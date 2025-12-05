norvég női kézilabda-válogatottnői kézilabda vbnői kézi-vbMaren AardahlNorvégia

A norvégok ismét háborognak a női kézilabda vb-n, már a sportág jövője is veszélyben

Finoman fogalmazva sem az elégedettség tölti be a központi szerepet Norvégiában a női kézilabda-világbajnoksággal kapcsolatban. A korábban is többször panaszkodó norvégok ezúttal az alacsony nézőszámot kifogásolják, valamint aggódnak a sportág jövője miatt.

2025. 12. 05. 12:11
Maren Aardahl nem túl pozitív a kézilabda jövőjével kapcsolatban (Fotó: AFP/Sameer Al-Doumy)
A végső győzelemre legesélyesebbnek tartott norvégok eddig az elvárásoknak megfelelően szerepelnek a női kézilabda-világbajnokságon, ám nem a sportteljesítmény miatt kerültek a középpontba. Először jött az IHF mondvacsinált büntetése, amely után várható volt, hogy a skandinávok mindenbe belekötnek majd, és így is tettek, majd a későn érkező busz és a pálya takarításának kivitelezése miatt is panaszkodtak.

A norvégok a svédeket is leiskolázták a női kézilabda-vb-n
A norvégok a svédeket is leiskolázták a női kézilabda-vb-n. Forrás: IHF

A négyszeres világbajnoknál a pénteki, csehek elleni összecsapást megelőzően az üres lelátókat kifogásolták: – Nem festenek jó képet, miközben próbálják eladni a kézilabdát a partnereknek és a szponzoroknak. 

Az első három sorban barátok és családtagok ülnek a lelátón

– mondta a férfiválogatottal 2017-ben vb-ezüstérmes, már visszavonult Ole Erevik. Szerdán, a svédek elleni 39-26-os győzelem során mindössze 1925 fő volt a hivatalos nézőszám, de valószínűleg még kevesebben foglaltak helyet az egyébként 12 ezer szurkoló befogadásra alkalmas dortmundi arénában.

– Szomorú és szerencsétlen ez a kézilabda szempontjából. Ez a sportág nagyon sokat jelent nekem, az egész életemre ráhatással volt. Tiszteletben tartom a kézilabda-politikusok véleményét, amely szerint mindenkinek részt kell vennie a vb-n, de én máshogy gondolkodom – tette hozzá Erevik, aki nem ért egyet azzal, hogy 2021-ben 32-re bővítették a 24-es létszámot. – A világbajnokság jelenlegi felépítése inkább árt a kézilabdának, mint amennyire használ neki.

 

A norvégok klasszisa is félti a kézilabda jövőjét

Hasonlóan aggódó hangnemet ütött meg Maren Aardahl, aki fontos szerepet töltött be a svédek elleni magabiztos sikerben. A dán Odense csapatkapitánya és a válogatott kapitányhelyettese szerint már a Bajnokok Ligájában sincs igazán sok topcsapat. Az elmúlt bő húsz évben több olyan együttes került be a mezőnybe, hogy azzal semmiféle fejlődés nem történt meg. – Nem sok olyan együttes van, amelyikben el tudnám képzelni magamat. 

Nagy különbségek vannak, el tudnék képzelni nagyobb versenyhelyzetet is mindkét nemnél

– mondta a Verdens Gangnak Aardahl, akit a vb-n azért egy csapat lenyűgözött. – Jár az elismerés Feröernek, amely nagyszerű munkát végez, több remek játékosa van. Néhányan fejlődnek, de ehhez pénzre van szükség, és nem vagyok meggyőződve arról, hogy minden országban eszerint cselekednek.

A párizsi olimpián több mint 26 ezer néző látta a helyszínen, amint Aardahl és társai a házigazda franciák 29-21-es legyőzésével megnyerik a tornát. A következő két olimpia olyan országban lesz – Egyesült Államok (2028) és Ausztrália (2032) –, ahol a kézilabda még fejlődő státusban van, és ez szintén olyan szempont lehet, ami problémát jelenthet.

– Bíztunk benne, hogy az Egyesült Államok jobban nyílik majd a kézilabda felé, most meglátjuk, ez mennyi időt vesz igénybe. Valószínűleg túlnyúlik a 2028-as olimpián – mondta.

Norvégia a csehek elleni pénteki összecsapás után két nappal Brazília ellen zárja a középdöntőt, s minden bizonnyal ekkor dől el a csoportelsőség is.

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok? 

