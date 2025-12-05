A norvégok ismét háborognak a női kézilabda vb-n, már a sportág jövője is veszélyben

A végső győzelemre legesélyesebbnek tartott norvégok eddig az elvárásoknak megfelelően szerepelnek a női kézilabda-világbajnokságon, ám nem a sportteljesítmény miatt kerültek a középpontba. Először jött az IHF mondvacsinált büntetése, amely után várható volt, hogy a skandinávok mindenbe belekötnek majd, és így is tettek, majd a későn érkező busz és a pálya takarításának kivitelezése miatt is panaszkodtak.
A négyszeres világbajnoknál a pénteki, csehek elleni összecsapást megelőzően az üres lelátókat kifogásolták: – Nem festenek jó képet, miközben próbálják eladni a kézilabdát a partnereknek és a szponzoroknak.
Az első három sorban barátok és családtagok ülnek a lelátón
– mondta a férfiválogatottal 2017-ben vb-ezüstérmes, már visszavonult Ole Erevik. Szerdán, a svédek elleni 39-26-os győzelem során mindössze 1925 fő volt a hivatalos nézőszám, de valószínűleg még kevesebben foglaltak helyet az egyébként 12 ezer szurkoló befogadásra alkalmas dortmundi arénában.
– Szomorú és szerencsétlen ez a kézilabda szempontjából. Ez a sportág nagyon sokat jelent nekem, az egész életemre ráhatással volt. Tiszteletben tartom a kézilabda-politikusok véleményét, amely szerint mindenkinek részt kell vennie a vb-n, de én máshogy gondolkodom – tette hozzá Erevik, aki nem ért egyet azzal, hogy 2021-ben 32-re bővítették a 24-es létszámot. – A világbajnokság jelenlegi felépítése inkább árt a kézilabdának, mint amennyire használ neki.
A norvégok klasszisa is félti a kézilabda jövőjét
Hasonlóan aggódó hangnemet ütött meg Maren Aardahl, aki fontos szerepet töltött be a svédek elleni magabiztos sikerben. A dán Odense csapatkapitánya és a válogatott kapitányhelyettese szerint már a Bajnokok Ligájában sincs igazán sok topcsapat. Az elmúlt bő húsz évben több olyan együttes került be a mezőnybe, hogy azzal semmiféle fejlődés nem történt meg. – Nem sok olyan együttes van, amelyikben el tudnám képzelni magamat.
Nagy különbségek vannak, el tudnék képzelni nagyobb versenyhelyzetet is mindkét nemnél
– mondta a Verdens Gangnak Aardahl, akit a vb-n azért egy csapat lenyűgözött. – Jár az elismerés Feröernek, amely nagyszerű munkát végez, több remek játékosa van. Néhányan fejlődnek, de ehhez pénzre van szükség, és nem vagyok meggyőződve arról, hogy minden országban eszerint cselekednek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!