Felháborodtak a magyar szurkolók, láthatatlan meccsen maradtak le a válogatott közel 30 góljáról

A magyar női kézilabda-válogatott 29-25-re legyőzte Szerbiát a Posten Kupa felkészülési torna nyitó napján a norvégiai Straumében. Golovin Vlagyimir csapatának mérkőzését nem lehetett televízióban követni Magyarországon. A szurkolók felháborodtak, majd pánikszerűen internetes közvetítéseket próbáltak keresni. Klujber Katrinék alaposan megdolgoztak a győzelemért, szoros összecsapáson, de végig vezetve nyertek. A világbajnoki szereplését november 27-én megkezdő magyar női kézilabda-válogatott szombaton a bombaerős Norvégiával mérkőzik meg.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 20. 22:32
A szurkolók ezúttal nem láthatták a női kézilabda-válogatottat Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Sajnálatos módon a női válogatott norvégiai felkészülési mérkőzéseiről nem lesz TV-közvetítés, illetve élő stream. A Magyar Kézilabda Szövetség az elmúlt napokban folyamatosan tárgyalt a stream lehetőségeiről, és elment reális lehetőségei határáig, ám ugyanezt a norvég jogtulajdonos nem tette meg, így legnagyobb bánatunkra a találkozók nem lesznek láthatóak Magyarországon – tudatta közvetlenül a Szerbia elleni meccs előtt a Magyar Kézilabda Szövetség a rossz hírt, miszerint láthatatlanok lesznek a magyar női kézilabda-válogatott norvégiai felkészülési találkozói. Pedig a világbajnokság előtti főpróbát jelenti a Posten Kupa...

női kézilabda-válogatott
Golovin Vlagyimir éles helyzetben tesztelhette a női kézilabda-válogatottat Fotó: Csudai Sándor

Láthatatlan női kézilabda-válogatott

Érthetően nem fogadták örömmel a negatív fejleményeket a kézilabdabarátok. 

Az illetékesek igyekeztek enyhíteni a szurkolók felháborodását, s a szövetség hivatalos közösségi oldalán időről időre szöveges formában jelezték, hogyan áll a mérkőzés. 

Ez alapján az első félidő után 15-10-re vezetett Magyarország úgy, hogy Tóvizi Petra szerzett vezetést, 5-5-nél időt kért Golovin Vlagyimir, majd 8-5-re és 11-6-ra elhúztak Klujber Katrinék. A szűkszavú beszámoló szerint a csapatkapitány büntetőt hibázott, valamint többször voltunk emberhátrányban. A félidőben 15-10 volt az állás a magyar csapat javára.

Végig szoros volt

Az élelmesebb drukkerek közben már elérhető internetes közvetítéseket is találtak, így mi is ezt kihasználva láttuk a második félidőt. A szerbek 16-13-ra zárkóztak, de jött a keretbe a sérült Fodor Csenge helyett behívott balszélső, Hársfalvi Júlia fontos gólja, majd 22-17-es előnyünknél az ellenfél kért időt. Albek Anna cunderezve lőtte a 23-dikat, azért a Janurik Kingát váltó Bukovszky Annának is gyakran kellett a hálóból kiszednie a labdát. 

Olyannyira, hogy 23-21-re feljöttek Dragoslavjevicék, a szélső ezt követően fejbe lőtte a fiatal esztergomi kapust, amiért piros lapot kapott. 

Kettős emberelőnyben támadva a jó lövőformát mutató Albek bepattintotta az újabb gólunkat, mielőtt vérszemet kaptak volna a délszlávok. Dragana Cvijic beállóból tartotta versenyben Szerbiát, ferencvárosi csapattársa Klubjer Katrin viszont idegen helyen, jobbszélsőként is villant, 28-24-nél gyakorlatilag lezárta a meccset. Pedig bő három perc még hátra volt, de csak egy-egy gól született. A végén időt kért szövetségi kapitányunk, s utána gyakorolhattunk egy utolsó támadásos szituációt: be is lőtték a lányok!

A magyar női kézilabda-válogatott 29-25-re legyőzte Szerbiát, szombaton Norvégiával méri össze az erejét. A felkészülési torna házigazdája gálázott a nyitányon, Nora Mörkék 41-19-cel gázoltak át a spanyolokon.

 Hogy miért nem lett látható széles körben Magyarországon az esemény, nagy talány. Ahogy az is, mit kezd az ezer koronás díjjal a meccs legjobb magyarjának megválasztott Klujber Katrin...

 

