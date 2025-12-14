Rendkívüli

Megjöttek a végleges adatok: több mint 1,6 millióan vettek részt a nemzeti konzultációban + videó

Németországkarácsonyi vásárKassel

Tényleg nincs fontosabb probléma? – Woke támadás a karácsonyi vásárok ellen

A karácsonyi vásárok már nemcsak a forralt bor és a mézeskalács illatáról szólnak, hanem a woke ideológia legújabb túlkapásairól is. A németországi Kasselben a hatóságok betiltották a népszerű rumos kakaó, a Lumumba árusítását, mondván, a név használata rasszista. A kereskedőket nemcsak megrovással, hanem a vásárról való teljes kitiltással fenyegetik, ha nem hódolnak be az új nyelvi diktátumnak.

Munkatársunktól
2025. 12. 14. 9:25
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A karácsonyi készülődés meghitt hangulatát Németországban egyre inkább beárnyékolja a kultúrharc. Míg korábban a legnagyobb gondot a hóhiány vagy az áremelkedés jelentette, idén egy jól ismert téli ital, a Lumumba (rumos forró csokoládé) vált a politikai csatározások célpontjává. A kasseli karácsonyi vásár szervezői november 22-én egy ultimátumszerű e-mailben tájékoztatták az árusokat: aki továbbra is ezen a néven kínálja portékáját, az súlyos következményekkel számolhat – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál. Az első vétségért figyelmeztetés jár, a másodikért azonban azonnali és végleges kizárás a vásárról, ami gyakorlatilag a megélhetésük elvesztését jelenti az ünnepi szezonban.

A németországi Kassel karácsonyi vásárában csendes harcot vív a woke a józan ésszel (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)
A németországi Kassel karácsonyi vásárában csendes harcot vív a woke a józan ésszel. Illusztráció (Fotó: NurPhoto/AFP)

A döntés hátterében egy meglehetősen erőltetett ideológiai érvelés áll. A Lumumba elnevezés állítólag Patrice Lumumbára, Kongó első demokratikusan megválasztott miniszterelnökére és a függetlenségi harc hősére utal, akit 1961-ben egy puccs után kivégeztek. 

A balliberális kritikusok szerint az ital elnevezése – különösen a német „mit Schuss” (alkohollal, szó szerint: lövéssel) kifejezéssel párosítva – a politikus meggyilkolásán való ízléstelen gúnyolódás, ezért rasszista.

Érdekes fordulat, hogy tavaly a szervezők még ellenálltak a nyomásnak, idén azonban Kassel Marketing vezetése teljes hátraarcot hajtott végre. Azzal érvelnek, hogy a karácsonyi vásárnak olyan helynek kell lennie, ahol „mindenki szívesen látottnak érzi magát” – kivéve persze azokat, akik ragaszkodnának a hagyományos elnevezésekhez.

A közösségi médiában elemi erejű felháborodás tört ki a döntés nyomán. A Facebookon és más platformokon a kommentelők többsége értetlenül áll a szigorítás előtt.

Ez már egyszerűen nevetséges

– írja az egyik felhasználó, míg mások azt kérdezik:

Tényleg nincsenek nagyobb gondjaink Németországban?

A támogató hangok elenyészők, a többség szerint egy mesterségesen generált problémáról van szó, amely csak tovább mérgezi a társadalmi légkört.

Kassel esete azonban nem elszigetelt jelenség, hanem egy országos trend része. Bremerhavenben a helyi rádió erősítette meg, hogy a jövőben ott sem szerepelhet az itallapon a Lumumba név. A reakciók ott is hasonlóak: a lakosság kínosnak és túlzónak tartja az intézkedést. Frankfurtban már tavaly ajánlást fogalmaztak meg a névhasználat kerülésére, ami a hatóságok szerint hatásosnak bizonyult. 

Mainzban pedig már csak rumos kakaó vagy rumos forró csokoládé néven találkozhatunk az itallal.

A kereskedők egy része azonban nem adja könnyen magát. A kreatív ellenállás jegyében egyes árusok humorral próbálják kijátszani a rendszert: egyszerűen megváltoztattak egy betűt, és Lamumba néven árulják tovább ugyanazt az italt. Ezzel formálisan nem sértik meg az új szabályokat, mégis felismerhető marad a termék a vevők számára.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: NurPhoto/AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekpuzsér róbert

Puzsér Róbert okozhatja Magyar Péter vesztét, egy mondattal a földbe döngölte

Felhévizy Félix avatarja

Váratlan helyzet állt elő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu