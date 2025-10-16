Próbálkoznak a portugálok: megint Lisszabonban játszik a magyar csapat

A kedden Cristiano Ronaldóékkal 2-2-es döntetlent elérő magyar labdarúgó-válogatott után egy klubcsapatunk is pontért, pontokért utazott Portugáliába. Idén februárban 33-32-re győzött Veszprémben a hazai együttes a Sporting ellen a csoportkörben, ám 2024 szeptemberében nagy verést mért a portugál csapat a magyarra férfikézilabda Bajnokok Ligájában. Akkor Lisszabonban 39-30-ra maradtak alul a bakonyiak, akik ezúttal sem számíthatnak kíméletre.

A Veszprém játékosai jókedvűen, mégis keményen készülnek az újabb BL-meccsre (Fotó: Peka Roland)

A Veszprém végül csoportelsőként, a Sporting másodikként lépett tovább. Mindkettő számára a negyeddöntő jelentette a végállomást, a magyar klub a későbbi győztes Magdeburggal szemben egyetlen góllal maradt alul összesítésben. A mostani kiírásban a Veszprém az Aalborgi vereség után sorozatban három győzelmet aratott: 30-25 a Nantes, 30-27 a Dinamo Bukarest és 35-33 a Kielce ellen.

A portugálok hasonló utat jártak be, de kétszer is kikaptak. Bukarestben és hazai pályán a Kielce ellen ők is győztek, Aalborgban szintén elvéreztek, ám meglepetésre legutóbb saját közönségük előtt maradtak alul a Nantes-tal szemben (28-39). Emiatt várhatóan még inkább feltüzelve lépnek majd pályára a magyar együttes ellen.

Februárban megfékezte a Veszprém a Sportingot, most Lisszabonban kellene megtennie (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Elszánt Veszprém

– Törleszteni akarunk. Még akkor is, ha a Sporting általában jó otthon, kivéve a legutóbbi, a Nantes elleni fellépését – mondta a klub hivatalos oldalának a múlt héten a Kielcének nyolc gólt lövő szélső, Hugo Descat. A veszprémiek kevés magyar játékosának egyike, Ligetvári Patrik is fogadkozik.

– Senkit sem kell biztatni, pikáns találkozóra számíthatunk.

Tavaly nem úgy sikerült itt a meccs, ahogy szerettük volna, de idén úgy gondolom, plusz motivációval tudtunk ide jönni. Meg szeretnénk mutatni, ami akkor bennünk maradt. Remélem, tudjuk azt a játékot nyújtani, amit saját magunktól elvárunk!

A Sporting–Veszprém Bajnokok Ligája csoportmérkőzést (csütörtök, 20.45, tv.: Sport1 TV) Lisszabonban rendezik. A Szeged szerdán lépett pályára, de hazai környezetben alulmaradt a címvédő Magdeburggal szemben.