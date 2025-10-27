Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

Migránserőszak-hullám söpör végig Anglián – újabb támadás történt

Pár nappal azután, hogy egy szudáni származású migránst elítéltek egy brutális gyilkosság miatt Walsallban, újabb súlyos bűncselekmény rázta meg a brit várost. A rendőrség most egy 32 éves férfit vett őrizetbe, miután egy nőt megerőszakoltak a Park Hall nevű városrészben – a hatóságok szerint a támadás faji indíttatású lehetett.

Migráns erőszakhullám söpör végig Anglián – újabb támadás történt Forrás: AFP
Pár nappal azután, hogy elítéltek egy szudáni migránst gyilkosságért, újabb tragédia történt a brit városban. Egy 32 éves férfit vettek őrizetbe az angliai Walsallban, miután egy nőt megerőszakoltak a város Park Hall nevű környékén. A rendőrség a támadást rasszista indíttatású bűncselekményként kezeli.

A migránsok 24-szer nagyobb valószínűséggel kerülnek börtönbe az Egyesült Királyságban, mint a brit állampolgárok
A migránsok 24-szer nagyobb valószínűséggel kerülnek börtönbe az Egyesült Királyságban, mint a brit állampolgárok Fotó: AFP

A West Midlands rendőrség tájékoztatása szerint a férfit hétfő reggel tartóztatták le Birmingham Perry Barr negyedében – számolt be róla az Independent.

A gyanúsítottat jelenleg kihallgatják a huszonéves nő elleni szombat esti támadás ügyében.

A rendőrség közölte, hogy az áldozatot folyamatosan támogatják, és speciálisan képzett nyomozók dolgoznak az ügyön. Ronan Tyrer nyomozó főfelügyelő, a közbiztonsági osztály vezetője hangsúlyozta:

Ez jelentős előrelépés a nyomozásunkban, és köszönettel tartozunk mindenkinek, aki információt osztott meg velünk. Elsődleges feladatunk továbbra is az áldozat támogatása.

A nő már értesült a fejleményekről, és a hatóságok biztosították számára a szükséges pszichológiai és jogi segítséget is.

A rendőrség arra kér mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik az ügyről, hívja a 101-es számot.

Migránsból gyilkos: az áldozat családja a brit miniszterelnököt hibáztatja

Pár napja arról is beszámoltunk, hogy egy Szudánból érkezett menedékkérőt elítéltek egy nő meggyilkolásáért, akit egy csavarhúzóval öltek meg az angliai Walsallban. Az áldozat kollégái szerint a migránsok gyakran zaklatták a női dolgozókat, és még bombafenyegetést is kaptak. 

A gyilkosság után a nő családja a brit kormányt és Keir Starmert okolta a történtekért. 

Azt üzenték a miniszterelnöknek, hogy „vér tapad a kezéhez.”

Brit blamázs: véletlenül szabadon engedtek egy erőszaktevő migránst

A hétvégén arról is írtunk, hogy egy etióp migránst, aki egy 14 éves lányt molesztált, véletlenül kiengedtek egy brit börtönből, sőt még 76 font (34 ezer forint) zsebpénzt is kapott. A férfit Chelmsford utcáin látták, a hatóságok azóta is nagy erőkkel keresik. A 38 éves migránst, Hadush Kebatut, aki egy kis csónakkal érkezett Nagy-Britanniába, pénteken egy bevándorlási fogdába kellett volna szállítani, mielőtt Etiópiába deportálták volna. Ehelyett „mulasztás” miatt tévesen kiengedték a HMP Chelmsford börtönből, mivel tévesen olyan fogvatartottként sorolták be, akit feltételesen szabadlábra kell helyezni, nem pedig olyan külföldi bűnözőként, akit ki kell toloncolni.

késelé, kés
Európa-szerte nő az erőszakos bűncselekmények és terrortámadások száma, különösen a migránsok által elkövetett esetek miatt Fotó: AFP

Romlik a közbiztonság Európában

Európa-szerte nő az erőszakos bűncselekmények és terrortámadások száma, különösen a migránsok által elkövetett esetek miatt. Franciaországban és Nagy-Britanniában egyre súlyosabb társadalmi feszültségek tapasztalhatók, több politikus szerint a bevándorláspolitika kudarcot vallott. 

Európa szívében a karácsonyi vásárok és ünnepi rendezvények is célponttá váltak, miközben egyre több országban számolnak be nők elleni támadásokról és erőszakról. 

Az európai lakosság biztonságérzete drámaian romlik az illegális bevándorlás hatásai miatt. A The Times of London című lap beszámolója szerint 

a brit Konzervatív Párt adatelemzése alapján az illegálisan, csónakkal érkező migránsok 24-szer nagyobb valószínűséggel kerülnek börtönbe az Egyesült Királyságban, mint a brit állampolgárok.

A párt a börtönstatisztikákat és a legfrissebb népszámlálási adatokat összevetve arra a következtetésre jutott, hogy a csatornán átkelő migránsok mint potenciális bűnelkövetők komoly kockázatot jelentenek.

Borítókép: Migránserőszak-hullám söpör végig Anglián – illusztráció (Fotó: AFP)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekPintér Béla

A lényeg már elmondva

Bayer Zsolt avatarja

Te, Pintér Béla egy gátlástalan, aljas, beteg gazember vagy.

