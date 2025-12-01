Rendkívüli

Meghalt Kálloy Molnár Péter

Hihetetlen, miért büntették meg a női kézilabda-vb-n a magyar csapat egyik legnagyobb riválisát

Súlyos büntetést kapott a norvég női kézilabda-válogatott a németországi világbajnokságon. Az okok döbbenetesek és hihetetlenek. Egyszerűen elképesztő, hogy ilyen mondvacsinált dolgok miatt egy csapatot meg lehet büntetni. Norvégia hüledezik és semmit sem ért.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 16:01
A norvég női kézilabda-válogatott a párizsi olimpia dobogóján. Szerencsére, itt nem büntették meg őket a felállás miatt Fotó: SAMEER AL-DOUMY Forrás: AFP
Tényleg nehéz elhinni, hogy ez megtörténhetett, pedig a dolog nem kitaláció és nem is mese. Súlyos büntetést kapott a Norvég Kézilabda Szövetség a németországi világbajnokságon, mert nem volt rendben a tornasor. Norvégia most hüledezik, áll a bál, s azt sem mondhatjuk, hogy nincs igazuk.

Norvégia
Norvégia és Henny Reistad (piros mezben) sem ért semmit
(Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Norvégia szabályt szegett, nem így kell kinéznie a tornasornak

Tornasor? Jó, ez egy kicsit egyszerű megfogalmazás, hivatalos neve is van: mérkőzés előtti csapatfelállás. Az ember azt hinné, hogy teljesen mindegy, ki hova áll. Pedig nem. Az IHF szabálykönyve erre is ad regulát. Tehát, úgy kell felállni, hogy az első ember a csapatkapitány, utána pedig mezszám szerint kell jönnie a játékosoknak. Ezt szegték meg a norvégok, akik úgy gondolták, jobban néz ki a tévében, ha magassági sorrendben állnak fel. A Dél-Korea elleni mérkőzésen történt ez a hihetetlen szabályszegés.

Hiba volt ezt gondolniuk. Az élelmes és mindenre figyelő IHF-ellenőr kiszúrta a turpisságot. Ment a feljelentés, majd hamarosan érkezett a verdikt: a norvég szövetség legyen szíves befizetni 1000 svájci frankot. Meg még egy ezrest, igaz, a második büntetést már nem a tornasor, hanem egy szabálytalan mez használata miatt rótták ki az illetékesek. Selma Henriksen a Dél-Korea elleni mérkőzésen olyan mezt húzott fel, amin nem volt rajta a neve. Puff neki, repült a büntetés. 

A norvégok nem értik a dolgot. Fel is tették a kérdést: talán attól tart az IHF, hogy a magassági sorrendben való felállás káoszt okoz a nézőknek? Vagy megzavarja az ellenfeleket? Választ természetesen nem kaptak, csak a szabálykönyvet nyomták a kezükbe, azt nézegessék. 

A norvég csapat legnagyobb sztárja, Henny Reistad is csak nevetett az egészen. Azt mondta, hogy szeretne találkozni azokkal az emberekkel, akik ezeket a szabályokat értik. 

Az IHF biztosan érti. A nemzetközi szövetség mossa is a kezeit. Azt mondják: a világbajnokság előtt minden csapatot tájékoztattak a fontos szabályokról. Úgyhogy senki se hivatkozzon arra, hogy nem érti vagy nem tud róla.

 

 

