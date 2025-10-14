Marco Rossi döntött Sallai és Varga sorsáról a portugálok elleni meccsen

A házigazda három forduló után százszázalékos mérleggel vezeti a vb-selejtezős csoportját, és a Portugália–Magyarország mérkőzés után akár már biztos világbajnoki résztvevőnek is számíthat. A lisszaboni José Alvalade Stadionban közép-európai idő szerint 20.45-kor kezdődik a találkozó a szerb Szrdjan Jovanovics játékvezető sípjelére, ezt megelőzően pedig Roberto Martínez és Marco Rossi is eldöntötte, melyik tizenegy játékost nevezi a kezdőcsapatába.

Szoboszlai Dominik a Portugália–Magyarország vb-selejtezőn sorozatban 41. alkalommal szerepel a magyar válogatott kezdőcsapatában (Fotó: Csudai Sándor)

Portugália–Magyarország: Marco Rossi változtatott a kezdőcsapaton

Marco Rossi szövetségi kapitány a kapuban a várakozásoknak megfelelően Tóth Balázsnak szavazott bizalmat, előtte pedig ugyanaz a négyes alkotja a védelmet, mint a szeptemberi vb-selejtezők és az örmények elleni szombati győzelem alkalmával , azaz Loic Nego, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos. A középpálya hátsó részén Schäfer András és Callum Styles segít, előttük Bolla Bendegúz, Sallai Roland és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik játszik. A középcsatár a portugálok ellen a Sallaihoz hasonlóan az eltiltását már letöltő Varga Barnabás lesz.

A magyar válogatott felállása:

Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Szoboszlai, Sallai – Varga

A portugáloknál kilencen is kezdenek a budapesti meccshez képest, a két új ember a védelemben van.

A Fenerbahce játékosa, Nélson Semedo a jobbhátvéd

Míg a védelem közepén Renato Veiga (Villarreal) játszik

A portugálok kezdője: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes – R. Neves, Vitinha, B. Fernandes – B. Silva, C. Ronaldo, Pedro Neto