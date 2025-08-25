Óránként tizenhárom telefonlopás a fővárosban + videó

Tavaly Londonban több mint 116 ezer mobiltelefont loptak el, ami naponta 320 telefonlopást jelent, derül ki az új adatokból. A helyi rendőrség adatai szerint 2024-ben összesen 116 656 bejelentett mobillopás történt. Ez 50 százalékkal több, mint a 2017-es adatok – írta meg a Mail Online.

Már a londoni járdák is figyelmeztetnek a telefonlopás veszélyére

(Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU)

Óránként több telefonlopás is van Londonban

Tavaly ez a szám óránként 13 ellopott telefont jelentett.

A hatalmas esetszám ellenére a rendőrség mindössze 169 gyanúsítottat vont felelősségre az év során, és hármat figyelmeztetéssel engedtek szabadon. A rendőrségi adatok szerint az áldozatok közül 61 ezer nő volt, 48 ezer férfi, a fennmaradó esetekben pedig nem rögzítették a nemeket. Korábban arról is írtunk, hogy már Mexikó is London veszélyeire figyelmezteti polgárait. A telefonlopások megdöbbentően magas száma azonban csak a jéghegy csúcsa. A mexikói nagykövetség weboldalának „utazási tanácsok” részében arra figyelmeztetnek, hogy „Londonban megnőtt a bűnözés, különösen a zsúfolt helyeken, az utcákon és a tömegközlekedésen”. 16 pontot sorol fel gyakorlati tanácsokkal, hogyan kerülhetők el a kisebb bűncselekmények az utcán, a szállodában és járműben utazás közben.

Kerülje az ékszerek, fényképezőgépek, mobiltelefonok vagy egyéb értéktárgyak látható használatát, viselését

– tanácsolja a kormányzati weboldal.