Újabb norvég lecke: összeomlás fenyegetett a második félidőben

Összességében derekasan helytállt a magyar női kéziabda-válogatott Norvégia vendégeként a Posten-kupán. A világbajnoki felkészülési mérkőzésen Golovin Vlagyimir együttese a szoros első félidő után a másodikban ugyan nehéz helyzetbe került, de végül összekapta magát, és csak hat góllal, 33-27-re kapott ki. Ez az eredmény mindenképpen biztató a jövő héten kezdődő világbajnokság előtt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 18:25
Norvégia bő évtizede a világ legjobb csapata Forrás: (Fotó: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix)
A norvég–magyar meccs előtt Golovin Vlagyimir csapata nagy küzdelem árán, 29-25-re verte Szerbiát a Straume városában zajló Posten-kupán, a házigazdák viszont 41-19-re kiütötték Spanyolországot. Nem csupán ez a körülmény ígért nehéz mérkőzést. A magyar csapat legutóbb több mint tíz éve, 2014-ben, az Eb középdöntőjében győzte le Norvégiát. Azóta több mint tízszer kapott ki tőle... A norvégok öt olimpián 3 arany- és 2 bronzérmet, világbajnokságon 3 arany-, 3 ezüst- és 1 bronzérmet, az Európa-bajnokságokon pedig 7 aranyat és 1 ezüstöt szereztek — uralják a női kézilabdázás világát.

Katrin Gitta KLUJBER, SF2 - Hungary vs. Norway, Women's EHF EURO 2024, Austria, Hungary, Switzerland, 13.12.2024, Mandatory Credit © Axel Heimken / kolektiff
Klujber Katrin felveszi a versenyt a legjobb norvég játékosokkal. A magyar válogatott bizakodva készülhet a női kézilabda-világbajnokságra Fotó: Axel Heimken/Kolektiff Images

A norvég keretben nincs radikális átalakulás az elmúlt évekhez képest: továbbra is ott van például a veterán kapus, Katrine Lunde, valamint visszatért gyermekvállalása után Nora Mörk, és természetesen a világ egyik legjobbja, Henny Reistad is szerepel. A magyar szurkolók és szakmai stáb számára is jól ismert nevek: a Győrből érkezett Kristine Breistöl, Emilie Hovden és Kristine Kristiansen, valamint az FTC-t erősítő Vilde Ingstad.

A norvégok komolyan vették a Posten-kupát

A norvégoknak azért fontos a Posten-kupa, mert Ole Gustav Gjekstad szövetségi kapitány az első világversenyére készül a jövő héten kezdődő világbajnokságon.

Nos, ezúttal sem sikerült a magyar válogatottnak legyőznie Norvégiát, mégsem lehetünk elégedetlenek. Az első félidő végi szorosan alakult, szünetben 17-16 volt az állás.

 

A magyar válogatott bizakodva készülhet a vb-re

A második félidőre a norvégok már fölénybe kerültek, 32-24-nél már nyolc góllal is vezettek, innen nézve a 33-27-es végeredmény teljesen vállalható.

A magyar válogatott bizakodva készülhet a világbajnokságra, ahol az első hatba kerülés a hivatalos cél.

 

