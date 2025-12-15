rongáláskarácsonyi vásárSt. Pölten

Támadás ért egy karácsonyi vásárt Ausztriában

Vasárnap éjjel szabotázsakció érte a St. Pölten-i karácsonyi vásárt: ismeretlen tettesek megrongálták az áramellátást és több járművet is, mintegy 1500 eurós kárt okozva. A hatóságok nyomoznak az ügyben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 14:13
Képünk illusztráció Fotó: NurPhoto via AFP
Ismeretlen elkövetők vasárnap este célzott rongálást hajtottak végre az alsó-ausztriai, St. Pölten-i városháza terén működő karácsonyi vásár ellen. Az exxpress.at cikke szerint a támadás során több elektromos kábelt elvágtak, valamint két parkoló jármű gumiabroncsait is megrongálták.

A st. pölteni városháza terén működő karácsonyi vásár
A St. Pölten-i városháza terén működő karácsonyi vásár Fotó: stpoeltentourismus.at

A szabotázs következtében az anyagi kár megközelíti az 1500 eurót. A rongálás különösen érzékenyen érintette volna a vásárt, mivel az áramellátás kiesése akár az egész rendezvény bezárásához is vezethetett volna az adventi csúcsidőszakban.

A város vészhelyzeti áramszolgáltató egysége azonban gyorsan beavatkozott, és rövid időn belül helyreállította a megrongált vezetékeket. Ennek köszönhetően a két érintett árusítóhely zavartalanul folytathatta működését, és a vásárt végül nem kellett bezárni.

Az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek, a rendőrség nyomozást indított. A hatóságok egyelőre nem közöltek információt az elkövetők indítékáról, de nem zárják ki a szándékos megfélemlítés lehetőségét sem.

A történtek újabb kérdéseket vetnek fel az európai karácsonyi vásárok biztonságát illetően, amelyek az utóbbi években egyre gyakrabban válnak célponttá – akár fizikai támadások, akár szabotázsakciók formájában.

Tegnap arról írtunk, hogy 

Németországban a hatóságok megelőztek egy potenciális terrortámadást: öt migráns férfit tartóztattak le, akik egy karácsonyi vásár tömegébe akartak hajtani egy kamionnal. Az ügy súlyosságát a német belügyminiszter is kiemelte, hangsúlyozva a gyors és hatékony rendőri fellépést.

 

Sötét árnyék vetül idén az európai karácsonyi vásárokra: a hagyományos ünnepi hangulatot egyre inkább a fokozott biztonsági készültség és a terrorfenyegetettségtől való félelem váltja fel. A korábbi évek súlyos merényletei – különösen a 2016-os berlini és a tavalyi magdeburgi támadás – miatt Európa-szerte megerősített rendőri jelenlét, akadályok és szigorú ellenőrzések fogadják a látogatókat, miközben a lakosságban tovább él a bizonytalanság és az újabb támadásoktól való aggodalom.

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: NurPhoto via AFP) 

