Kicentizett visszavágás, fergeteges hangulat Veszprémben

A mérkőzés első félidejében semmi sem utalt arra, hogy ebből szoros hajrá lesz. A Veszprém fokozatosan húzott el, a meccs elején már 8-4-re vezetett, majd megingás nélkül vonult 19-14-es előnnyel szünetre. Appelgren védései, Lenne, Remili, valamint Descat hatékony befejezései repítették a hazai csapatot. A Sportingban az első félidőben inkább csak Thorkelsson hetesei tartották a lelket, és a vendégeket az is sújtotta, hogy Kiko Costa korán megsérült.

Yehia Elderaa küzd a portugál védelemmel. Hatalmas csatát hozott a One Veszprém HC-Sporting férfikézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzés Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A második félidőre ritmust váltott a Sporting

A fordulás után a Sporting ritmust váltott, és egyre erőteljesebben kapaszkodott vissza. M. Costa és Salvador góljaival, valamint Thorkelsson hibátlan büntetőzésével fokozatosan olvadt a különbség, miközben a Veszprém egyre több hibát követett el támadásban. A 53. percben Ligetvári piros lapot kapott, Thorkelsson pedig már a vezetést is megszerezte a portugáloknak (28–29).

A hazaiak támadójátéka ekkor szétesni látszott, a Sporting több üres kapus találatot is szerzett. A végjátékhoz közeledve a kaotikus pillanatok domináltak: eladott labdák, kimaradt ziccerek, hetesek, ráadásul Gassama és Salvador is fontos gólokkal jelentkezett.

Káosz, majd Remili dobta a Veszprém győztes gólját

Az utolsó percre 31-31-gyel fordultak a csapatok, amikor Remili kulcspillanatban, passzívnál lőtte ki a bal alsót, visszaszerezve a vezetést. A Sporting még egy támadást vezethetett, de K. Costa ellépése és M. Costa blokkolt lövése után mindössze másodpercek maradtak. A végső Sporting-szabaddobásnál M. Costa tízméteres bombáját Corrales hárította – ez döntötte el a meccset.

A Veszprém tehát óriási küzdelemben, rengeteg fordulattal és emberhátrányos időszakkal tarkítva nyerte meg a találkozót, és visszavágott az idegenbeli, ugyancsak egygólos, 33-32-es vereségért. A hazaiak erőssége a kapusteljesítmény és a kritikus pillanatokban bemutatott higgadtság volt, míg a Sporting hatalmas feltámadást produkált, ám végül a drámai hajrában alulmaradt.