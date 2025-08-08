Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon

Budapesti Klasszikus Film MaratonMarylin Monroefesztivál

Világsztárokkal érkezik az idei Budapesti Klasszikus Film Maraton

A Nemzeti Filmintézet idén szeptember 16–21. között rendezi meg a 8. Budapesti Klasszikus Film Maratont (BKFM). A mozi 130. évfordulóját ünneplő fesztivál tíz frissen restaurált filmmel tiszteleg A szabadság és játékosság jegyében – Makk Károly 100 című válogatással a magyar filmművészet meghatározó egyénisége, Makk Károly hagyatéka előtt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 8:04
Az idei filmünnepen az Aszfaltdzsungel is látható lesz Marylin Monroe-val
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Felújítva és nagyvásznon lesz látható a csodás színekben tündöklő, megunhatatlan vígjáték, a Liliomfi, színészóriások – köztük az idén 100 éve született Darvas Iván – főszereplésével. 

Világsztárokkal érkezik az idei Budapesti Klasszikus Film Maraton
Itáliai utazás (1954). Forrás: BKFM

Hat filmjét, köztük az Elemi ösztönt és a Flashdance-t is vetítik a vagány, tabudöntő, öntörvényű filmírónak, Joe Eszterhasnak, aki új játékszabályokat vezetett be Hollywoodban. Reflektorfényt kap a világhírű producer, Robert Lantos életműve is. Ennek részeként lehet majd újranézni David Cronenberg és Atom Egoyan korszakos filmjeit, valamint elkészültének 25. évfordulója alkalmából A napfény íze című Szabó István-film gyönyörűen felújított változatát.

Az Ingrid és Roberto – Itáliai utazás címet viselő program Ingrid Bergman, az ünnepelt hollywoodi sztár és Roberto Rossellini olasz rendező legenda összekapcsolódó, majd szétváló életét és pályáját mutatja be közös filmjeiken keresztül. Míg a Fény és árnyék válogatás felsorakoztatja a film noir örökzöld és ismeretlen gyöngyszemeit, különös tekintettel a látványos városfilmekre, köztük az Aszfaltdzsungel Marilyn Monroeval és A város nem alszik

A BKFM a világ első filmvállalata, a 130 éves francai Gaumont ikonikus filmjeiből (pl. Felvonó a vérpadra, Metro) is felvonultat válogatást, valamint levetítik Thierry Frémaux, a Cannes-i Fesztivál művészeti igazgatója által készített újabb összeállítást a Lumière-fivérek lebilincselő felvételeiből. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksör

Az évszázad merénylete

„Az egyiket öklön vágtam az arcommal, a másikat meg térden az orrommal.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.