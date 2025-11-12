Fital nők terveztek terrortámadást Párizsban

A lehetséges célpontot nem határozták meg pontosan, de a tervek szerint párizsi bárokat vagy koncerttermeket akartak megtámadni. A gyilkosságokra irányuló terv akkor született, amikor Franciaország éppen a 2015. november 13-i terrortámadások tizedik évfordulójára készült. A három nőt október 10-én azzal vádolták meg, hogy bűnszervezetben vettek részt személyek elleni bűncselekmények előkészítése céljából.

Mindhárman francia állampolgárok és radikalizálódott személyek, akiket Lyonban, Vierzonban és Villeurbanne-ban tartóztattak le. A hatóságok szerint a 19 éves nő, aki a középiskola után abbahagyta tanulmányait és munkanélküli, a csoport vezető figurája lehetett.

Állítólag a fiatal nő érdeklődött a Kalasnyikov gépfegyverek ára és a bombaövek készítésének módszerei iránt.