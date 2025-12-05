Az őrült jelenetek után a szerbek csalást kiáltva az IHF-hez fordultak a női kézi-vb-n

Csütörtökön az újonc Feröer hihetetlen sztorija folytatódott a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjében. Az északi szigetország egy őrült meccsen 31-31-es döntetlent játszott Szerbia ellen, noha ehhez kellett a Debrecenben játszó Jovana Jovovics is, aki másodpercek alatt a válogatott tragikus hőse lett. A szerbek nagyon nehezen tudják túltenni magukat a hajrában történteken, pedig a sorsuk továbbra is a saját kezükben van a női kézilabda-vb-n.

Feröer nagyot hajrázott, de a szerbek is kellettek a pontszerzéshez a női kézilabda-vb-n (Fotó: DPA/Federico Gambarini)

Női kézilabda-vb: ilyen hat másodpercet még nem látott

Történt a mérkőzés utolsó percében 31-30-as szerb vezetésnél, hogy déli szomszédainknál volt a labda, mi több, ziccerig is eljutottak a teljesen kitámadó Feröer ellen. Aztán utána minden elromlott.

Jovovics elmozgott, majd labdát kapott a feröeri kapu előtt, viszont érthetetlen módon elkezdett toporogni. S mire eljutott volna a lövésig, addigra már a játékvezetők elvették tőle a labdát. Hat másodperc volt hátra a találkozóból.

A feröeri kapus egyből indítani próbálta a már elől helyezkedő társait. A 24. születésnapját éppen csütörtökön ünneplő Jovovics nem hagyta elvégezni a szabaddobást. A DVSC átlövőjét ezért kiállították, Feröer hétméterest kapott, amit értékesített, így pontot mentett.

A szerb lapok tragédiáról írtak a meccs után, a Sportissimo odáig ment, hogy a kézilabda-történelem legrosszabb hat másodperce volt ez.

A szerbek az IHF-hez fordultak a történtek miatt

A szerb szövetség a lefújás után nem sokkal panaszt nyújtott be a Nemzetközi Kézilabda-szövetségnek (IHF), amelyben az argentin bírópáros ellen nyújtottak be panaszt. A szerbek szerint ugyanis nagyon túlzó ítélet volt Jovovicsot kiállítani az utolsó másodpercekben.

– A Szerbia és a Feröer-szigetek közötti mérkőzés részletesebb elemzése után, és főként az argentin játékvezetők furcsa döntései miatt, a szerb kézilabdacsapat sürgősségi szakértői vizsgálatot kért a mérkőzésről. Végül a szakértők megállapították, hogy a játékvezetők közvetlen hatással voltak a végeredményre, mivel durván megsértették a kézilabda szabályait.

A panasz elsősorban Jovana Jovovicsnak a mérkőzés utolsó pillanataiban megítélt passzív támadására vonatkozik,

valamint arra a tényre, hogy jogtalanul adtak piros lapot ugyanazon játékosnak a játék akadályozásáért, ami az elemzés szerint nem is létezett – áll a Szerb Kézilabda-szövetség közleményében.