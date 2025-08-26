Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”

migránsNémetországHollandiaNagy-Britanniabevándorlás

Migránserőszak söpör végig Európán: késelés, lövöldözés, tüntetések

Az elmúlt napokban több európai városban is egymást követték a bevándorlókhoz köthető támadások. A történtek sokkolják a közvéleményt, miközben a hatóságok egyre nagyobb nyomás alá kerülnek. A nyugat-európai városok biztonsága komoly kérdéseket vet fel. A migránserőszak újra fellángolt Európában.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 11:54
Migránsválság Európában
Migránsválság Európában Fotó: JAIME PEREZ RIVERO Forrás: ANADOLU
Az elmúlt hónapban Brüsszelben több mint húsz lövöldözés zajlott le, amelyek hét halálos áldozatot követeltek. A belga főügyész figyelmeztetett: ma bárki célponttá válhat az utcán. Hollandiában egy 22 éves migránst vádoltak meg egy tinédzser lány meggyilkolásával és más támadásokkal is összefüggésbe hozták. Németországban egy amerikai fiatalembert szúrtak meg bevándorlók, miközben nőket próbált megvédeni. Eközben Nagy-Britanniában a bűnözés látványosan növekszik, és a migránsok elhelyezése elleni demonstrációk országos szintűvé szélesedtek. A nyugati városok lakói egyre inkább kiszolgáltatottnak érzik magukat a fokozódó migránserőszak miatt.

Európában újra fellángolt a migránserőszak hulláma
Európában újra fellángolt a migránserőszak hulláma (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A brüsszeli no-go zónák

Maga a belga főügyész jelenti ki, hogy 

az az igazság, hogy ma bárkit, aki Brüsszelben sétál az utcán, eltalálhat egy eltévedt golyó.

Az elmúlt harminc napban a belga fővárosban több mint húsz fegyveres incidens történt, amelyek hét ember életét oltották ki. A lövöldözések nem a külvárosban, hanem a központi városrészek közelében zajlottak. 

Ezzel egy időben az Európai Parlament nagykoalíciója – amelyben Tisza is szerepet kapott – változatlanul az idei év fő feladataként a migrációs paktum végrehajtását jelölte meg, ami a menekültek kötelező elosztását jelenti.

Migránserőszak Hollandiában és Németországban

Hollandiában sokan megrendültek, amikor egy 17 éves lányt brutálisan meggyilkoltak. A fiatal lány, Lisa, a tragédia előtt rendőrségi segítséget kért, mert azt észrevette, hogy valaki követi. 

Körülbelül egy órával a hívás után a hatóságok egy árokban, holtan találták meg a lányt. 

A rendőrség hamar azonosította a 22 éves férfit, aki az amszterdami menekültbefogadó központban tartózkodott. Az őrizetbe vett férfit azzal is gyanúsítják, hogy négy nappal a gyilkosság előtt megerőszakolt egy nőt, sőt egy harmadikat is megtámadott. 

A németországi Drezdában ismét erőszak történt a bevándorlók részéről:

egy amerikai fiatalember arcát késsel megvágták a migránsok, miközben két nőt próbált megóvni a zaklatóktól az éjszakai villamoson. 

Az eset az országos sajtót is bejárta, kiemelve, hogy milyen kockázatos civilként beleavatkozni az utcai atrocitásokba még Európa közepén is. Idén több hasonló eset is volt Németországban: májusban tömeges késelés történt. A bevándorlás következtében kialakult párhuzamos társadalmak kihívást jelentenek. Ugyanígy veszélyt jelenthet az is, ahogy a német társadalom válaszol majd erre a kihívásra – ahogy az angolok már válaszoltak is.

Nagy-Britanniában fellázadtak az emberek

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, óránként 13 telefonlopás történik és a szervezett bűnözői csoportok hatalmas erővel dolgoznak Londonban. 2017 óta több mint 50 százalékkal emelkedett a telefonlopási ügyek száma a brit fővárosban, ami komoly aggodalomra ad okot. A leggyakrabban ellopott készülékek az Apple iPhone-ok voltak és Westminster volt a legveszélyeztetettebb kerület, ahol több mint 34 ezer telefonlopás történt egy év leforgása alatt.

Beszámoltunk róla, hogy migránsellenes tüntetések söpörnek végig az Egyesült Királyságon: Liverpooltól Bristolon át Newcastle-ig tiltakoznak a helyiek a kormány döntése ellen, amelynek értelmében afrikai és közel-keleti menedékkérőket helyeztek el szállodákban. A migránsok elleni tiltakozások több helyen összecsapásokba torkolltak, Norwichban például két férfit is őrizetbe vettek. A demonstrációk középpontjában a migránshotelek állnak: ezekben a szállodákban helyezik el azokat a migránsokat, akik többségében Afrikából és a Közel-Keletről érkeztek kis hajókkal a La Manche csatornán keresztül.

Nigel Farage a The Times című brit lapnak adott interjúban közölte, hogy kiléptetné Nagy-Britanniát az európai emberi jogi egyezményből, valamint új jogszabályokkal váltaná fel a jelenlegi emberi jogi törvényeket. Mint mondta, nemcsak a menedékjogot szüntetné meg, hanem a jogorvoslati lehetőségeket is korlátozná azok számára, akik illegálisan lépnek brit területre.

A cél a tömeges kitoloncolás

– fogalmazott a politikus, aki nem zárta ki, hogy megállapodásokat köt olyan országokkal, mint például Afganisztán, a migránsok visszafogadásáról.

Borítókép: Migránsválság Európában (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

