Támadás ért egy karácsonyi vásárt Ausztriában

Ismeretlen elkövetők vasárnap este célzott rongálást hajtottak végre az alsó-ausztriai, St. Pölten-i városháza terén működő karácsonyi vásár ellen. Az exxpress.at cikke szerint a támadás során több elektromos kábelt elvágtak, valamint két parkoló jármű gumiabroncsait is megrongálták.
A szabotázs következtében az anyagi kár megközelíti az 1500 eurót. A rongálás különösen érzékenyen érintette volna a vásárt, mivel az áramellátás kiesése akár az egész rendezvény bezárásához is vezethetett volna az adventi csúcsidőszakban.
A város vészhelyzeti áramszolgáltató egysége azonban gyorsan beavatkozott, és rövid időn belül helyreállította a megrongált vezetékeket. Ennek köszönhetően a két érintett árusítóhely zavartalanul folytathatta működését, és a vásárt végül nem kellett bezárni.
