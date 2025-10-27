Migránserőszak-hullám söpör végig Anglián – újabb támadás történt

Pár nappal azután, hogy elítéltek egy szudáni migránst gyilkosságért, újabb tragédia történt a brit városban. Egy 32 éves férfit vettek őrizetbe az angliai Walsallban, miután egy nőt megerőszakoltak a város Park Hall nevű környékén. A rendőrség a támadást rasszista indíttatású bűncselekményként kezeli.

A migránsok 24-szer nagyobb valószínűséggel kerülnek börtönbe az Egyesült Királyságban, mint a brit állampolgárok Fotó: AFP

A West Midlands rendőrség tájékoztatása szerint a férfit hétfő reggel tartóztatták le Birmingham Perry Barr negyedében – számolt be róla az Independent.

A gyanúsítottat jelenleg kihallgatják a huszonéves nő elleni szombat esti támadás ügyében.

A rendőrség közölte, hogy az áldozatot folyamatosan támogatják, és speciálisan képzett nyomozók dolgoznak az ügyön. Ronan Tyrer nyomozó főfelügyelő, a közbiztonsági osztály vezetője hangsúlyozta: