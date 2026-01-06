Bóka János úgy helyretette a HVG újságíróját, hogy köpni-nyelni nem tudott

Rendkívüli

Az egykor szebb napokat látott HVG/EUrologus súlyos értelmezési hibákat követett el Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján elhangzottak kapcsán – erre hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Bóka János. Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere szerint az uniós intézkedések súlyosan sértik Magyarország szuverén döntési jogait, amelyek mellett a kormány továbbra is kitart.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 12:40
Bóka János Európai uniós ügyekért felelős miniszter Forrás: Facebook
Az egykor szebb napokat látott HVG/EUrologus súlyos értelmezési hibákat követett el Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján elhangzottak kapcsán – erre hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Bóka János.

Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere szerint a lap propagandistája tévesen állítja, hogy az orosz gázimport uniós tilalma kereskedelempolitikai intézkedés lenne, nem pedig szankció. Mint kifejtette: az EU nem zár le termékpiacokat, hiszen továbbra is engedélyezett marad a földgáz és az LNG importja – csupán Oroszországból tiltják meg a behozatalt. 

A miniszter hangsúlyozta: az intézkedés indoka nem kereskedelmi, hanem biztonságpolitikai, és súlyosan sérti a tagállamok azon szuverén jogát, hogy maguk határozzák meg energiamixüket. Ebben – jegyezte meg – még az Eurológus sem vitatkozik.

 

Nincs önkéntesség, csak kényszer

Bóka János kitért arra is, hogy az Eurológus félreérti a 23 ezer menekültkérelem ügyét. Nem relokációs kvótáról van szó, hanem a Migrációs és Menekültügyi Paktum egyik új eleméről: a határon lefolytatott kötelező menekültügyi eljárásról.

Az uniós szabályozás alapján Magyarországnak 2027 júniusáig évi 23 ezer 148 kérelem elbírálására alkalmas kapacitást kell biztosítania, ami az egyik legmagasabb az EU-ban. 

„Itt van tehát a 23 ezer kérelem elbírálása, kedves Eurológus – nem pedig a relokációs kvótáknál” 

– fogalmazott a miniszter.

A relokációs mechanizmus kapcsán Bóka János rámutatott: bár az EUrologus helyesen említi az évi 21 ezer fős célszámot, tévesen állítja, hogy azt 17–24 ország között osztanák szét. Valójában mindössze hét tagállam minősül „valóban szolidaritásra kötelezettnek”, köztük Magyarország.

Ez azt jelenti: vagy befogadás, vagy pénzfizetés – nincs önkéntesség. Ráadásul ha a Tanács minősített többséggel migrációs válsághelyzetet hirdet, a befogadás már pénzzel sem váltható ki.

 

Miért fizet Magyarország napi egymillió eurót?

Az Eurológus állításával szemben Bóka János szerint Magyarország nem „jogtechnikai okokból”, hanem azért fizet napi egymillió eurós bírságot, mert nem hajlandó végrehajtani azt az uniós jogértelmezést, amely szerint az illegális migránsokat is be kell engedni, és az eljárást az ország területén kell lefolytatni.

Ráadásul az uniós szabályok szerint egy idő után az illegális bevándorlókat automatikusan ki kell engedni a zárt létesítményekből, miközben az elutasított kérelmezők több mint 80 százaléka Európában marad.

„Nem mi döntjük tehát el, kivel élünk együtt” 

– hangsúlyozta Bóka János, hozzátéve: ezt Magyarország elfogadhatatlannak tartja, ezért vállalja a bírságot is.

 

Szuverenitás kérdése

A „tettre készek koalíciója” és az Egyesült Királyság kapcsán a miniszter kiemelte: London szuverén döntés alapján vesz részt ezekben az együttműködésekben – ahogy Magyarország szuverén döntés alapján nem.

Egyesült Királyság számára felfoghatatlan lenne, hogy egy ilyen koalícióban valaki ne szuverén döntése alapján vegyen részt, vagy bármilyen retorzió érje azért, mert abban nem akar részt venni

– jegyezte meg, hozzátéve: az EU-ban azonban ez ma már keserű valóság.

Borítókép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Forrás: Facebook)

