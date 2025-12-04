VeszprémRemiliSporting

Kicentizett visszavágás, fergeteges hangulat Veszprémben

Ugyanúgy egy gól különbség, mint Lisszabonban, csak most a magyar csapat javára. A Veszprém visszavágott a Sportingnak, végig kiélezett mérkőzésen 32-31-re győzött a férfikézilabda Bajnokok Ligája rangadóján. A Szeged 20.45-től a Magdeburg vendége lesz.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 20:39
Visszavágott a Veszprém a Sportingnak Fotó: MTI/Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mérkőzés első félidejében semmi sem utalt arra, hogy ebből szoros hajrá lesz. A Veszprém fokozatosan húzott el, a meccs elején már 8-4-re vezetett, majd megingás nélkül vonult 19-14-es előnnyel szünetre. Appelgren védései, Lenne, Remili, valamint Descat hatékony befejezései repítették a hazai csapatot. A Sportingban az első félidőben inkább csak Thorkelsson hetesei tartották a lelket, és a vendégeket az is sújtotta, hogy Kiko Costa korán megsérült.

Yehia Elderaa küud a portugál védelemmel. Hatalmas csatát hozott a One Veszprém HC-Sporting férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzés
Yehia Elderaa küzd a portugál védelemmel. Hatalmas csatát hozott a One Veszprém HC-Sporting férfikézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzés Fotó: MTI/Vasvári Tamás 

A második félidőre ritmust váltott a Sporting

A fordulás után a Sporting ritmust váltott, és egyre erőteljesebben kapaszkodott vissza. M. Costa és Salvador góljaival, valamint Thorkelsson hibátlan büntetőzésével fokozatosan olvadt a különbség, miközben a Veszprém egyre több hibát követett el támadásban. A 53. percben Ligetvári piros lapot kapott, Thorkelsson pedig már a vezetést is megszerezte a portugáloknak (28–29).

A hazaiak támadójátéka ekkor szétesni látszott, a Sporting több üres kapus találatot is szerzett. A végjátékhoz közeledve a kaotikus pillanatok domináltak: eladott labdák, kimaradt ziccerek, hetesek, ráadásul Gassama és Salvador is fontos gólokkal jelentkezett.

Káosz, majd Remili dobta a Veszprém győztes gólját

Az utolsó percre 31-31-gyel fordultak a csapatok, amikor Remili kulcspillanatban, passzívnál lőtte ki a bal alsót, visszaszerezve a vezetést. A Sporting még egy támadást vezethetett, de K. Costa ellépése és M. Costa blokkolt lövése után mindössze másodpercek maradtak. A végső Sporting-szabaddobásnál M. Costa tízméteres bombáját Corrales hárította – ez döntötte el a meccset.

A Veszprém tehát óriási küzdelemben, rengeteg fordulattal és emberhátrányos időszakkal tarkítva nyerte meg a találkozót, és visszavágott az idegenbeli, ugyancsak egygólos, 33-32-es vereségért. A hazaiak erőssége a kapusteljesítmény és a kritikus pillanatokban bemutatott higgadtság volt, míg a Sporting hatalmas feltámadást produkált, ám végül a drámai hajrában alulmaradt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Üzenet Erdélyből

Bayer Zsolt avatarja

Zseniális! Anti bácsi Erdélyből üzent Magyar Péternek!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.