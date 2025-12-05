SzerbiaFeröernői kézilabda vbJovana Jovovics

Az őrült jelenetek után a szerbek csalást kiáltva az IHF-hez fordultak a női kézi-vb-n

Noha Szerbia a kétgólos vezetésért támadhatott Feröer ellen az utolsó fél percben a női kézilabda-világbajnokságon, végül Jovana Jovovics tette után Feröer hétméteressel egyenlített, így 31-31 lett a középdöntős mérkőzés vége. A szerbek nehezen teszik túl magukat a hajrában történteken, ezért a világszövetséghez, az IHF-hez fordultak. Szerintük az argentin játékvezetői páros súlyos hibát követett el a női kézilabda-vb-n.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 9:29
Szerbia pontot vesztett az újonc ellen, de így is a saját kezében van a sorsa a női kézilabda-vb-n
Szerbia pontot vesztett az újonc ellen, de így is a saját kezében van a sorsa a női kézilabda-vb-n (Fotó: DPA/Federico Gambarini)
Csütörtökön az újonc Feröer hihetetlen sztorija folytatódott a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjében. Az északi szigetország egy őrült meccsen 31-31-es döntetlent játszott Szerbia ellen, noha ehhez kellett a Debrecenben játszó Jovana Jovovics is, aki másodpercek alatt a válogatott tragikus hőse lett. A szerbek nagyon nehezen tudják túltenni magukat a hajrában történteken, pedig a sorsuk továbbra is a saját kezükben van a női kézilabda-vb-n.

Feröer nagyot hajrázott, de a szerbek is kellettek a pontszerzéshez a női kézilabda-vb-n
Feröer nagyot hajrázott, de a szerbek is kellettek a pontszerzéshez a női kézilabda-vb-n (Fotó: DPA/Federico Gambarini)

Női kézilabda-vb: ilyen hat másodpercet még nem látott

Történt a mérkőzés utolsó percében 31-30-as szerb vezetésnél, hogy déli szomszédainknál volt a labda, mi több, ziccerig is eljutottak a teljesen kitámadó Feröer ellen. Aztán utána minden elromlott.

  • Jovovics elmozgott, majd labdát kapott a feröeri kapu előtt, viszont érthetetlen módon elkezdett toporogni. S mire eljutott volna a lövésig, addigra már a játékvezetők elvették tőle a labdát. Hat másodperc volt hátra a találkozóból.
  • A feröeri kapus egyből indítani próbálta a már elől helyezkedő társait. A 24. születésnapját éppen csütörtökön ünneplő Jovovics nem hagyta elvégezni a szabaddobást. A DVSC átlövőjét ezért kiállították, Feröer hétméterest kapott, amit értékesített, így pontot mentett. 

A szerb lapok tragédiáról írtak a meccs után, a Sportissimo odáig ment, hogy a kézilabda-történelem legrosszabb hat másodperce volt ez.

A szerbek az IHF-hez fordultak a történtek miatt

A szerb szövetség a lefújás után nem sokkal panaszt nyújtott be a Nemzetközi Kézilabda-szövetségnek (IHF), amelyben az argentin bírópáros ellen nyújtottak be panaszt. A szerbek szerint ugyanis nagyon túlzó ítélet volt Jovovicsot kiállítani az utolsó másodpercekben.

– A Szerbia és a Feröer-szigetek közötti mérkőzés részletesebb elemzése után, és főként az argentin játékvezetők furcsa döntései miatt, a szerb kézilabdacsapat sürgősségi szakértői vizsgálatot kért a mérkőzésről. Végül a szakértők megállapították, hogy a játékvezetők közvetlen hatással voltak a végeredményre, mivel durván megsértették a kézilabda szabályait. 

A panasz elsősorban Jovana Jovovicsnak a mérkőzés utolsó pillanataiban megítélt passzív támadására vonatkozik,

valamint arra a tényre, hogy jogtalanul adtak piros lapot ugyanazon játékosnak a játék akadályozásáért, ami az elemzés szerint nem is létezett – áll a Szerb Kézilabda-szövetség közleményében.

Mindezt természetesen a szerb sajtó is átvette, ahol egyből olyan címek jelentek meg, hogy rablás történt a női kézi-vb-n, és megfosztották őket két ponttól. Persze arról már kevés szó esik például a Sportissimo cikkében, hogy ha Jovovics nem kezdi el látványosan – és rosszul – az időt húzni, hanem a kapusra vezeti egyből a labdát, akkor ezt a meccset valószínűleg Szerbia megnyeri.

Hárman is pályáznak a második helyre

A II. számú középdöntős csoportban a társházigazda németek idáig százszázalékosak, így már az utolsó forduló eredményétől függetlenül továbbjutottak a negyeddöntőbe. Szombaton a németek a harmadik spanyolok ellen játszanak (18 óra), ahol valószínűleg Markus Gaugisch szövetségi kapitány már pihentetni fog, de hazai pályán azért nagy kiengedésre nem lehet számítani.  

A szombat 15.30-kor sorra kerülő Montenegró–Szerbia dönthet minden bizonnyal a továbbjutásról. A szerbek pontszerzés esetén biztos továbbjutnak, míg Montenegrónak nem csupán győznie kéne, hanem utána a németeknek szurkolnia kell, hogy legyőzzék a spanyolokat. Feröer (és Izland) már nem tud továbbjutni. 

A csoport állása az utolsó forduló előtt:

  1.  Németország 8 pont
  2. Szerbia 5 pont
  3. Spanyolország 4 pont
  4.  Montenegró 4 pont
  5. Feröer 3 pont
  6.  Izland 0 pont

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.

A magyar válogatott pénteken 18 órától Japán ellen lép pályára a világbajnokságon:

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok? 

A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok. A TippmixPRO-n minden mérkőzésre lehet fogadni.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

