Az öt legjobb Morgan Freeman-film – A gyűjtő + videó

Kicsoda Morgan Freeman?

Morgan Freeman amerikai színész, rendező és producer, a hollywoodi filmipar egyik legmeghatározóbb alakja. 1937. június 1-jén született Memphisben, Tennessee államban. Karrierje a színházból és televíziós szerepekkel indult, majd a hetvenes évektől kezdve egyre több jelentős mozifilmben tűnt fel.

Freeman a Csak most kezdődik (2017) című filmben Fotó: Mafab.hu

Jellegzetes mély, nyugodt hangja és karizmatikus megjelenése miatt gyakran alakít bölcs, tekintélyt parancsoló karaktereket. Olyan ikonikus filmekben játszott, mint A remény rabjai, Hetedik, Millió dolláros bébi (amelyért Oscar-díjat nyert), vagy éppen a Batman-trilógia.

Idén 30 éves a Hetedik című film

Szeptember közepén újra széles vásznon látható a fővárosi mozikban a Hetedik című sikerfilm a bemutatásának 30. évfordulója alkalmából. Az 1995-ös klasszikust a jelenleg elérhető legjobb minőségű 4K-s változatban vetítik – emelték ki a tájékoztatóban. A filmet két budapesti mozi fogja játszani szeptember 11-től egy héten át: a Cinema MOM feliratosan, a Lurdy pedig a Helyey László, Selmeczi Roland, Gruber Hugó és Blaskó Péter nevével fémjelzett szinkronnal.

Freeman nemcsak színészként, hanem narrátorként is ismert, különleges hangja számos dokumentumfilmet és reklámot tett emlékezetessé. Pályafutása során több díjjal és kitüntetéssel ismerték el, a közönség és a szakma egyaránt a legnagyobb élő színészek között tartja számon. Freeman nemcsak színészként, hanem emberként is inspiráló: későn futott be, mégis bizonyította, hogy a kitartás és a tehetség mindig utat tör magának.