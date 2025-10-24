Ilyen egy több ezer férőhelyes migránshotel az óceánon

Rotterdamban működik egy különleges befogadóhely a migránsoknak, a Silja Europa óceánjáróból kialakított migránshotel, amit a holland kormány és Rotterdam városa közösen üzemeltet. A hajó 403 méter hosszú, 31 méter széles és 54 méter magas, eredeti befogadóképessége ezer fő volt, ma viszont kétezer ember lakik rajta, akik főként Törökországból, Jemenből, Afganisztánból, Irakból és Szudánból érkeztek. A migránsoknak a hajón a szállás, az ellátás és egyéb juttatások ingyenesek.
A hollandiai Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) és a rotterdami önkormányzat a Silja nevű óceánjáró hajót használják menekültek befogadására. Az eredeti szerződés 18 hónapra szólt, de a hajó – jelen állás szerint – 2026-ig üzemelhet menekültszállásként – írja a NL Times. A fedélzeten dolgozó orvosok és egészségügyi személyzet azt állítják, hogy a hajó belső környezete erőszak, fenyegetések, visszaélések potenciális színtere, és különösen veszélyes a gyerekekre és a fiatal nőkre. Továbbá a kisebbségben lévő szíriai menekültek zaklatásáról és radikalizálódásáról is érkeztek beszámolók.
Az orvosok súlyos higiéniai problémákra is rávilágítottak, valamint fertőző betegségek gyors terjedését azonosították: rüh, influenza, bárányhimlő, norovírus, de már tuberkulózis is felütötte a fejét.
A COA és a rotterdami önkormányzat megerősítette, hogy megkapták az orvosok levelét. A COA szóvivője elismerte: – A Silja nem optimális menedékhely hosszabb időre. Azonban azt is hozzátette, hogy túl kevés teljes értékű befogadó hely áll rendelkezésre, ezért a meglévők túlterheltek.
Korábban arról is írtunk, hogy nem kell Hollandiáig menni, hiszen Németország is fuldoklik a migráció terhe alatt.
Borítókép: Hajókról kimentett migránsok (Fotó: AFP)
