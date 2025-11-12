A francia belbiztonsági szolgálat, a Direction Générale de la Sécurité Intérieure azzal vádolja a fiatal, radikalizálódott nőket, hogy egyikük kapcsolatban állt egy iszlamista férfival, és így együtt kezdtek terrortámadást előkészíteni.
Fital nők terveztek terrortámadást Párizsban
Három, 18, 19 és 21 éves nőt tartóztattak le Franciaországban október 10-én, akiket azzal gyanúsítanak, hogy közösen terveztek egy dzsihadista terrortámadást párizsi bárok és koncerttermek ellen. A hírt nemrég hozták nyilvánosságra, az ügyészség terrorizmusellenes egysége is megerősítette.
A lehetséges célpontot nem határozták meg pontosan, de a tervek szerint párizsi bárokat vagy koncerttermeket akartak megtámadni. A gyilkosságokra irányuló terv akkor született, amikor Franciaország éppen a 2015. november 13-i terrortámadások tizedik évfordulójára készült. A három nőt október 10-én azzal vádolták meg, hogy bűnszervezetben vettek részt személyek elleni bűncselekmények előkészítése céljából.
Mindhárman francia állampolgárok és radikalizálódott személyek, akiket Lyonban, Vierzonban és Villeurbanne-ban tartóztattak le. A hatóságok szerint a 19 éves nő, aki a középiskola után abbahagyta tanulmányait és munkanélküli, a csoport vezető figurája lehetett.
Állítólag a fiatal nő érdeklődött a Kalasnyikov gépfegyverek ára és a bombaövek készítésének módszerei iránt.
Az is megerősíti a gyanút, hogy
a három nő legalább egyszer személyesen is találkozott a bűncselekmény előkészítése során, ami arra utal, hogy valóban szándékukban állt a terv végrehajtása.
A nyomozás további szakaszaiban a hatóságok igyekeznek tisztázni a vádlottak tényleges szándékait, a terv előkészítésének állását és annak megvalósítási lehetőségeit.
A Le Parisien információi szerint a három nő közül az egyik dzsihadista tartalmakat osztott meg egy közel húszezer követővel rendelkező TikTok-fiókon. Az ügyészség közlése szerint ez már a hatodik alkalom idén, hogy Franciaországban sikerült terrortámadást megakadályozni – írja a Le Figaro.
Borítókép: A 2015. novemberi párizsi terrortámadások emléknapja (Fotó: AFP)
