Folytatódik a botránysorozat a női kézilabda vb-n, mintha direkt szórakoznának a csapattal

Egy nappal ezelőtt az IHF nevetséges pénzbüntetése, most egy késő autóbusz és a rosszul felsikált csarnok bosszantja Németországban a norvég női kézilabda-válogatottat. Véletlen lenne mindez? A norvégok szerint aligha. Egy biztos, furcsa dolgok zajlanak a női kézilabda-világbajnokság dortmundi helyszínén.

2025. 12. 02. 16:46
női kézilabda-világbajnokság
A piros mezes norvég csapatnak csak a busszal gyűlt meg a baja, Angolával nem Fotó: IHF
Rájár a rúd a norvég női kézilabda-válogatottra Németországban. Nem arról van szó, hogy a női kézilabda-világbajnokság legnagyobb favoritja eddig megbotlott volna. Sokkal inkább arról, hogy mindenen felhúzzák magukat. Olykor igazuk van, máskor azért lehetnének nagyvonalúbbak.

női kézilabda-világbajnokság
A női kézilabda-világbajnokság trieri helyszínén késett a norvégok autóbusza. Fotó: DPA

Egy nappal korábban megírtuk, hogy az IHF nevetséges és mondvacsinált büntetésekkel bosszantotta a norvégokat. Kétszer ezer svájci frankot kellett befizetniük a skandinávoknak, mert nem volt rendben a meccs előtti tornasor, aztán az egyik játékosuk szabálytalan mezben lépett pályára. 

Ezek után várható volt, hogy a norvégok az élő fába is belekötnek majd, ha bármiféle rendezési hiányosságot tapasztalnak.

Abból pedig bőven akadt. A norvég sportsajtó kedden délután hallatlan skandalumokról számolt be. Kiderült hogy a norvégok Angola elleni meccse előtt a csapatot szállító buszsofőr nem érkezett meg időben, húsz percet késett Trierben. Mivel egy mérkőzés előtt minden csapatnak percre pontosan megtervezett menetrendje van, nem csoda, hogy az északiak kijöttek a sodrukból. Ole Gustav Gjekstad norvég szövetségi kapitány Angola legyőzése után szóvá is tette mindezt. Azt mondta, hogy ilyennek nem lenne szabad előfordulnia. A szakember szidta kicsit a német szervezőket, azt mondta, amit csinálnak, az gyenge muzsika. 

Addigra már túl voltak a másik balhén: a meccs előtt derült ki, hogy a pálya takarítását sem sikerült megfelelően elvégezni, mert akik ezzel foglalkoztak, olyan vegyszert használtak, amely után a csarnok talaja ragacsos és veszélyes lett.

Ole Gustav Gjekstad oda is szúrt egyet az IHF-nek: nem érti, hogy egy ekkora eseményen hogy fordulhat elő ilyesmi.

Nora Mörk is megszólalt az ügyben. Azt mondta, hogy a busz késése elfogadhatatlan. Szerinte ha ez egy vb-döntő előtt történik meg, akkor abból világraszóló botrány kerekedik. Mörk azt mondta, hogy nem húzta fel magát, de több csapattársán látta, mennyire idegesek. Nevetve hozzátette: az IHF-nek most kellene visszaküldenie azt a bírságot, amivel egy nappal korábban a norvégokat sújtották. 

Az IHF nem hagyta az esetet szó nélkül, kitört a percháború. A nemzetközi szövetség képviselője, Björn Pazen személyesen ellenőrizte a történteket. 

Azt mondta, szó sem volt húszperces késésről, a busz mindössze 14 perccel érkezett meg később.

Dugó volt Trierben, ezért késett a jármű. 

A norvég csapat mindenesetre elhagyta Triert, és Dortmundba költözött. Szerdán este Svédország ellen kezdenek majd a középdöntőben.

 

