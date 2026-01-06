Egy közép-ázsiai ütközet, ami meghonosította a papírt nyugaton

A talasi csata geopolitikai háttere
A VIII. század közepén Közép-Ázsia ütközőzónává vált. A Tang-dinasztia katonai és közigazgatási befolyása mélyen benyúlt a mai Kirgizisztán és Kazahsztán területére. Ezzel párhuzamosan az Abbászida Kalifátus frissen megszilárdult hatalma kelet felé, Közép-Ázsia irányába nyomult előre. A két nagyhatalom találkozása elkerülhetetlenné vált. A selyemút ellenőrzése nemcsak gazdasági, hanem politikai és presztízskérdés is volt.
A talasi csata egy hosszan érlelődő határkonfliktus csúcspontja volt. A Tang-kori Kína és az Abbászida Kalifátus befolyási övezetei már évtizedekkel korábban érintkeztek Közép-Ázsiában. A selyemút menti városok nem rögzített határokhoz tartoztak, hanem változó lojalitású ütközőzónák voltak.
A térségben helyi iráni, szogd és türk elitcsoportok lavíroztak a nagyhatalmak között, saját túlélési érdekeik mentén.
A hadjáratokban részt vevő nomád szövetségesek lojalitása pragmatikus volt, nem tartós.
A katonai mozgásokat informális diplomácia kísérte: követségek, kereskedelmi engedmények és politikai ígéretek hálózata. Ebben a közegben a talasi csata nem elszigetelt esemény, hanem egy instabil peremvidék logikus végkifejlete lett.
A talasi csata lefolyása
751 nyarán a két sereg a Talasz folyó vidékén csapott össze. A kínai erőket Kao Hsziencse (Gao Xianzhi) tábornok vezette, soraikban reguláris katonák és szövetséges nomád csapatok is harcoltak.
A fordulat akkor következett be, amikor a karluk törzsek – addigi szövetségesként – átálltak az abbászidák oldalára. Ez az árulás eldöntötte a talasi csata kimenetelét. A Tang-hadsereg súlyos vereséget szenvedett, és kénytelen volt visszavonulni kelet felé.
A katonai vereség önmagában még nem lett volna végzetes. A döntő tényező az volt, hogy néhány éven belül Kínában kitört az An Lusan-felkelés, amely a Tang-dinasztia erőforrásait teljesen lekötötte. Közép-Ázsia többé nem került vissza kínai ellenőrzés alá. A talasi csata így nemcsak egy elvesztett ütközet volt, hanem egy egész geopolitikai irány lezárása.
