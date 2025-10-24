gyilkosságNagy-Britanniaillegális bevándorlásmigráns

Migránsból gyilkos: az áldozat családja a brit miniszterelnököt hibáztatja

Egy Szudánból érkezett menedékkérőt elítéltek egy nő meggyilkolásáért, akit egy csavarhúzóval ölt meg az angliai Walsallban. Az áldozat kollégái szerint a migránsok gyakran zaklatták a női dolgozókat, és még bombafenyegetést is kaptak. A gyilkosság után a nő családja a brit kormányt és Keir Starmert okolta a történtekért.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 20:37
A dolgozók úgy érezték, csak idő kérdése, hogy tragédia történjen.
A dolgozók úgy érezték, csak idő kérdése, hogy tragédia történjen. Fotó: JOAN GALVEZ Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Deng Chol Majeket, aki egy csónakon jutott be az Egyesült Királyságba, elítélték Rhiannon Skye Whyte meggyilkolásáért. A nyomozás során az is kiderült, hogy a migráns férfi lakótársai bombafenyegetésekhez és fiatal nők zaklatásához is köthetők – számolt be róla az Origo.

Csónakon érkező migráns gyilkolt Nagy-Britanniában
Csónakon érkező migráns gyilkolt Nagy-Britanniában
(Fotó: JOAN GALVEZ / ANADOLU)

A 27 éves Rhiannon Skye Whyte életét tavaly október 20-án oltották ki egy brutális támadás során Walsall egyik elhagyatott vasútállomásán. A gyilkos, egy Szudánból származó migráns, a nő után eredt, amikor az a munkából tartott hazafelé, majd egy csavarhúzóval 23-szor megszúrta. A férfit, aki saját bevallása szerint 19 éves, de valójában legalább 27, pénteken elítélték emberölés miatt. Whyte családja Keir Starmer brit miniszterelnöknek azt üzente, hogy „vér tapad a kezéhez.”

Whyte édesanyja azt mondta: 

A lányom elment dolgozni, és többé nem jött haza.

Apja szerint lánya haláláért részben a kormány is felelőssé tehető. A bíróságon Whyte munkatársai (akik szintén a migránsszállón dolgoznak) arról számoltak be, hogy aznap este Majek „ijesztő” módon figyelte a női dolgozókat, köztük Whyte-ot is. A hotel biztonsági kameráin rögzített felvételeken egyértelműen látszott, ahogy Majek vizslatja a nőket.

A nő egyik kollégája elmondta, hogy az incidens előtt többször is rendőrt kellett hívniuk, mivel a bevándorlók nőket zaklattak, sőt egyeseket egészen az otthonukig követtek. Egy alkalmazott például arról számolt be, hogy egy migráns a munka után felszállt vele ugyanarra a buszra, majd egészen a házáig követte, és amikor ezt szóvá tette neki, a férfi nem értette, „mi a problémája”.

Egy másik dolgozó szerint néhány menedékkérő kedves volt, de sokan zavartnak és visszahúzódónak tűntek. A bírósági dokumentumokból kiderült, hogy Whyte meggyilkolása előtt több bombafenyegetés is érkezett a hotelbe.

A szálló munkatársai arról is beszámoltak, hogy a Park Innbe rendszeresen olyan migránsokat helyeztek el, akikkel kapcsolatban már számos panasz érkezett. Durham elmondása szerint a Park Innben állandó volt a feszültség, és több menedékkérő hajlamos volt agresszív viselkedésre a személyzettel szemben. A dolgozók úgy érezték, csak idő kérdése, hogy tragédia történjen.

Korábban arról is írtunk, hogy elszabadult a pokol Dublinban, a migránsok miatt csaptak össze a tüntetők a rendőrökkel.

Borítókép: A dolgozók úgy érezték, csak idő kérdése, hogy tragédia történjen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBékemenet

A Békemenet a nemzeti tábor látványos győzelme volt

Bánó Attila avatarja

Brüsszel célja világos: a háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu