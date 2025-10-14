Itt nézheti meg Szalai Attila vezető gólját a portugálok ellen + videó

Kedd este hatalmas füttyszóval fogadták a magyar válogatott a Sporting Stadionjában a portugálok elleni vb-selejtezőn. A portugál–magyar meccs elején azonban nem ijedt meg Marco Rossi együttese.
Portugál–magyar: Szalai Attila gólja
A kilencedik percben Sallai Roland lövése után szöglethez jutottak a mieink, Szoboszlai beadására pedig Szalai Attila remekül érkezett. A lisszaboni közönség néma csendben fogadta a gólt, a magyar szurkolók pedig tomboltak a lelátón.
Cristiano Ronaldo gyorsan válaszolt
Sokáig azonban nem vezetett a magyar válogatott. A 22. percben egy jobb oldali beadásra Cristiano Ronaldo érkezett, az ötszörös aranylabdás pedig könnyedén a kapuba lőtt.