Tényleg nincs fontosabb probléma? – Woke támadás a karácsonyi vásárok ellen

A karácsonyi készülődés meghitt hangulatát Németországban egyre inkább beárnyékolja a kultúrharc. Míg korábban a legnagyobb gondot a hóhiány vagy az áremelkedés jelentette, idén egy jól ismert téli ital, a Lumumba (rumos forró csokoládé) vált a politikai csatározások célpontjává. A kasseli karácsonyi vásár szervezői november 22-én egy ultimátumszerű e-mailben tájékoztatták az árusokat: aki továbbra is ezen a néven kínálja portékáját, az súlyos következményekkel számolhat – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál. Az első vétségért figyelmeztetés jár, a másodikért azonban azonnali és végleges kizárás a vásárról, ami gyakorlatilag a megélhetésük elvesztését jelenti az ünnepi szezonban.

A németországi Kassel karácsonyi vásárában csendes harcot vív a woke a józan ésszel. Illusztráció (Fotó: NurPhoto/AFP)

A döntés hátterében egy meglehetősen erőltetett ideológiai érvelés áll. A Lumumba elnevezés állítólag Patrice Lumumbára, Kongó első demokratikusan megválasztott miniszterelnökére és a függetlenségi harc hősére utal, akit 1961-ben egy puccs után kivégeztek.

A balliberális kritikusok szerint az ital elnevezése – különösen a német „mit Schuss” (alkohollal, szó szerint: lövéssel) kifejezéssel párosítva – a politikus meggyilkolásán való ízléstelen gúnyolódás, ezért rasszista.

Érdekes fordulat, hogy tavaly a szervezők még ellenálltak a nyomásnak, idén azonban Kassel Marketing vezetése teljes hátraarcot hajtott végre. Azzal érvelnek, hogy a karácsonyi vásárnak olyan helynek kell lennie, ahol „mindenki szívesen látottnak érzi magát” – kivéve persze azokat, akik ragaszkodnának a hagyományos elnevezésekhez.