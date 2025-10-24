Migránsból gyilkos: az áldozat családja a brit miniszterelnököt hibáztatja

Deng Chol Majeket, aki egy csónakon jutott be az Egyesült Királyságba, elítélték Rhiannon Skye Whyte meggyilkolásáért. A nyomozás során az is kiderült, hogy a migráns férfi lakótársai bombafenyegetésekhez és fiatal nők zaklatásához is köthetők – számolt be róla az Origo.

Csónakon érkező migráns gyilkolt Nagy-Britanniában

(Fotó: JOAN GALVEZ / ANADOLU)

A 27 éves Rhiannon Skye Whyte életét tavaly október 20-án oltották ki egy brutális támadás során Walsall egyik elhagyatott vasútállomásán. A gyilkos, egy Szudánból származó migráns, a nő után eredt, amikor az a munkából tartott hazafelé, majd egy csavarhúzóval 23-szor megszúrta. A férfit, aki saját bevallása szerint 19 éves, de valójában legalább 27, pénteken elítélték emberölés miatt. Whyte családja Keir Starmer brit miniszterelnöknek azt üzente, hogy „vér tapad a kezéhez.”