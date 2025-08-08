Londonban folyamatban van egy kísérleti projekt, amelynek keretében „vigyázz a zsákmányra” emlékeztetőket festenek az Oxford Street járdájára, amely a világ egyik legnépszerűbb bevásárlóhelye. A Currys kiskereskedő által támogatott dizájn a londoni metró ingázó vasúthálózatán régóta bevett „figyelj a résre” platformüzenetek dizájnját utánozza – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.
A Crimestoppers egy kutatásra hivatkozva jelentette be a kezdeményezést szerdán, miszerint a londoniak 88 százaléka „jelentős problémának” tartja a mobiltelefon-lopást – amelyet általában egy kerékpáros vagy motoros követ el: a figyelmetlen gyalogosok kezéből egyszerűen kikapja a telefont, és elhajt.
A mobiltelefonokat és más technikai eszközöket forgalmazó Currys szóvivője a jelenségről a Breitbart hírportál tudósítása szerint a következőket mondta:
A telefonlopás nem csak egy eszköz elvesztéséről szól – ijesztő, tolakodó, és elvágja az embereket szeretteiktől, a pénzüktől és a mindennapi életüktől… Ez a kísérlet a tudatosság növelését és a viselkedés megváltoztatását célozza, hogy az emberek biztonságosabban érezzék magukat.
A Daily Telegraph megjegyzi, hogy
2024-ben átlagosan tizenöt percenként loptak el egy mobiltelefont London Westminster kerületében.
Nigel Farage a múlt hónapban elindította bűnözés elleni kampányát, hivatkozva egy felmérésre, amely szerint minden harmadik londoni áldozata volt már telefontolvajoknak. A Brexit egykori szószólója, ma az egyik legnépszerűbb politikus az Egyesült Királyságban. Szerinte az ilyen bűncselekményekről szóló jelentések Londonban jelentősen aluljelentettek, mivel a lakosság elvesztette a bizalmát a rendőrség intézkedésében.
Júliusban a biztosítási ágazat adatainak elemzéséből az derült ki, hogy az összes európai mobiltelefon-lopás kétötöde az Egyesült Királyságban történik.
Az országban elkövetett lopások 42 százaléka Londonban történt, ami azt jelenti, hogy a város felelős az összes európai lopás 16 százalékáért, a lopási feljelentések száma pedig négy év alatt 425 százalékkal ugrott meg.
Egy rendőrségi szóvivő a számadatok közzétételekor elmondta, hogy a telefonlopásokat gyakran drogbandák követték el, akik rájöttek, hogy ez jövedelmezőbb, miközben kisebb büntetésre számíthatnak.