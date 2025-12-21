karácsonyi vásárNémetországMagdeburgterrortámadás

Tömegek gyűltek össze a magdeburgi tragédiára emlékezve

Magdeburg utcáin szombaton csendes emlékezés vette kezdetét – gyertyák, virágok és néma fájdalom árulkodott arról, hogy a karácsonyi vásárt ért támadás tragikus emléke máig nem fakult meg. Eközben a magdeburgi gázoló pere folyik a bíróságon, akinek hat rendbeli gyilkosság és 338 rendbeli gyilkossági kísérlet miatt kell felelnie. A város nem felejtett, de vajon tanult-e a történtekből?

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 13:59
Fotó: HENDRIK SCHMIDT Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy évvel azután, hogy egy férfi autójával belehajtott a magdeburgi karácsonyi vásáron hömpölygő tömegbe – megölve hat embert és több mint háromszázat megsebesítve –, tömegek tartottak megemlékezést Németországban. A 2024. december 20-án történt támadás áldozatainak tiszteletére szombaton tartottak megemlékezést Magdeburgban, amin Friedrich Merz szövetségi kancellár is részt vett – számolt be róla az Euronews.

Egy éve történt a magdeburgi karácsonyi vásárt ért támadás
Tömegek gyűltek össze a magdeburgi tragédiára emlékezve
Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Gondolataim az áldozatokkal, az érintettekkel és a gyászolókkal vannak

 – nyilatkozta Simone Borris, Magdeburg polgármestere az évforduló kapcsán. A város megemlékezést szervezett azok emlékére, akik életüket vesztették és azokért is, akik a trauma súlyát a mai napig cipelik. A karácsonyi vásár körül – amely szombaton zárva tartott – élő láncot alkottak az emberek. 

Az egy évvel ezelőtti ámokfutás a magdeburgi karácsonyi vásárt a horror helyszínévé tette

 – fogalmazott Stefanie Hubig, szövetségi igazságügyi és fogyasztóvédelmi miniszter. Gondolatai a hozzátartozókkal és a sérültekkel vannak, akik még mindig a bűncselekmény következményeivel küzdenek. Rámutatott, hogy már 455 ember vette igénybe az érintetteknek nyújtott segítséget. A túlélők és az áldozatok hozzátartozói gyógyszeres kezelést, pszichológusi segítséget és pénzügyi támogatást kapnak.

A magdeburgi karácsonyi vásár elleni támadás

Tavaly, karácsony előtt nem sokkal egy ötvenéves férfi autójával áthajtott a karácsonyi vásáron. A Szaúd-Arábiából származó orvos 2006 óta élt Németországban, és pszichiáterként dolgozott. A támadásban hat ember meghalt, öt 45 és 75 év közötti nő és egy kilencéves fiú. Több mint háromszáz ember megsérült.

A merénylő, Taleb al-Abdulmohsen
A merénylő, Taleb al-Abdulmohsen 
Fotó: KLAUS-DIETMAR GABBERT / DPA

A merénylő bérelt autójával, 48 km/órás sebességgel hajtott a tömegbe. Nagyjából egyperces tombolása során több száz embert gázolt el.

A rendőrség gyorsan reagált, nagy erőkkel vonult ki a helyszínre. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és a hatóságok robbanóanyagok után is kutattak a területen, de nem találtak bombát. A vásárt azonnal bezárták, és felszólították az embereket a belváros elhagyására.

Hans-Georg Maassen, a német Alkotmányvédelmi Hivatal egykori vezetője a NIUS vendégcikkében kifejtette, hogy a támadás megelőzhető lett volna. Véleménye szerint a német bevándorláspolitika alapvető hibái vezettek oda, hogy hasonló események sorozata következhetett be az elmúlt években. 

A magdeburgi támadás szinte napra pontosan a berlini karácsonyi vásár elleni 2016-os terrortámadás évfordulóján történt, ahol 13 ember vesztette életét és további 67 személy sérült meg, sokuk maradandó egészségkárosodást szenvedett.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, novemberben megkezdődött a magdeburgi karácsonyi gázoló, Taleb al-Abdulmohsen pere
A naumburgi ügyészség 206 oldalas vádirata hat rendbeli gyilkosságot és 338 rendbeli gyilkossági kísérletet tartalmaz. Emellett súlyos testi sértés és a közúti forgalom veszélyeztetésének vádja is szerepel benne. Ezen kívül 180 áldozat és hozzátartozó lép fel közös felperesként az ügyben, akiket mintegy 40 ügyvéd képvisel. A magdeburgi regionális bíróság közel 50 tárgyalási napot tűzött ki 2026 márciusáig.

Borítókép: Tömegek tartottak megemlékezést a magdeburgi karácsonyi vásárt ért támadás emlékére (Fotó: AFP)

add-square Magdeburgi terrortámadás

A német bevándorláspolitika és a biztonsági intézkedések gyengesége okolható a magdeburgi támadásért

Magdeburgi terrortámadás 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknélküled

Magyar Péter bevonul Szegeden a Nélküledre

Bayer Zsolt avatarja

Megérjük még, hogy a Simor, a Szily meg a Lukács büszkén fogja énekelni a Nélküledet. És a székely zászló fog lobogni a kezükben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu