerikai író regényein alapul, amelyek középpontjában az azonos nevű washingtoni nyomozó és pszichológus áll. Alex Cross karaktere először az 1993-as Along Came a Spider (Pókháló) című könyvben jelent meg, és azóta több mint húsz regényben tűnt fel. A történetekben Cross mindig összetett, gyakran pszichopata ellenfelekkel száll szembe, miközben családját és magánéletét is igyekszik megóvni. A mozivásznon eddig három alkalommal keltették életre: Morgan Freeman játszotta A gyűjtő (1997) és a A pók hálójában (2001) filmekben, majd Tyler Perry alakította a 2012-es Alex Cross című filmben. A karakter köré mára egy egész franchise épült, és James Patterson könyvei továbbra is a krimi-thriller műfajának bestsellerei közé tartoznak.
Érdekességek a filmről
- A film alapjául szolgáló regény James Patterson egyik legsikeresebb műve, és ezzel indult be igazán az Alex Cross-univerzum Hollywoodban.
- Morgan Freeman később is visszatért Cross szerepébe a 2001-es A pók hálójában című folytatásban.
- Ashley Judd saját kaszkadőrjeleneteinek jelentős részét maga hajtotta végre, hogy még hitelesebb legyen karaktere küzdelme.
- A film vegyes kritikai fogadtatásban részesült, de kasszasiker lett, világszerte több mint 60 millió dollárt hozott.
Miért érdemes megnézni és kinek ajánlott?
A gyűjtő feszült, hideglelős pszichothriller, amely a sorozatgyilkosokról szóló filmek rajongóinak egyik kedvence lehet. Morgan Freeman bölcs, higgadt alakítása és Ashley Judd erős, kitartó karaktere különösen emlékezetessé teszi a történetet. Azoknak ajánlott, akik kedvelik a krimiket, ahol az izgalom nem csupán az akcióból, hanem a pszichológiai játszmákból fakad.
Idővonal – 1997, amikor bemutatták A gyűjtő című filmet... 🎬
- Diana hercegnő tragikus autóbalesetben elhunyt Párizsban, a világ gyászba borult.
- Magyarországon bevezették a forint új pénzérméit, köztük az 1 és 2 forintosokat (amelyek 2008-ban kerültek ki a forgalomból).
- J. K. Rowling megjelentette a Harry Potter és a bölcsek köve című regényt, amely hamarosan világsiker lett.
- A mozikban debütált a Titanic, amely minden idők egyik legsikeresebb filmjévé vált.
- Deep Blue, az IBM szuperszámítógépe, legyőzte Garri Kaszparov sakkvilágbajnokot.
- A világon először sikeresen klónoztak emlőst: megszületett Dolly, a bárány.
Borítókép: Alex Cross (Morgan Freeman), a tapasztalt pszichológus és nyomozó (Fotó: Mafab.hu)
