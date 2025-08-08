Világsztárokkal érkezik az idei Budapesti Klasszikus Film Maraton

Felújítva és nagyvásznon lesz látható a csodás színekben tündöklő, megunhatatlan vígjáték, a Liliomfi, színészóriások – köztük az idén 100 éve született Darvas Iván – főszereplésével.

Itáliai utazás (1954). Forrás: BKFM

Hat filmjét, köztük az Elemi ösztönt és a Flashdance-t is vetítik a vagány, tabudöntő, öntörvényű filmírónak, Joe Eszterhasnak, aki új játékszabályokat vezetett be Hollywoodban. Reflektorfényt kap a világhírű producer, Robert Lantos életműve is. Ennek részeként lehet majd újranézni David Cronenberg és Atom Egoyan korszakos filmjeit, valamint elkészültének 25. évfordulója alkalmából A napfény íze című Szabó István-film gyönyörűen felújított változatát.

Az Ingrid és Roberto – Itáliai utazás címet viselő program Ingrid Bergman, az ünnepelt hollywoodi sztár és Roberto Rossellini olasz rendező legenda összekapcsolódó, majd szétváló életét és pályáját mutatja be közös filmjeiken keresztül. Míg a Fény és árnyék válogatás felsorakoztatja a film noir örökzöld és ismeretlen gyöngyszemeit, különös tekintettel a látványos városfilmekre, köztük az Aszfaltdzsungel Marilyn Monroeval és A város nem alszik.

A BKFM a világ első filmvállalata, a 130 éves francai Gaumont ikonikus filmjeiből (pl. Felvonó a vérpadra, Metro) is felvonultat válogatást, valamint levetítik Thierry Frémaux, a Cannes-i Fesztivál művészeti igazgatója által készített újabb összeállítást a Lumière-fivérek lebilincselő felvételeiből.