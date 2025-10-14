Szalai Attilavb-selejtezőMagyarországSzoboszlai Dominikgólpassz

Itt nézheti meg Szalai Attila vezető gólját a portugálok ellen + videó

Szalai Attila fejesével a magyar válogatott került előnybe a portugál–magyar vb-selejtező első félidejében.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 21:04
Szalai Attila góljával a magyar válogatott szerezte meg a vezetést Portugália ellen
Szalai Attila góljával a magyar válogatott szerezte meg a vezetést Portugália ellen Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kedd este hatalmas füttyszóval fogadták a magyar válogatott a Sporting Stadionjában a portugálok elleni vb-selejtezőn. A portugál–magyar meccs elején azonban nem ijedt meg Marco Rossi együttese.

A portugál–magyar vb-selejtezőn a mieink szerezték meg a vezetést egy szöglet után
A portugál–magyar vb-selejtezőn a mieink szerezték meg a vezetést egy szöglet után  Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Portugál–magyar: Szalai Attila gólja

A kilencedik percben Sallai Roland lövése után szöglethez jutottak a mieink, Szoboszlai beadására pedig Szalai Attila remekül érkezett. A lisszaboni közönség néma csendben fogadta a gólt, a magyar szurkolók pedig tomboltak a lelátón.

Élő, szöveges közvetítésünket itt követheti.

Cristiano Ronaldo gyorsan válaszolt

Sokáig azonban nem vezetett a magyar válogatott. A 22. percben egy jobb oldali beadásra Cristiano Ronaldo érkezett, az ötszörös aranylabdás pedig könnyedén a kapuba lőtt. 

A mérkőzés előtti szurkolói vonulás:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Cucc Petiben

Bayer Zsolt avatarja

Rudi barátom összefoglalta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu