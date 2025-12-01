Hihetetlen, miért büntették meg a női kézilabda-vb-n a magyar csapat egyik legnagyobb riválisát

Tényleg nehéz elhinni, hogy ez megtörténhetett, pedig a dolog nem kitaláció és nem is mese. Súlyos büntetést kapott a Norvég Kézilabda Szövetség a németországi világbajnokságon, mert nem volt rendben a tornasor. Norvégia most hüledezik, áll a bál, s azt sem mondhatjuk, hogy nincs igazuk.

Norvégia és Henny Reistad (piros mezben) sem ért semmit

(Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Norvégia szabályt szegett, nem így kell kinéznie a tornasornak

Tornasor? Jó, ez egy kicsit egyszerű megfogalmazás, hivatalos neve is van: mérkőzés előtti csapatfelállás. Az ember azt hinné, hogy teljesen mindegy, ki hova áll. Pedig nem. Az IHF szabálykönyve erre is ad regulát. Tehát, úgy kell felállni, hogy az első ember a csapatkapitány, utána pedig mezszám szerint kell jönnie a játékosoknak. Ezt szegték meg a norvégok, akik úgy gondolták, jobban néz ki a tévében, ha magassági sorrendben állnak fel. A Dél-Korea elleni mérkőzésen történt ez a hihetetlen szabályszegés.

Hiba volt ezt gondolniuk. Az élelmes és mindenre figyelő IHF-ellenőr kiszúrta a turpisságot. Ment a feljelentés, majd hamarosan érkezett a verdikt: a norvég szövetség legyen szíves befizetni 1000 svájci frankot. Meg még egy ezrest, igaz, a második büntetést már nem a tornasor, hanem egy szabálytalan mez használata miatt rótták ki az illetékesek. Selma Henriksen a Dél-Korea elleni mérkőzésen olyan mezt húzott fel, amin nem volt rajta a neve. Puff neki, repült a büntetés.

A norvégok nem értik a dolgot. Fel is tették a kérdést: talán attól tart az IHF, hogy a magassági sorrendben való felállás káoszt okoz a nézőknek? Vagy megzavarja az ellenfeleket? Választ természetesen nem kaptak, csak a szabálykönyvet nyomták a kezükbe, azt nézegessék.

A norvég csapat legnagyobb sztárja, Henny Reistad is csak nevetett az egészen. Azt mondta, hogy szeretne találkozni azokkal az emberekkel, akik ezeket a szabályokat értik.

Az IHF biztosan érti. A nemzetközi szövetség mossa is a kezeit. Azt mondják: a világbajnokság előtt minden csapatot tájékoztattak a fontos szabályokról. Úgyhogy senki se hivatkozzon arra, hogy nem érti vagy nem tud róla.