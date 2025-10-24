Ilyen egy több ezer férőhelyes migránshotel az óceánon

A hollandiai Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) és a rotterdami önkormányzat a Silja nevű óceánjáró hajót használják menekültek befogadására. Az eredeti szerződés 18 hónapra szólt, de a hajó – jelen állás szerint – 2026-ig üzemelhet menekültszállásként – írja a NL Times. A fedélzeten dolgozó orvosok és egészségügyi személyzet azt állítják, hogy a hajó belső környezete erőszak, fenyegetések, visszaélések potenciális színtere, és különösen veszélyes a gyerekekre és a fiatal nőkre. Továbbá a kisebbségben lévő szíriai menekültek zaklatásáról és radikalizálódásáról is érkeztek beszámolók.

Az orvosok súlyos higiéniai problémákra is rávilágítottak, valamint fertőző betegségek gyors terjedését azonosították: rüh, influenza, bárányhimlő, norovírus, de már tuberkulózis is felütötte a fejét.

A COA és a rotterdami önkormányzat megerősítette, hogy megkapták az orvosok levelét. A COA szóvivője elismerte: – A Silja nem optimális menedékhely hosszabb időre. Azonban azt is hozzátette, hogy túl kevés teljes értékű befogadó hely áll rendelkezésre, ezért a meglévők túlterheltek.