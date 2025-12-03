Jennifer LopezfilmJ Loszerepkvíz

Mennyire ismeri Jennifer Lopez legendás filmes szerepeit? A 4. kérdésen mindenki elakad!

Tesztelje le, mennyire van képben J. Lo ikonikus alakításaival – csak a valódi rajongók hozzák a hibátlant!

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 5:14
Tesztelje le, mennyire van képben J. Lo ikonikus alakításaival – csak a valódi rajongók hozzák a hibátlant!

Melyik filmben alakítja Jennifer Lopez egy szobalány szerepét, aki beleszeret egy politikusba?

