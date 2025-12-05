A norvégok ismét háborognak a női kézilabda vb-n, már a sportág jövője is veszélyben

A végső győzelemre legesélyesebbnek tartott norvégok eddig az elvárásoknak megfelelően szerepelnek a női kézilabda-világbajnokságon, ám nem a sportteljesítmény miatt kerültek a középpontba. Először jött az IHF mondvacsinált büntetése, amely után várható volt, hogy a skandinávok mindenbe belekötnek majd, és így is tettek, majd a későn érkező busz és a pálya takarításának kivitelezése miatt is panaszkodtak.

A norvégok a svédeket is leiskolázták a női kézilabda-vb-n. Forrás: IHF

A négyszeres világbajnoknál a pénteki, csehek elleni összecsapást megelőzően az üres lelátókat kifogásolták: – Nem festenek jó képet, miközben próbálják eladni a kézilabdát a partnereknek és a szponzoroknak.

Az első három sorban barátok és családtagok ülnek a lelátón

– mondta a férfiválogatottal 2017-ben vb-ezüstérmes, már visszavonult Ole Erevik. Szerdán, a svédek elleni 39-26-os győzelem során mindössze 1925 fő volt a hivatalos nézőszám, de valószínűleg még kevesebben foglaltak helyet az egyébként 12 ezer szurkoló befogadásra alkalmas dortmundi arénában.

– Szomorú és szerencsétlen ez a kézilabda szempontjából. Ez a sportág nagyon sokat jelent nekem, az egész életemre ráhatással volt. Tiszteletben tartom a kézilabda-politikusok véleményét, amely szerint mindenkinek részt kell vennie a vb-n, de én máshogy gondolkodom – tette hozzá Erevik, aki nem ért egyet azzal, hogy 2021-ben 32-re bővítették a 24-es létszámot. – A világbajnokság jelenlegi felépítése inkább árt a kézilabdának, mint amennyire használ neki.

A norvégok klasszisa is félti a kézilabda jövőjét

Hasonlóan aggódó hangnemet ütött meg Maren Aardahl, aki fontos szerepet töltött be a svédek elleni magabiztos sikerben. A dán Odense csapatkapitánya és a válogatott kapitányhelyettese szerint már a Bajnokok Ligájában sincs igazán sok topcsapat. Az elmúlt bő húsz évben több olyan együttes került be a mezőnybe, hogy azzal semmiféle fejlődés nem történt meg. – Nem sok olyan együttes van, amelyikben el tudnám képzelni magamat.

Nagy különbségek vannak, el tudnék képzelni nagyobb versenyhelyzetet is mindkét nemnél

– mondta a Verdens Gangnak Aardahl, akit a vb-n azért egy csapat lenyűgözött. – Jár az elismerés Feröernek, amely nagyszerű munkát végez, több remek játékosa van. Néhányan fejlődnek, de ehhez pénzre van szükség, és nem vagyok meggyőződve arról, hogy minden országban eszerint cselekednek.