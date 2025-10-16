Utolsó másodperces dráma után most a portugál csapat örülhetett, nem a magyar Lisszabonban

A találkozó előtt a Veszprém az A csoport harmadik helyén állt a négy mérkőzésén szerzett hat pontjával, a Sporting ötödik volt négy ponttal. A portugál együttes a legutóbbi két meccsét elveszítette, de a bakonyiak nehéz meccsre készülhettek. Tavaly Lisszabonban 39-30-ra kikapott, ezt nem volt könnyű megemészteniük.

A Veszprém ezzel a kerettel állt ki a portugál Sporting ellen Forrás: X/Veszprém Handball Club

S a hazaiak most is fergetegesen kezdtek, a hetedik percben 7-2-re vezettek. A Veszprém azonban összekapta magát, 8-7-re felzárkózott. Egyenlíteni nem tudott, sőt a portugálok megint elhúztak, de csak 11-8-ra. Aztán 12-12-nél összejött az egyenlítés, a 20. percben pedig Remili góljával már a Veszprém vezetett 13-12-re. A Sporting küzdött, hogy egál legyen, és Kiko Costa szenzációs góllal egyenlített 15-15-re:

Az utolsó percben a Sporting 18-17-nél visszavette a vezetést, ám Hesham még bevágta a labdát, a felek 18-18-as állánál mehettek szünetre.

A Veszprém 33-32-re veszített a Sporting ellen Lisszabonban

Fordulás után Hesham ott folytatja, ahol az első félidőben abbahagyta, a övé volt a játékrész első gólja, a második Pechmalbecé, 20-18-ra vezetett Xavi Pascual csapata. A 41. percben, amikor Descat magabiztosan értékesített egy hétméterest, már három gól volt az előnye 25-22-nél. A házigazda próbált kapaszkodni, és 27-27-re egyenlített, 30-29-re pedig már vezetett. Az utolsó öt percnek 30-30-ról futottak neki a csapatok, az utolsónak pedig 32-31-es portugál vezetésnél. Hesham a tizenharmadik lövésével szerzett tizenkettedik góljával (!) egyenlített, de a Sportingnak még volt egy támadása, és Martim Costa az utolsó másodpercben betalált, így a portugálok 33-32-re győztek.

Ami Lisszabonban kedden a Portugália–Magyarország labdarúgó vb-selejtezn összejött a magyar csapatnak, az csütörtökön sajnos nem...