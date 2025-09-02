A Sharon Stone-t ikonná emelő magyar forgatókönyvíró munkássága előtt is tiszteleg az idei filmmaraton

A Nemzeti Filmintézet szeptember 16–21. között rendezi meg a 8. Budapesti klasszikusfilm-maratont (BKFM), a felújított mozgóképek legnagyobb hazai fesztiválját összesen nyolc fővárosi helyszínen.

Forrás: BKFM

Idén ünnepeljük a mozi születésének 130. évfordulóját, ami különös jelentőségű egy olyan fesztivál életében, mint a Budapesti klasszikusfilm-maraton. Tizenhárom évtized terméséből válogatva a nemzetközi és a magyar filmkincs izgalmas alkotásait mutathatjuk be a közönségnek az NFI Filmarchívum és Filmlabor, továbbá külföldi filmarchívumok értékmegőrző munkájának köszönhetően. A kiváló minőségben felújított klasszikusok a közös mozizás semmihez sem hasonlítható élménye mellett időutazást is garantálnak. Missziónk, hogy megismertessük ezt az élményt és a filmkincs páratlan gazdagságát az ifjabb generációkkal

– mondta Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke.

Ennek a törekvésnek megfelelve

az idei eseménysorozat szinte minden műfajban és minden korosztálynak kínál izgalmas, felfedezésre váró vagy újra nézendő alkotásokat.

Többek közt a patinás francia filmstúdió, a Gaumont olyan produkciói lesznek láthatóak újra nagyvásznon, mint az Alvilági melódia Alain Delonnal, a Felvonó a vérpadra Jeanne Moreau-val, Jean-Luc Godard rendezése, a Külön banda vagy a neonfényes Metró Luc Bessontól. Az örök klasszikusok sorát gazdagítja a programban Alain Delon másik ikonikus filmje, A szamuráj, illetve Ingrid Bergman és Roberto Rossellini közös munkái közül az Itáliai utazás, a Stromboli, valamint a Félelem – Nem hiszek már a szerelemben.

A mozi születésének 130. évfordulójára emlékezve ízelítőt kaphatunk az első mozgóképekből is, amelyek egykor a Lumière fivérek műhelyében születtek. A 120 lenyűgöző, vicces, megható, sokat idézett vagy éppen sosem látott rövidfilmből álló Lumière! – A kaland folytatódik című alkotást, rendezője, Thierry Frémaux, a lyoni a Lumière Intézet és a cannes-i fesztivál vezetője személyesen mutatja be.

A hollywoodi játékszabályokat újraíró, magyar származású forgatókönyvíró, Joe Eszterhas munkássága előtt hat filmjével tiszteleg a BKFM. Az Elemi ösztön, a Kicsorbult tőr, a Hazudozni Amerikában, az Ö.K.Ö.L., a Showgirls és a Flashdance is műsoron lesz. A dokumentumfilmes kínálatban pedig a François Truffaut, életem forgatókönyve, a Welcome to Lynchland, a Mickey Hargitay testépítő ikon alakját megidéző Mr. Universe, illetve Mariska Hargitay idén bemutatott Anyám, Jayne című alkotása is látható lesz.