kézilabdaMagdeburgbodó richárdOTP-Bank Pick Szegedférfi kézilabda Bajnokok Ligája

„Saját bőrünkön tapasztalhattuk meg” – a Szegednél iszonyatról és brutalitásról beszélnek

A férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 10. fordulójában az OTP Bank-Pick Szeged 40-32-es vereséget szenvedett a címvédő Magdeburg otthonában. A lefújás után a Szeged részéről Bodó Richárd is értékelt, aki elmondta, a saját bőrükön tapasztalhatták meg, milyen játékerőt képvisel a világ egyik legjobb csapata.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 7:09
Bodó Richárd ezúttal nem örülhetett győzelemnek (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
Hiába kezdett jól, három góllal a Szeged a Magdeburg elleni idegenbeli férfikézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésen, a németek az álmos kezdés után egyre inkább játékba lendültek, és a szünetben már 19-13-ra vezettek. Az utolsó tizenöt percre állandósult a tetemes különbség, többször is kilenc góllal vezetett a címvédő, amely végül 40-32-es sikerrel zárta hibátlan mérleggel, tízből tíz győzelemmel a BL őszi szezonját.

A Szeged kézilabdacsapata nem tudott bravúrt elérni a Magdeburg otthonában
A Szeged kézilabdacsapata nem tudott bravúrt elérni a Magdeburg otthonában (Fotó: pickhandball.hu)

– Saját bőrünkön tapasztalhattuk meg, milyen játékerőt képvisel a világ egyik legjobb csapata, a Magdeburg – idézi a Szeged hivatalos oldala Bodó Richárdot. – Pedig jól kezdtünk, de a tizedik perc környékén valami megszakadt, a védekezésünk nem működött. Mivel ebben ma gyengélkedtünk, nem volt esélyünk még a szorosabb eredmény elérésére sem. Iszonyat gyorsak a németek, brutális tempót nyomtak hatvan percen keresztül.

Bodó Richárd szerint a Szegednek előre kell tekintenie

A balátlövő hozzátette, bár szerinte a 32 szerzett gól teljesen rendben volt, hátul ezúttal sebezhetőek voltak, ezért szenvedtek vereséget: – Mesterünk szokta mondani, hogy öt percig szomorkodhatunk, de onnantól a következő két meccsre kell koncentrálnunk, hiszen még idén két fontos bajnoki vár ránk. Biztos, hogy alaposan kielemezzük majd a meccset, és tanulunk a hibákból – mondta.

A szegediek trénere, Michael Apelgren szintén arról beszélt, hogy inkább a védekezésben voltak hiányosságok: – Nem tudtuk levédekezni őket. A Magdeburg a Magdeburg, komoly problémáink voltak a megállításukkal. Pedig jól kezdtünk, több tiszta helyzetünk is volt és értékesíteni is tudtuk őket. A 32 szerzett gól nem rossz, de ma nem volt elég – nyilatkozta a vezetőedző.

A Szegedre még két meccs vár decemberben: vasárnap a Budakalászt fogadja az NB I-ben, három nappal később pedig a Ferencvároshoz látogat. Ezután jön a téli pihenő, a következő tétmeccsre egészen februárig várni kell majd.

 

