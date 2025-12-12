Az öt legjobb Diane Keaton-film – Marvin szobája + videó

1. Marvin szobája (1996)

A győztes mozink egy 1996-ban bemutatott amerikai filmdráma, amely Scott McPherson azonos című színdarabján alapul. A filmet Jerry Zaks rendezte, a forgatókönyvet pedig maga McPherson írta, aki röviddel a bemutató előtt hunyt el. A film egyik erőssége a rendkívüli színészgárda: Meryl Streep, Diane Keaton, Leonardo DiCaprio és Robert De Niro is fontos szereplői a történetnek.

A történet színdarabként nagy sikert aratott, mielőtt film készült belőle Fotó: Mafab.hu

A film erősen karakterközpontú: a családi kapcsolatok, feldolgozatlan múlt és áldozathozatal témái állnak a középpontban. Műfajilag dráma, de tele van szívből jövő emberi pillanatokkal, csendes humorral és megbocsátással.

A történet

Bessie (Diane Keaton) húsz éve gondoskodik beteg édesapjáról, Marvinról. Amikor leukémiát diagnosztizálnak nála, segítségre van szüksége, ezért felkeresi rég elhidegült testvérét, Lee-t (Meryl Streep), aki két problémás fiával él.

Robert De Niro nem csak szerepelt a filmben: producere is volt Fotó: Mafab.hu

A találkozás nem egyszerű: a két nő külön világ, más életfilozófiával, más sérülésekkel. A közös megpróbáltatások során azonban lassan közelednek egymáshoz, és évtizedes sebek kezdenek gyógyulni. A film a szeretet, a megbocsátás és a családi kapocs témáit érzékenyen, valóságosan mutatja meg.

Diane Keaton játéka a filmben

Keaton a filmben Bessie-t alakítja, aki évtizedek óta gondozza beteg apját és idős nagynénjét. Játéka rendkívül visszafogott, érzékeny és mélyen empatikus, ami teljes kontrasztban áll a film másik főszereplőjével, Meryl Streep harsányabb és keményebb figurájával. Keaton arca és gesztusai sokszor többet mondanak, mint a dialógus — a fájdalom, a szeretet és a türelem a legapróbb mozdulataiból is kiolvasható. Diane Keaton alakítását a kritikusok is nagyra értékelték, és Oscar-jelölést kapott érte a legjobb női főszereplő kategóriában.