Bajnokok LigájaVeszprémSporting CPlisszabonportugál

Utolsó másodperces dráma után most a portugál csapat örülhetett, nem a magyar Lisszabonban

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 5. fordulójában a One Veszprém az A csoportban a portugál Sporting CP otthonában lépett pályára, és 33-32-re kikapott. Ami Lisszabonban kedden a Portugália–Magyarország labdarúgó vb-selejtezőn összejött a magyar csapatnak, az csütörtökön nem. S a Veszprém az utolsó másodpercben kapott góllal bukott el.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 22:48
Xavi Pascual, a One Veszprém HC vezetőedzője Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A találkozó előtt a Veszprém az A csoport harmadik helyén állt a négy mérkőzésén szerzett hat pontjával, a Sporting ötödik volt négy ponttal. A portugál együttes a legutóbbi két meccsét elveszítette, de a bakonyiak nehéz meccsre készülhettek. Tavaly Lisszabonban 39-30-ra kikapott, ezt nem volt könnyű megemészteniük. 

A Veszprém ezzel a kerettel állt ki a portugál Sporting ellen
A Veszprém ezzel a kerettel állt ki a portugál Sporting ellen Forrás: X/Veszprém Handball Club

S a hazaiak most is fergetegesen kezdtek, a hetedik percben 7-2-re vezettek. A Veszprém azonban összekapta magát, 8-7-re felzárkózott. Egyenlíteni nem tudott, sőt a portugálok megint elhúztak, de csak 11-8-ra. Aztán 12-12-nél összejött az egyenlítés, a 20. percben pedig Remili góljával már a Veszprém vezetett 13-12-re. A Sporting küzdött, hogy egál legyen, és Kiko Costa szenzációs góllal egyenlített 15-15-re:

Az utolsó percben a Sporting 18-17-nél visszavette a vezetést, ám Hesham még bevágta a labdát, a felek 18-18-as állánál mehettek szünetre.

A Veszprém 33-32-re veszített a Sporting ellen Lisszabonban

Fordulás után Hesham ott folytatja, ahol az első félidőben abbahagyta, a övé volt a játékrész első gólja, a második Pechmalbecé, 20-18-ra vezetett Xavi Pascual csapata. A 41. percben, amikor Descat magabiztosan értékesített egy hétméterest, már három gól volt az előnye 25-22-nél. A házigazda próbált kapaszkodni, és 27-27-re egyenlített, 30-29-re pedig már vezetett. Az utolsó öt percnek 30-30-ról futottak neki a csapatok, az utolsónak pedig 32-31-es portugál vezetésnél. Hesham a tizenharmadik lövésével szerzett tizenkettedik góljával (!) egyenlített, de a Sportingnak még volt egy támadása, és Martim Costa az utolsó másodpercben betalált, így a portugálok 33-32-re győztek.

Ami Lisszabonban kedden a Portugália–Magyarország labdarúgó vb-selejtezn összejött a magyar csapatnak, az csütörtökön sajnos nem...

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu