Elfogták a 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát

A Sharon Stone-t ikonná emelő magyar forgatókönyvíró munkássága előtt is tiszteleg az idei filmmaraton

Szeptember 16–21. között felújított filmklasszikusokat kínál a mozizni vágyóknak a 8. Budapesti klasszikusfilm-maraton (BKFM). Köztük a fesztivál díszvendégei, David Cronenberg, Atom Egoyan és Robert Lantos olyan felejthetetlen alkotásait nézhetjük meg újra, mint a Csodálatos Júlia, az Ararat, a Eastern Promises – Gyilkos ígértek, vagy A napfény íze. A hagyományoknak megfelelően a játékfilmek mellett animációs filmek, dokumentumfilmek és rövidfilmek is helyet kapnak a műsorban. A Nemzeti Filmintézet által szervezett hatnapos filmünnepre már kaphatóak a jegyek ezerforintos kedvezményes áron. A Szent István téren pedig a főváros legnagyobb szabadtéri mozija ingyenes vetítésekkel várja majd a közönséget a felújított mozgóképek legnagyobb hazai fesztiválján.

2025. 09. 02. 10:45
Sharon Stone és Joe Eszterhas Forrás: imdb
A Nemzeti Filmintézet szeptember 16–21. között rendezi meg a 8. Budapesti klasszikusfilm-maratont (BKFM), a felújított mozgóképek legnagyobb hazai fesztiválját összesen nyolc fővárosi helyszínen. 

A Sharon Stone-t ikonná emelő magyar forgatókönyvíró munkássága előtt is tiszteleg az idei Film Maraton
Forrás: BKFM

Idén ünnepeljük a mozi születésének 130. évfordulóját, ami különös jelentőségű egy olyan fesztivál életében, mint a Budapesti klasszikusfilm-maraton. Tizenhárom évtized terméséből válogatva a nemzetközi és a magyar filmkincs izgalmas alkotásait mutathatjuk be a közönségnek az NFI Filmarchívum és Filmlabor, továbbá külföldi filmarchívumok értékmegőrző munkájának köszönhetően. A kiváló minőségben felújított klasszikusok a közös mozizás semmihez sem hasonlítható élménye mellett időutazást is garantálnak. Missziónk, hogy megismertessük ezt az élményt és a filmkincs páratlan gazdagságát az ifjabb generációkkal

 – mondta Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke.

Ennek a törekvésnek megfelelve 

az idei eseménysorozat szinte minden műfajban és minden korosztálynak kínál izgalmas, felfedezésre váró vagy újra nézendő alkotásokat. 

Többek közt a patinás francia filmstúdió, a Gaumont olyan produkciói lesznek láthatóak újra nagyvásznon, mint az Alvilági melódia Alain Delonnal, a Felvonó a vérpadra Jeanne Moreau-val, Jean-Luc Godard rendezése, a Külön banda vagy a neonfényes Metró Luc Bessontól. Az örök klasszikusok sorát gazdagítja a programban Alain Delon másik ikonikus filmje, A szamuráj, illetve Ingrid Bergman és Roberto Rossellini közös munkái közül az Itáliai utazás, a Stromboli, valamint a Félelem – Nem hiszek már a szerelemben

A mozi születésének 130. évfordulójára emlékezve ízelítőt kaphatunk az első mozgóképekből is, amelyek egykor a Lumière fivérek műhelyében születtek. A 120 lenyűgöző, vicces, megható, sokat idézett vagy éppen sosem látott rövidfilmből álló Lumière! – A kaland folytatódik című alkotást, rendezője, Thierry Frémaux, a lyoni a Lumière Intézet és a cannes-i fesztivál vezetője személyesen mutatja be.

A hollywoodi játékszabályokat újraíró, magyar származású forgatókönyvíró, Joe Eszterhas munkássága előtt hat filmjével tiszteleg a BKFM. Az Elemi ösztön, a Kicsorbult tőr, a Hazudozni Amerikában, az Ö.K.Ö.L., a Showgirls és a Flashdance is műsoron lesz. A dokumentumfilmes kínálatban pedig a François Truffaut, életem forgatókönyve, a Welcome to Lynchland, a Mickey Hargitay testépítő ikon alakját megidéző Mr. Universe, illetve Mariska Hargitay idén bemutatott Anyám, Jayne című alkotása is látható lesz. 

A 8. Budapesti klasszikusfilm-maraton külön szekciót szentel a 100 éve született rendező, Makk Károly páratlan életművének. Ennek köszönhetően lehet újra megnézni többek közt a Lilomfi, a Ház a sziklák alatt, a Megszállottak, az Elveszett paradicsom, a Szerelem, az Egymásra nézve és Az utolsó kézirat című filmjeit. Különleges filmélménynek ígérkezik a látvány- és jelmeztervezésért Oscar-díjjal kitüntettet Vértes Marcell képzőművész négy filmje, a Moulin Rouge Gábor Zsa Zsával, a Pausole király kalandjai, a Ma és minden este, illetve A mikádó című, a mesés Japánba repítő operett.

A szeptember 16-án kezdődő fesztivál teljes programja elérhető a BKFM honlapján. A vetítéseknek az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Toldi mozi, a Francia Intézet, az Art+ Cinema és a Budapest Music Center ad otthont. A jegyár minden helyszínen egységesen ezer forint, kivéve a Budapest Music Centerben rendezett A csend hangja című filmkoncertet és az NFI Filmarchívum vetítőjének ingyenes programját. 

A Szent István téren a főváros legnagyobb szabadtéri mozija is ingyenes vetítésekkel várja majd a közönséget. 

A fesztivál szervezői akkreditációs lehetőséget kínálnak diákoknak, tanároknak, szakmabelieknek és a sajtó képviselőinek, akik akkreditáltként ingyenes jegyeket igényelhetnek a vetítésekre. 

Filmmaratonra hangolva – Klasszikusok a vásznon címmel már szeptember 14-én egész nap bábfilm- és animációvetítéseknek, továbbá filmkoncerteknek ad otthont a Müpa. Korda Sándor Az aranyember című némafilmjéhez a Győri Filharmonikus Zenekar játszik. A filmtörténet leghíresebb mozdonya is megelevenedik a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben Buster Keaton főszereplésével a Budafoki Dohnányi Zenekar közreműködésével.

 

Google News
