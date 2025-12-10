dzsihadistaHollandiaterrorfenyegetés

Rettegés és félelem Nyugaton: terrorveszély Hollandiában

A terrortámadás kockázata Hollandiában továbbra is jelentős, az ötből a negyedik fenyegetettségi szinten áll – olvasható a holland nemzetbiztonsági és terrorizmusellenes koordinátori hivatal szerdán közzétett jelentésében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 13:54
Hollandiában már fél éve terrorfenyegetettség van Fotó: MD ABU SUFIAN JEWEL Forrás: NurPhoto
A szervezet szerint ez a szint valós esélyt jelez egy esetleges támadásra, és megegyezik a fél évvel korábban kiadott értékeléssel. A jelentés kiemeli: több olyan dzsihadista szabadult ki az utóbbi időben börtönből, illetve szabadulhat a következő években, akiknek jogszabály szerint kiutasítás lenne a sorsuk, a többségük mégis Hollandiában marad. A végleges tartózkodási vagy jogi státus nélkül maradó személyek ellenőrzése nehézségekbe ütközik, és a hatóságok hivatalos felügyeletet sem tudnak biztosítani számukra. A dokumentum szerint a kilátástalan, jogellenes tartózkodás frusztrációt okozhat, ami növeli annak kockázatát, hogy egyesek visszatérnek korábbi dzsihadista vagy bűnözői köreikhez.

Dzsihadisták miatt van terrorveszély Hollandiában
Dzsihadisták miatt van terrorveszély Hollandiában. Fotó: ANP

A fenyegetettséget súlyosbítja az online radikalizáció terjedése is, különösen a fiatalok körében. A jelentés szerint ők fokozottan veszélyeztetettek, mivel a radikalizáció gyakran a pedagógusok, a szülők és a kortársak látókörén kívül zajlik. Az NCTV arra figyelmeztet, hogy a hollandiai dzsihadista mozgalom új generációt talál meg az online hálózatokban, ami idővel új szélsőséges csoportok kialakulásához vezethet, és veszélyeztetheti a közbiztonságot. Korábban írtunk róla, hogy terrorfenyegetés miatt Geert Wilders felfüggesztette kampányát.

A szervezet szerint a szélsőjobboldali ideológiák egyre inkább normalizálódnak, míg a szélsőbaloldali extremizmus kisebb és kevésbé erőszakos, ugyanakkor az Izrael gázai övezeti tevékenységéhez kapcsolódó tiltakozások során az elmúlt évekhez képest gyakoribbá váltak a vandalizmussal, megfélemlítéssel járó esetek. 

A különböző szélsőséges irányzatokat továbbra is összeköti többek között az antiszemitizmus, a nőgyűlölet, az LMBTQI-közösséggel szembeni gyűlölet és „woke” eszmékkel szembeni ellenállás. 

A jelentés a „nihilista erőszakot”, vagyis az öncélú agressziót is tartósan jelenlévő jelenségként írja le. Bár a legtöbb támadást szervezett hálózatok tervezik, a magányos elkövetők jelentette kockázat is fennáll. Az ilyen típusú támadások rendszerint egyszerű eszközökkel, például késsel vagy gépjárművel történnek, ezért nehezebb őket időben felderíteni, ami növeli annak esélyét, hogy végre is hajtsák őket.

 

Borítókép: Hollandiában már fél éve terrorfenyegetettség van (Fotó: AFP)

