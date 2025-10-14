vb-selejtezőmagyar fociválogatottportugál fociválogatottPortugáliaMagyarország

A remek magyar kezdés után Ronaldo miatt őrültek meg a portugálok – kövesse velünk élőben!

A magyar labdarúgó-válogatott a világbajnoki selejtezősorozat 4. fordulójában a Nemzetek Ligája-győztes vendége Lisszabonban. Kövesse velünk a Portugália–Magyarország vb-selejtező eseményeit!

Wiszt Péter
2025. 10. 14. 20:41
Szalai Attila szerezte a magyarok vezető gólját (Fotó: AFP/Patricia De Melo Moreira)
A magyar válogatott négy ponttal a birtokában a pótselejtezőt érő csoportmásodik helyen érkezett meg Lisszabonba, ahol a három forduló után százszázalékos Portugália vendége volt a vb-selejtezők F jelű csoportjában. A szombati, Örményország ellen 2-0-ra megnyert találkozóhoz képest két helyen változott Marco Rossi kezdőcsapata: az eltiltásából visszatérő Varga Barnabás és Sallai Roland is helyet kapott. A túloldalon is két módosítás volt, a José Alvalade Stadionban is közönségkedvenc Cristiano Ronaldo viszont maradt a csatársorban. Már órákkal a Portugália–Magyarország összecsapás előtt nagy volt a tömeg, így a bemelegítés közben is remek volt a hangulat: mintegy ötvenezer ember gyűlt össze az arénában, amelyben lelkes magyar hangokat is lehetett hallani. Ebben a stadionban az előző tíz mérkőzése mindegyikét megnyerte a portugál együttes, amely még sosem kapott ki a magyaroktól – Szoboszlai Dominikék ezen sorozatok megtörését tűzték ki célként.

A budapesti találkozóhoz hasonlóan a Portugália–Magyarország vb-selejtezőn is Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo volt a két csapatkapitány
A budapesti találkozóhoz hasonlóan a Portugália–Magyarország vb-selejtezőn is Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo volt a két csapatkapitány (Fotó: Csudai Sándor)

A találkozó előtt több száz magyar szurkoló gyűlt össze a szomszédos metróállomásnál, ahonnan közösen vonultak a Sporting stadionjához:

Portugália–Magyarország: Szalai Attila góljára Ronaldo válaszolt

Bátran kezdett a magyar válogatott, az első percekben letámadta ellenfelét. Diogo Costa kapusnak egy alkalommal fejjel kellett mentenie a meginduló Varga Barnabás elől. A portugálok ezután valamelyest feljebb tudtak lépni, és már a vendégek térfelén birtokolták a labdát. Az első lövés az ötödik percből Ronaldo nevéhez fűződött, de a kísérlete magasan fölé szállt. A túloldalon Sallai veszélyeztetett először, aki a tizenhatos vonaláról tekert, de Costa szögletre ütötte a lövését. 

Szoboszlai sarokrúgása után viszont már Szalai Attila pontosabb volt, az ő fejesével vezetést szerzett a magyar csapat!

Hungary's defender #04 Attila Szalai celebrates with his teammates after scoring the opening goal during the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group F football match between Portugal and Hungary at Jose Alvalade stadium in Lisbon on October 14, 2025. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Szalai Attila szerzett vezetést a magyar válogatottnak (Fotó: AFP/Patricia De Melo Moreira)

A hátrányba került portugálok magasabb fokozatba kapcsoltak, és egyre fentebb támadtak: Tóth Balázsnak is megvolt az első védése a 14. percben. Nyolc perccel később azonban már ő is tehetetlen volt: a jobbról középre passzolt labdát Ronaldo az üresen maradt kapuba lőve egyenlített – az ötszörös aranylabdás gólja után szinte felrobbant a lisszaboni stadion. 

Ez már Cristiano Ronaldo 40. vb-selejtezős találata volt, ezzel egyedüli rekorderré vált.

A hazai közönség hullámzott, illetve a nem túl gyakori magyar labdabirtoklás esetén részben fütyült is. A 31. percben egy szép szögletvariáció után meg is nyugodhatott: Bolla kapásból nem sokkal tévesztette el a kaput. Bruno Fernandes egymeccses eltiltást jelentő sárga lapot kapott, majd Varga előtt adódott elszalasztott esély – nem volt tehát messze a magyar gól sem. 

A túloldalon Ronaldo esése miatt reklamáltak tizenegyest a hazaiak, de a játékvezető továbbot intett. Közben a láthatóan kissé megsérült Schäfer András helyére Tóth Alex állt be a vendégeknél.

Cikkünk folyamatosan frissül a találkozó eseményeivel.

Vb-selejtező, F csoport:

  • Portugália–MAGYARORSZÁG 1-1 – élő
  • gól: C. Ronaldo (22.), ill. Szalai A. (8.)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
