Itt nézheti meg Szalai Attila vezető gólját a portugálok ellen + videó

Kedd este hatalmas füttyszóval fogadták a magyar válogatott a Sporting Stadionjában a portugálok elleni vb-selejtezőn. A portugál–magyar meccs elején azonban nem ijedt meg Marco Rossi együttese.

A portugál–magyar vb-selejtezőn a mieink szerezték meg a vezetést egy szöglet után Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Portugál–magyar: Szalai Attila gólja

A kilencedik percben Sallai Roland lövése után szöglethez jutottak a mieink, Szoboszlai beadására pedig Szalai Attila remekül érkezett. A lisszaboni közönség néma csendben fogadta a gólt, a magyar szurkolók pedig tomboltak a lelátón.

Élő, szöveges közvetítésünket itt követheti.

Cristiano Ronaldo gyorsan válaszolt

Sokáig azonban nem vezetett a magyar válogatott. A 22. percben egy jobb oldali beadásra Cristiano Ronaldo érkezett, az ötszörös aranylabdás pedig könnyedén a kapuba lőtt.