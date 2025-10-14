vb-selejtezőmagyar fociválogatottportugál fociválogatottRoberto MartínezkezdőcsapatokMarco Rossi

Marco Rossi döntött Sallai és Varga sorsáról a portugálok elleni meccsen

A magyar labdarúgó-válogatott kedd este Lisszabonban lép pályára. A Portugália–Magyarország világbajnoki selejtező előtt a két szövetségi kapitány, Roberto Martínez és Marco Rossi is kihirdette a kezdőcsapatot. A vb-selejtező 20.45-kor kezdődik a portugál fővárosban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 19:20
Marco Rossi eldöntötte, kik kezdenek Portugáliában (Fotó: Csudai Sándor)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A házigazda három forduló után százszázalékos mérleggel vezeti a vb-selejtezős csoportját, és a Portugália–Magyarország mérkőzés után akár már biztos világbajnoki résztvevőnek is számíthat. A lisszaboni José Alvalade Stadionban közép-európai idő szerint 20.45-kor kezdődik a találkozó a szerb Szrdjan Jovanovics játékvezető sípjelére, ezt megelőzően pedig Roberto Martínez és Marco Rossi is eldöntötte, melyik tizenegy játékost nevezi a kezdőcsapatába.

Szoboszlai Dominik a Portugália–Magyarország vb-selejtezőn sorozatban 41. alkalommal szerepel a magyar válogatott kezdőcsapatában
Szoboszlai Dominik a Portugália–Magyarország vb-selejtezőn sorozatban 41. alkalommal szerepel a magyar válogatott kezdőcsapatában (Fotó: Csudai Sándor)

Portugália–Magyarország: Marco Rossi változtatott a kezdőcsapaton

Marco Rossi szövetségi kapitány a kapuban a várakozásoknak megfelelően Tóth Balázsnak szavazott bizalmat, előtte pedig ugyanaz a négyes alkotja a védelmet, mint a szeptemberi vb-selejtezők és az örmények elleni szombati győzelem alkalmával , azaz Loic Nego, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos. A középpálya hátsó részén Schäfer András és Callum Styles segít, előttük Bolla Bendegúz, Sallai Roland és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik játszik. A középcsatár a portugálok ellen a Sallaihoz hasonlóan az eltiltását már letöltő Varga Barnabás lesz.

A magyar válogatott felállása:

  • Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Szoboszlai, Sallai – Varga

A portugáloknál kilencen is kezdenek a budapesti meccshez képest, a két új ember a védelemben van.

  • A Fenerbahce játékosa, Nélson Semedo a jobbhátvéd
  • Míg a védelem közepén Renato Veiga (Villarreal) játszik

A portugálok kezdője: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes – R. Neves, Vitinha, B. Fernandes – B. Silva, C. Ronaldo, Pedro Neto

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Cucc Petiben

Bayer Zsolt avatarja

Rudi barátom összefoglalta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu