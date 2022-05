Az 5 legjobb Stephen King-film – A Shawshank börtön sötét titka

Hétről hétre bemutattunk egy-egy alkotást az író műveiből készült adaptációkból és igyekeztünk különböző szempontok szerint osztályozni, majd sorrendbe állítani őket. Nem volt könnyű dolgunk. Számos nagyszerű King-film nem is került be az úgynevezett toplistára, de végül azért sikerült megtalálnunk az általunk öt legjobbnak ítélt mozit. Az ötödik helyet a Tortúra (Misery), a negyediket az Az (It), a harmadikat a Ragyogás (Shining), a másodikat pedig a Halálsoron (The Green Mile) szerezte meg. Ennek a vitathatatlanul impozáns listának a legelejére, kvázi megkoronázva az eddigieket, következzen az első helyezett film, az 1994-es Remény rabjai (Shawshank Redemption).



1. Remény rabjai (The Shawshank Redemption – 1994)

Az Amerikában 1994-ben, hazánkban pedig 1995-ben bemutatott, Tim Robbins és Morgan Freeman főszereplésével készült filmet az a Frank Darabont rendezte, aki a listánkon ezüstérmet szerzett Halálsoront is jegyzi. Így kijelenthetjük, hogy King-specialistának tekinthető, hiszen remekül érzi, érti a szerző sajátos világát és nagyszerűen képes azt maradéktalanul visszaadni a nézők számára. A remény rabjai először Stephen King első, kisregényeket tartalmazó gyűjteményében a Different Seasonsben jelent meg még 1982 ben. Magyarországon A remény rabjai címmel jelent meg ez a gyűjtemény 1998-ban. A mű egyáltalán nem tartalmaz horrorisztikus, rémisztő, földöntúli jeleneteket, mégis az egyik legjobb (ha nem a legjobb) King-alkotás.