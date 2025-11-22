kézilabdanorvég női kézilabda-válogatottmagyar női kézilabda-válogatott

A spanyolokat szétverték, most a magyarokat akarják legyilkolni

Abban mindenki egyetért, hogy jelen pillanatban a norvég női kézilabda-válogatottnál nincsen erősebb a világon. A Hollandiában és Németországban rendezendő női kézilabda-világbajnokság előtt a magyar nemzeti csapat most besétál a medve barlangjába. Szombaton 16.45-től a norvégok hazai pályán játszanak felkészülési mérkőzést a magyar női kézilabda-válogatott ellen.

Lantos Gábor
2025. 11. 22. 6:36
A magyar női kézilabda-válogatott a szerbek elleni győzelemmel kezdte meg a Posten Kupát Fotó: Kenneth McDowell
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A női kézilabda Posten Kupa első napján, még csütörtökön a norvég csapat 41-19-re, azaz 22 gól különbséggel nyert Spanyolország ellen, miközben a magyar csapat 29-25-re verte Szerbiát. A felkészülési tornán pénteken szünnap volt, szombaton viszont az első forduló két győztese, azaz a magyar és a norvég csapat csap össze 16.45-től.

női kézilabda
A norvég női kézilabda-válogatott a világ jelenlegi legjobb csapata
(Fotó: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix)

Különös utasítást kapott a norvég női kézilabda-válogatott

A norvégok megsemmisítő győzelme a spanyolok ellen egészen elképesztő. Különösen akkor, ha hozzátesszük, hogy a legnagyobb norvég sztár, Henny Reistad nem lépett pályára ezen a találkozón. A spanyolok az elején egészen jól tartották magukat, de 5-4-es norvég vezetést követően hirtelen 18-5 lett az állás. Azaz az északi csapat csinált egy 13-1-es futást, amely ezen a szinten akkor is elképesztő, ha felkészülési mérkőzésről van szó.

A norvég TV2 szakértője, Harald Bredeli nem akart hinni a szemének. Azt mondta, hogy a norvégok mindenki szeme láttára felfalták a spanyolokat. Reistad hiányában Emilie Hovden és a norvég kapus, Eli Marie Raasok nyújtott extra teljesítményt. Hovden az első hat próbálkozásából hat gólt lőtt, ami klasszis produkció. Raasok közel negyedórán át bezárta a kaput, egy gólt sem kapott. 

A félidei 23-6-os állás ezen a szinten is megalázó volt a spanyol válogatott számára.

Nem csoda, hogy a norvég csapat szövetségi kapitánya, Ole Gustav Gjekstad a szünetben arról beszélt, hogy ilyen furcsa félidőt még nem látott. Elmondta, hogy szerinte ennyire nem gyenge a spanyol együttes, de a győzelmüket nem veszélyezteti semmi.

Igaza lett. A spanyolok ugyan a második félidőben 13 gólt dobtak (ez már elfogadható), de Norvégia nem állt le. A második 30 percben 18 norvég gól született, így alakult ki a 41-19-es végeredmény. Amúgy külön érdekesség, hogy több mint egy évtized után először fordul elő, hogy a norvég női válogatott legendás edzője, Thorir Hergiersson nélkül játszik majd a világbajnokságon.

Nagyon nehéz dolga lesz a magyar válogatottnak

Az világosan látszik, hogy Golovin Vlagyimir együttesének nagyon nehéz dolga lesz szombaton délután. A győzelem nem reális, ez akkor is világszenzáció lenne, ha csak egy felkészülési tornáról van szó. A norvégok első napi teljesítményét látva egészen biztosak lehetünk abban, hogy ellenünk is teljes erőbedobással hajtanak majd.

A két csapat az elmúlt években több nagy tornán találkozott egymással. Egy évvel ezelőtt a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság bécsi elődöntőjében futottunk össze. Akkor 30-22-re nyertek a norvégok. Nem bírtunk velük a 2022-es Európa-bajnokságon sem (22-32), miként a két évvel korábbi Eb-n is ők nyertek (21-32). 

Nagyon régen, a 2014-es szintén hazai rendezésű Európa-bajnokságon találjuk meg azt a mérkőzést, amelyen nyerni tudtunk ellenük: a 29-25-ös debreceni diadal tényleg a sportág aranykönyvébe kerülhet.

A magyar női kézilabda-válogatottra nagy feladat vár szombaton a Posten Kupán
(Fotó: Kenneth McDowell)

Mindezek ellenére a magyar csapatnak nagy szüksége van az ilyen hőfokú mérkőzésekre, mert a jövő héten kezdődő hollandiai világbajnokság csoportkörében két, úgynevezett felhozó mérkőzést játszik Szenegál és Irán ellen. A csoport negyedik tagja, Svájc sem tartozik Európa élcsapatai közé, de velük már jó lesz vigyázni. 

Ami még számunkra jó hír, hogy a csoportból való továbbjutás esetén a középdöntőben sem találkozhatunk a norvégokkal -

nem úgy a dánokkal, a románokkal és minden bizonnyal a japánokkal (esetleg a horvátokkal.) 

A szombati norvégok elleni női kézilabda-összecsapás 16.45-kor kezdődik.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.