Folytatódik a botránysorozat a női kézilabda vb-n, mintha direkt szórakoznának a csapattal

Rájár a rúd a norvég női kézilabda-válogatottra Németországban. Nem arról van szó, hogy a női kézilabda-világbajnokság legnagyobb favoritja eddig megbotlott volna. Sokkal inkább arról, hogy mindenen felhúzzák magukat. Olykor igazuk van, máskor azért lehetnének nagyvonalúbbak.

A női kézilabda-világbajnokság trieri helyszínén késett a norvégok autóbusza. Fotó: DPA

Egy nappal korábban megírtuk, hogy az IHF nevetséges és mondvacsinált büntetésekkel bosszantotta a norvégokat. Kétszer ezer svájci frankot kellett befizetniük a skandinávoknak, mert nem volt rendben a meccs előtti tornasor, aztán az egyik játékosuk szabálytalan mezben lépett pályára.

Ezek után várható volt, hogy a norvégok az élő fába is belekötnek majd, ha bármiféle rendezési hiányosságot tapasztalnak.

Abból pedig bőven akadt. A norvég sportsajtó kedden délután hallatlan skandalumokról számolt be. Kiderült hogy a norvégok Angola elleni meccse előtt a csapatot szállító buszsofőr nem érkezett meg időben, húsz percet késett Trierben. Mivel egy mérkőzés előtt minden csapatnak percre pontosan megtervezett menetrendje van, nem csoda, hogy az északiak kijöttek a sodrukból. Ole Gustav Gjekstad norvég szövetségi kapitány Angola legyőzése után szóvá is tette mindezt. Azt mondta, hogy ilyennek nem lenne szabad előfordulnia. A szakember szidta kicsit a német szervezőket, azt mondta, amit csinálnak, az gyenge muzsika.

Addigra már túl voltak a másik balhén: a meccs előtt derült ki, hogy a pálya takarítását sem sikerült megfelelően elvégezni, mert akik ezzel foglalkoztak, olyan vegyszert használtak, amely után a csarnok talaja ragacsos és veszélyes lett.

Ole Gustav Gjekstad oda is szúrt egyet az IHF-nek: nem érti, hogy egy ekkora eseményen hogy fordulhat elő ilyesmi.

Nora Mörk is megszólalt az ügyben. Azt mondta, hogy a busz késése elfogadhatatlan. Szerinte ha ez egy vb-döntő előtt történik meg, akkor abból világraszóló botrány kerekedik. Mörk azt mondta, hogy nem húzta fel magát, de több csapattársán látta, mennyire idegesek. Nevetve hozzátette: az IHF-nek most kellene visszaküldenie azt a bírságot, amivel egy nappal korábban a norvégokat sújtották.