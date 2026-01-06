Rendkívüli

Óriási siker a vidéki otthonfelújítási program, már több tízmilliárd forint támogatást osztottak ki

Hatalmas siker a kormány tavaly januárban indult vidéki otthonfelújítási programja, amelynek köszönhetően több mint 40 ezer ember igényelt támogatást. A vidéki otthonfelújítási program keretében már 56 milliárd forintott fizetett ki az állam az arra jogosultaknak.

2026. 01. 06. 12:41
Kedvező az Otthon start program hatása Fotó: Székelyhidi Balázs
Már több, mint 40 ezer igénylő nyújtotta be utólagos támogatási igényét a vidéki otthonfelújítási programra összesen 76,4 milliárd forint értékben – közölte a Facebookra feltöltött rövid videójában Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője.

vidéki otthonfelújítási program
Már több mint ötvenmilliárd forintot fizettek ki az igénylőknek a vidéki otthonfelújítási program keretében (képünk illusztráció) Fotó: Kurucz Árpád

Hozzátette: az igénylők között több mint 18 ezer nyugdíjast találunk. A szóvivő azt is elmondta, átlagosan 1,9 millió a programban igényelt támogatási összeg, több mint 31 500 esetben már megérkeztek a támogatási okiratok is.

Palóc André ismertette: a program keretében eddig 56 milliárd forint került kifizetésre, ebből 24,3 milliárd forintot nyugdíjas igénylők számára utaltak át.

A vidéki otthonfelújítási program is mutatja, népszerű megoldásról van szó, és a magyar kormánynak továbbra is kiemelten fontos a vidéken élők sorsa – húzta alá az NGM szóvivője.

A tavaly januárban indult vidéki otthonfelújítási program a korábban 370 ezer család által igénybe vett otthonfelújítási program logikáján alapul, de  kifejezetten az ötezernél kisebb lélekszámú települések lakóinak szól, akik felújításaikhoz ötvenszázalékos, legfeljebb hárommillió forint támogatás igénylésével akár hatmillió forintos beruházást is megvalósíthatnak, és ehhez kedvezményes banki kölcsönt is felvehetnek. 

