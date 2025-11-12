dzsihadistaFranciaországterrortámadás

Fital nők terveztek terrortámadást Párizsban

Három, 18, 19 és 21 éves nőt tartóztattak le Franciaországban október 10-én, akiket azzal gyanúsítanak, hogy közösen terveztek egy dzsihadista terrortámadást párizsi bárok és koncerttermek ellen. A hírt nemrég hozták nyilvánosságra, az ügyészség terrorizmusellenes egysége is megerősítette.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 7:56
2015. novemberi párizsi terrortámadások emléknapja Fotó: LAURENT CARON Forrás: Hans Lucas
A francia belbiztonsági szolgálat, a Direction Générale de la Sécurité Intérieure azzal vádolja a fiatal, radikalizálódott nőket, hogy egyikük kapcsolatban állt egy iszlamista férfival, és így együtt kezdtek terrortámadást előkészíteni.

Három nőt tartóztattak le Franciaországban terrortámadás gyanúja miatt (Fotó: ISABELLE SOURIMENT / Hans Lucas)
Három nőt tartóztattak le Franciaországban terrortámadás gyanúja miatt. Fotó: Hans Lucas

A lehetséges célpontot nem határozták meg pontosan, de a tervek szerint párizsi bárokat vagy koncerttermeket akartak megtámadni. A gyilkosságokra irányuló terv akkor született, amikor Franciaország éppen a 2015. november 13-i terrortámadások tizedik évfordulójára készült. A három nőt október 10-én azzal vádolták meg, hogy bűnszervezetben vettek részt személyek elleni bűncselekmények előkészítése céljából.

Mindhárman francia állampolgárok és radikalizálódott személyek, akiket Lyonban, Vierzonban és Villeurbanne-ban tartóztattak le. A hatóságok szerint a 19 éves nő, aki a középiskola után abbahagyta tanulmányait és munkanélküli, a csoport vezető figurája lehetett.

Állítólag a fiatal nő érdeklődött a Kalasnyikov gépfegyverek ára és a bombaövek készítésének módszerei iránt.

Az is megerősíti a gyanút, hogy 

a három nő legalább egyszer személyesen is találkozott a bűncselekmény előkészítése során, ami arra utal, hogy valóban szándékukban állt a terv végrehajtása.

A nyomozás további szakaszaiban a hatóságok igyekeznek tisztázni a vádlottak tényleges szándékait, a terv előkészítésének állását és annak megvalósítási lehetőségeit.

A Le Parisien információi szerint a három nő közül az egyik dzsihadista tartalmakat osztott meg egy közel húszezer követővel rendelkező TikTok-fiókon. Az ügyészség közlése szerint ez már a hatodik alkalom idén, hogy Franciaországban sikerült terrortámadást megakadályozni – írja a Le Figaro.

 

Borítókép: A 2015. novemberi párizsi terrortámadások emléknapja (Fotó: AFP)

