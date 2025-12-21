Tömegek gyűltek össze a magdeburgi tragédiára emlékezve

Gondolataim az áldozatokkal, az érintettekkel és a gyászolókkal vannak

– nyilatkozta Simone Borris, Magdeburg polgármestere az évforduló kapcsán. A város megemlékezést szervezett azok emlékére, akik életüket vesztették és azokért is, akik a trauma súlyát a mai napig cipelik. A karácsonyi vásár körül – amely szombaton zárva tartott – élő láncot alkottak az emberek.

Az egy évvel ezelőtti ámokfutás a magdeburgi karácsonyi vásárt a horror helyszínévé tette

– fogalmazott Stefanie Hubig, szövetségi igazságügyi és fogyasztóvédelmi miniszter. Gondolatai a hozzátartozókkal és a sérültekkel vannak, akik még mindig a bűncselekmény következményeivel küzdenek. Rámutatott, hogy már 455 ember vette igénybe az érintetteknek nyújtott segítséget. A túlélők és az áldozatok hozzátartozói gyógyszeres kezelést, pszichológusi segítséget és pénzügyi támogatást kapnak.

A magdeburgi karácsonyi vásár elleni támadás

Tavaly, karácsony előtt nem sokkal egy ötvenéves férfi autójával áthajtott a karácsonyi vásáron. A Szaúd-Arábiából származó orvos 2006 óta élt Németországban, és pszichiáterként dolgozott. A támadásban hat ember meghalt, öt 45 és 75 év közötti nő és egy kilencéves fiú. Több mint háromszáz ember megsérült.

A merénylő, Taleb al-Abdulmohsen

Fotó: KLAUS-DIETMAR GABBERT / DPA

A merénylő bérelt autójával, 48 km/órás sebességgel hajtott a tömegbe. Nagyjából egyperces tombolása során több száz embert gázolt el.

A rendőrség gyorsan reagált, nagy erőkkel vonult ki a helyszínre. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és a hatóságok robbanóanyagok után is kutattak a területen, de nem találtak bombát. A vásárt azonnal bezárták, és felszólították az embereket a belváros elhagyására.