Tönkreteszi Európát az illegális migráció, de Brüsszel még mindig tagadásban él

Németországban egymást érik a késeléses és gázolásos támadások, Franciaországban a külvárosi zavargások és a rendőrök elleni támadások jelzik az integráció válságát, Nagy-Britanniában pedig nő az elégedetlenség az illegális bevándorlás következményei miatt.

A közbiztonság kérdése mára mindennapi társadalmi vitává vált. Friedrich Merz, a német kancellár nemrég úgy nyilatkozott: Németország számos városa már nem biztonságos a nők számára. A politikus szerint kijelentését széles körű társadalmi támogatás övezi:

Kérdezzék meg a lányaikat, barátaikat, ismerőseiket: mindenki tudja, hogy ez valós probléma – különösen sötétedés után. A közterületek biztonsága alapfeltétele annak, hogy az emberek újra megbízzanak a politikában

– mondta Merz.

Treffender Kommentar von Dorothea Schupelius – Warum Friedrich Merz mit seiner Stadtbild-Aussage einen Nerv trifft – und warum viele Frauen darüber schweigen.



➡ Merz sagte: „Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich gemeint habe.“ Schupelius: „Ich bin eine Tochter – und ich weiß… pic.twitter.com/h1igqkM453 — Terran Liberty (@terran_liberty) October 20, 2025

A bevándorlási politika kudarcáról beszélt a Migrációkutató Intézet elemzője

Gönczi Róbert szerint az európai migrációs rendszer súlyos válságban van: a párhuzamos társadalmak, a radikalizáció és a kitoloncolások elmaradása miatt a kontinens biztonsága napról napra romlik. Az elemző szerint jelenleg több tízezer olyan ember tartózkodik az Európai Unió területén, akit már rég ki kellett volna toloncolni – de az uniós jogrendszer és a politikai korlátok miatt ez szinte lehetetlen.

„Talán leginkább az eleveníthette most fel ezt a vitát Európában, hogy Friedrich Merz újságírói kérdésre úgy válaszolt: már a fiataljaink félnek sötétedés után kimenni az utcára” – idézte fel Gönczi Róbert. Mint mondta, ez a kijelentés jól rámutat arra a társadalmi feszültségre, amely mára mindennapossá vált Nyugat-Európában.

Az elemző szerint a migrációs helyzet több dimenzióban is válságos.

Számtalan problémáról lehetne beszélni: a párhuzamos társadalmakról, a radikalizációról, az elképesztő mennyiségű irreguláris bevándorlásról. De talán a legégetőbb és jelenleg még kezelhető kérdés a kitoloncolások ügye.

Gönczi Róbert felidézte, hogy nemrég húsz schengeni tagállam írt közös levelet Magnus Brunnernek, az Európai Bizottság migrációért és belügyekért felelős biztosának, amelyben az afgán kitoloncolások felgyorsítását sürgették.

Jelenleg 23 ezer kitoloncolásra váró afgán tartózkodik az Európai Unió területén. Közülük mindössze 435 tért haza – ez mindössze kétszázalékos sikerességi ráta, ami rendkívül alacsony

– mondta az elemző.