Folytatódik a botránysorozat a női kézilabda vb-n, mintha direkt szórakoznának a csapattal

Rájár a rúd a norvég női kézilabda-válogatottra Németországban. Nem arról van szó, hogy a női kézilabda-világbajnokság legnagyobb favoritja eddig megbotlott volna. Sokkal inkább arról, hogy mindenen felhúzzák magukat. Olykor igazuk van, máskor azért lehetnének nagyvonalúbbak.
Egy nappal korábban megírtuk, hogy az IHF nevetséges és mondvacsinált büntetésekkel bosszantotta a norvégokat. Kétszer ezer svájci frankot kellett befizetniük a skandinávoknak, mert nem volt rendben a meccs előtti tornasor, aztán az egyik játékosuk szabálytalan mezben lépett pályára.
Ezek után várható volt, hogy a norvégok az élő fába is belekötnek majd, ha bármiféle rendezési hiányosságot tapasztalnak.
Abból pedig bőven akadt. A norvég sportsajtó kedden délután hallatlan skandalumokról számolt be. Kiderült hogy a norvégok Angola elleni meccse előtt a csapatot szállító buszsofőr nem érkezett meg időben, húsz percet késett Trierben. Mivel egy mérkőzés előtt minden csapatnak percre pontosan megtervezett menetrendje van, nem csoda, hogy az északiak kijöttek a sodrukból. Ole Gustav Gjekstad norvég szövetségi kapitány Angola legyőzése után szóvá is tette mindezt. Azt mondta, hogy ilyennek nem lenne szabad előfordulnia. A szakember szidta kicsit a német szervezőket, azt mondta, amit csinálnak, az gyenge muzsika.
Addigra már túl voltak a másik balhén: a meccs előtt derült ki, hogy a pálya takarítását sem sikerült megfelelően elvégezni, mert akik ezzel foglalkoztak, olyan vegyszert használtak, amely után a csarnok talaja ragacsos és veszélyes lett.
Ole Gustav Gjekstad oda is szúrt egyet az IHF-nek: nem érti, hogy egy ekkora eseményen hogy fordulhat elő ilyesmi.
Nora Mörk is megszólalt az ügyben. Azt mondta, hogy a busz késése elfogadhatatlan. Szerinte ha ez egy vb-döntő előtt történik meg, akkor abból világraszóló botrány kerekedik. Mörk azt mondta, hogy nem húzta fel magát, de több csapattársán látta, mennyire idegesek. Nevetve hozzátette: az IHF-nek most kellene visszaküldenie azt a bírságot, amivel egy nappal korábban a norvégokat sújtották.
