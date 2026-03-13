Míg külföldön egyre drágul a benzin, addig itthon ennek gátat szabott a kormány

Menczer Tamás a közösségi oldalán megosztott videóban részletesen beszélt arról, hogy Lengyelországban a benzin ára 600 forintnak megfelelő szint felett van. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója jelezte, hogy eközben a védett ár hazánkban 595 forint. De kitért arra is, hogy a dízel ára a lengyeleknél 800 forintnak felel meg, míg hazánkban 615 forint.

A politikus megjegyezte, hogy

a kormány közbelépett a növekvő árak miatt, hogy megvédjék a magyar családokat és a magyar vállalkozásokat.

Úgy véli, hogy Orbán Viktor miniszterelnök világosan válaszolt és fogalmazott Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is:

aki belénk harap, annak kitörik a foga, ők előbb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból, veszteni fognak.

Menczer kiemelte, hogy Zelenszkijnek is van egy terve, meg Orbán Viktornak is van egy terve, csak a magyar kormányfő terve jobb. – Ez a különbség a kettő között, és azért talán látja az ukrán elnök is, hogy a magyar miniszterelnök terve jobb, és ezért fenyegetőznek egyfolytában, most már életveszélyesen is – tette hozzá.

