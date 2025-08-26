Migránserőszak söpör végig Európán: késelés, lövöldözés, tüntetések

Az elmúlt hónapban Brüsszelben több mint húsz lövöldözés zajlott le, amelyek hét halálos áldozatot követeltek. A belga főügyész figyelmeztetett: ma bárki célponttá válhat az utcán. Hollandiában egy 22 éves migránst vádoltak meg egy tinédzser lány meggyilkolásával és más támadásokkal is összefüggésbe hozták. Németországban egy amerikai fiatalembert szúrtak meg bevándorlók, miközben nőket próbált megvédeni. Eközben Nagy-Britanniában a bűnözés látványosan növekszik, és a migránsok elhelyezése elleni demonstrációk országos szintűvé szélesedtek. A nyugati városok lakói egyre inkább kiszolgáltatottnak érzik magukat a fokozódó migránserőszak miatt.

Európában újra fellángolt a migránserőszak hulláma (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A brüsszeli no-go zónák

Maga a belga főügyész jelenti ki, hogy

az az igazság, hogy ma bárkit, aki Brüsszelben sétál az utcán, eltalálhat egy eltévedt golyó.

Az elmúlt harminc napban a belga fővárosban több mint húsz fegyveres incidens történt, amelyek hét ember életét oltották ki. A lövöldözések nem a külvárosban, hanem a központi városrészek közelében zajlottak.