Egy évvel azután, hogy egy férfi autójával belehajtott a magdeburgi karácsonyi vásáron hömpölygő tömegbe – megölve hat embert és több mint háromszázat megsebesítve –, tömegek tartottak megemlékezést Németországban. A 2024. december 20-án történt támadás áldozatainak tiszteletére szombaton tartottak megemlékezést Magdeburgban, amin Friedrich Merz szövetségi kancellár is részt vett – számolt be róla az Euronews.
Tömegek gyűltek össze a magdeburgi tragédiára emlékezve
Magdeburg utcáin szombaton csendes emlékezés vette kezdetét – gyertyák, virágok és néma fájdalom árulkodott arról, hogy a karácsonyi vásárt ért támadás tragikus emléke máig nem fakult meg. Eközben a magdeburgi gázoló pere folyik a bíróságon, akinek hat rendbeli gyilkosság és 338 rendbeli gyilkossági kísérlet miatt kell felelnie. A város nem felejtett, de vajon tanult-e a történtekből?
Gondolataim az áldozatokkal, az érintettekkel és a gyászolókkal vannak
– nyilatkozta Simone Borris, Magdeburg polgármestere az évforduló kapcsán. A város megemlékezést szervezett azok emlékére, akik életüket vesztették és azokért is, akik a trauma súlyát a mai napig cipelik. A karácsonyi vásár körül – amely szombaton zárva tartott – élő láncot alkottak az emberek.
Az egy évvel ezelőtti ámokfutás a magdeburgi karácsonyi vásárt a horror helyszínévé tette
– fogalmazott Stefanie Hubig, szövetségi igazságügyi és fogyasztóvédelmi miniszter. Gondolatai a hozzátartozókkal és a sérültekkel vannak, akik még mindig a bűncselekmény következményeivel küzdenek. Rámutatott, hogy már 455 ember vette igénybe az érintetteknek nyújtott segítséget. A túlélők és az áldozatok hozzátartozói gyógyszeres kezelést, pszichológusi segítséget és pénzügyi támogatást kapnak.
A magdeburgi karácsonyi vásár elleni támadás
Tavaly, karácsony előtt nem sokkal egy ötvenéves férfi autójával áthajtott a karácsonyi vásáron. A Szaúd-Arábiából származó orvos 2006 óta élt Németországban, és pszichiáterként dolgozott. A támadásban hat ember meghalt, öt 45 és 75 év közötti nő és egy kilencéves fiú. Több mint háromszáz ember megsérült.
A merénylő bérelt autójával, 48 km/órás sebességgel hajtott a tömegbe. Nagyjából egyperces tombolása során több száz embert gázolt el.
A rendőrség gyorsan reagált, nagy erőkkel vonult ki a helyszínre. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és a hatóságok robbanóanyagok után is kutattak a területen, de nem találtak bombát. A vásárt azonnal bezárták, és felszólították az embereket a belváros elhagyására.
Hans-Georg Maassen, a német Alkotmányvédelmi Hivatal egykori vezetője a NIUS vendégcikkében kifejtette, hogy a támadás megelőzhető lett volna. Véleménye szerint a német bevándorláspolitika alapvető hibái vezettek oda, hogy hasonló események sorozata következhetett be az elmúlt években.
A magdeburgi támadás szinte napra pontosan a berlini karácsonyi vásár elleni 2016-os terrortámadás évfordulóján történt, ahol 13 ember vesztette életét és további 67 személy sérült meg, sokuk maradandó egészségkárosodást szenvedett.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, novemberben megkezdődött a magdeburgi karácsonyi gázoló, Taleb al-Abdulmohsen pere.
A naumburgi ügyészség 206 oldalas vádirata hat rendbeli gyilkosságot és 338 rendbeli gyilkossági kísérletet tartalmaz. Emellett súlyos testi sértés és a közúti forgalom veszélyeztetésének vádja is szerepel benne. Ezen kívül 180 áldozat és hozzátartozó lép fel közös felperesként az ügyben, akiket mintegy 40 ügyvéd képvisel. A magdeburgi regionális bíróság közel 50 tárgyalási napot tűzött ki 2026 márciusáig.
Borítókép: Tömegek tartottak megemlékezést a magdeburgi karácsonyi vásárt ért támadás emlékére (Fotó: AFP)
