Rettegés és félelem Nyugaton: terrorveszély Hollandiában

A szervezet szerint ez a szint valós esélyt jelez egy esetleges támadásra, és megegyezik a fél évvel korábban kiadott értékeléssel. A jelentés kiemeli: több olyan dzsihadista szabadult ki az utóbbi időben börtönből, illetve szabadulhat a következő években, akiknek jogszabály szerint kiutasítás lenne a sorsuk, a többségük mégis Hollandiában marad. A végleges tartózkodási vagy jogi státus nélkül maradó személyek ellenőrzése nehézségekbe ütközik, és a hatóságok hivatalos felügyeletet sem tudnak biztosítani számukra. A dokumentum szerint a kilátástalan, jogellenes tartózkodás frusztrációt okozhat, ami növeli annak kockázatát, hogy egyesek visszatérnek korábbi dzsihadista vagy bűnözői köreikhez.

Dzsihadisták miatt van terrorveszély Hollandiában. Fotó: ANP

A fenyegetettséget súlyosbítja az online radikalizáció terjedése is, különösen a fiatalok körében. A jelentés szerint ők fokozottan veszélyeztetettek, mivel a radikalizáció gyakran a pedagógusok, a szülők és a kortársak látókörén kívül zajlik. Az NCTV arra figyelmeztet, hogy a hollandiai dzsihadista mozgalom új generációt talál meg az online hálózatokban, ami idővel új szélsőséges csoportok kialakulásához vezethet, és veszélyeztetheti a közbiztonságot. Korábban írtunk róla, hogy terrorfenyegetés miatt Geert Wilders felfüggesztette kampányát.