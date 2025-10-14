A remek magyar kezdés után Ronaldo miatt őrültek meg a portugálok – kövesse velünk élőben!

A magyar válogatott négy ponttal a birtokában a pótselejtezőt érő csoportmásodik helyen érkezett meg Lisszabonba, ahol a három forduló után százszázalékos Portugália vendége volt a vb-selejtezők F jelű csoportjában. A szombati, Örményország ellen 2-0-ra megnyert találkozóhoz képest két helyen változott Marco Rossi kezdőcsapata: az eltiltásából visszatérő Varga Barnabás és Sallai Roland is helyet kapott. A túloldalon is két módosítás volt, a José Alvalade Stadionban is közönségkedvenc Cristiano Ronaldo viszont maradt a csatársorban. Már órákkal a Portugália–Magyarország összecsapás előtt nagy volt a tömeg, így a bemelegítés közben is remek volt a hangulat: mintegy ötvenezer ember gyűlt össze az arénában, amelyben lelkes magyar hangokat is lehetett hallani. Ebben a stadionban az előző tíz mérkőzése mindegyikét megnyerte a portugál együttes, amely még sosem kapott ki a magyaroktól – Szoboszlai Dominikék ezen sorozatok megtörését tűzték ki célként.

A budapesti találkozóhoz hasonlóan a Portugália–Magyarország vb-selejtezőn is Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo volt a két csapatkapitány (Fotó: Csudai Sándor)

A találkozó előtt több száz magyar szurkoló gyűlt össze a szomszédos metróállomásnál, ahonnan közösen vonultak a Sporting stadionjához:

Portugália–Magyarország: Szalai Attila góljára Ronaldo válaszolt

Bátran kezdett a magyar válogatott, az első percekben letámadta ellenfelét. Diogo Costa kapusnak egy alkalommal fejjel kellett mentenie a meginduló Varga Barnabás elől. A portugálok ezután valamelyest feljebb tudtak lépni, és már a vendégek térfelén birtokolták a labdát. Az első lövés az ötödik percből Ronaldo nevéhez fűződött, de a kísérlete magasan fölé szállt. A túloldalon Sallai veszélyeztetett először, aki a tizenhatos vonaláról tekert, de Costa szögletre ütötte a lövését.