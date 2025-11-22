A spanyolokat szétverték, most a magyarokat akarják legyilkolni

A női kézilabda Posten Kupa első napján, még csütörtökön a norvég csapat 41-19-re, azaz 22 gól különbséggel nyert Spanyolország ellen, miközben a magyar csapat 29-25-re verte Szerbiát. A felkészülési tornán pénteken szünnap volt, szombaton viszont az első forduló két győztese, azaz a magyar és a norvég csapat csap össze 16.45-től.

A norvég női kézilabda-válogatott a világ jelenlegi legjobb csapata

(Fotó: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix)

Különös utasítást kapott a norvég női kézilabda-válogatott

A norvégok megsemmisítő győzelme a spanyolok ellen egészen elképesztő. Különösen akkor, ha hozzátesszük, hogy a legnagyobb norvég sztár, Henny Reistad nem lépett pályára ezen a találkozón. A spanyolok az elején egészen jól tartották magukat, de 5-4-es norvég vezetést követően hirtelen 18-5 lett az állás. Azaz az északi csapat csinált egy 13-1-es futást, amely ezen a szinten akkor is elképesztő, ha felkészülési mérkőzésről van szó.

A norvég TV2 szakértője, Harald Bredeli nem akart hinni a szemének. Azt mondta, hogy a norvégok mindenki szeme láttára felfalták a spanyolokat. Reistad hiányában Emilie Hovden és a norvég kapus, Eli Marie Raasok nyújtott extra teljesítményt. Hovden az első hat próbálkozásából hat gólt lőtt, ami klasszis produkció. Raasok közel negyedórán át bezárta a kaput, egy gólt sem kapott.

A félidei 23-6-os állás ezen a szinten is megalázó volt a spanyol válogatott számára.

Nem csoda, hogy a norvég csapat szövetségi kapitánya, Ole Gustav Gjekstad a szünetben arról beszélt, hogy ilyen furcsa félidőt még nem látott. Elmondta, hogy szerinte ennyire nem gyenge a spanyol együttes, de a győzelmüket nem veszélyezteti semmi.

Igaza lett. A spanyolok ugyan a második félidőben 13 gólt dobtak (ez már elfogadható), de Norvégia nem állt le. A második 30 percben 18 norvég gól született, így alakult ki a 41-19-es végeredmény. Amúgy külön érdekesség, hogy több mint egy évtized után először fordul elő, hogy a norvég női válogatott legendás edzője, Thorir Hergiersson nélkül játszik majd a világbajnokságon.

Nagyon nehéz dolga lesz a magyar válogatottnak

Az világosan látszik, hogy Golovin Vlagyimir együttesének nagyon nehéz dolga lesz szombaton délután. A győzelem nem reális, ez akkor is világszenzáció lenne, ha csak egy felkészülési tornáról van szó. A norvégok első napi teljesítményét látva egészen biztosak lehetünk abban, hogy ellenünk is teljes erőbedobással hajtanak majd.