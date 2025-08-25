Rendkívüli

Itt vannak a legújabb kormányzati intézkedések – kövesse nálunk élőben a Kormányinfót!

Óránként tizenhárom telefonlopás a fővárosban + videó

Tavaly Londonban közel 120 ezer mobiltelefont loptak el, ami óránként átlagosan 13 lopást jelent. A leggyakrabban ellopott készülékek az Apple iPhone-ok voltak és Westminster volt a legveszélyeztetettebb kerület, ahol több mint 34 ezer telefonlopás történt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 14:26
Fotó: ANDREAS ARNOLD Forrás: DPA
Tavaly Londonban több mint 116 ezer mobiltelefont loptak el, ami naponta 320 telefonlopást jelent, derül ki az új adatokból. A helyi rendőrség adatai szerint 2024-ben összesen 116 656 bejelentett mobillopás történt. Ez 50 százalékkal több, mint a 2017-es adatok – írta meg a Mail Online.

(Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU)

Óránként több telefonlopás is van Londonban

Tavaly ez a szám óránként 13 ellopott telefont jelentett.

A hatalmas esetszám ellenére a rendőrség mindössze 169 gyanúsítottat vont felelősségre az év során, és hármat figyelmeztetéssel engedtek szabadon. A rendőrségi adatok szerint az áldozatok közül 61 ezer nő volt, 48 ezer férfi, a fennmaradó esetekben pedig nem rögzítették a nemeket. Korábban arról is írtunk, hogy már Mexikó is London veszélyeire figyelmezteti polgárait. A telefonlopások megdöbbentően magas száma azonban csak a jéghegy csúcsa. A mexikói nagykövetség weboldalának „utazási tanácsok” részében arra figyelmeztetnek, hogy „Londonban megnőtt a bűnözés, különösen a zsúfolt helyeken, az utcákon és a tömegközlekedésen”. 16 pontot sorol fel gyakorlati tanácsokkal, hogyan kerülhetők el a kisebb bűncselekmények az utcán, a szállodában és járműben utazás közben.

Kerülje az ékszerek, fényképezőgépek, mobiltelefonok vagy egyéb értéktárgyak látható használatát, viselését

– tanácsolja a kormányzati weboldal.

Lawrence Newport kampányt indított – azt állítja, hogy a londoni rendőrség nem nyomoz lopási ügyekben és így nyilatkozott:

Telefonlopás-járvány közepén vagyunk, és kormányunk nem cselekszik. Politikusainknak fel kellene ébredniük a valóságra: meg kell állítaniuk ezt a járványt, és a jogrendszert rá kellene venniük, hogy elkapják, elítéljék és börtönbe juttassák ezeket a hivatásos bűnözőket.

Newport állítása szerint a bűnügyek felét mindössze a bűnözők 10 százaléka követi el, ami azt jelenti, hogy csak néhány hivatásos bűnöző felel a mobillopások többségéért. Megdöbbentő módon 2017 és 2024 között összesen majdnem 684 ezer mobiltelefont jelentettek be ellopottként. Értéküket a rendőrséghez bejelentett adatok alapján körülbelül 365 millió fontban (167 milliárd forint) becsülték meg.

A tavaly leggyakrabban ellopott készülékek az Apple iPhone-ok voltak – közel 71 ezer darab, őket követték a Samsung telefonok, 14 ezer darabbal.

A legtöbb lopás a délutáni és kora esti órákban történt. A londoni kerületek közül Westminsterben lopták el a legtöbb telefont tavaly, összesen 34 039-et. Második lett Camden 10 907 lopással és ezt követte Southwark 7 316 lopással.

Borítókép: Londonban a telefontolvaj-bandák miatt senki sincs biztonságban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bank Barbara
„Ha túlélted, hallgass!"

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

