Londonlopásbűncselekmény

Londonlopásbűncselekmény

Már Mexikó is London veszélyeire figyelmezteti polgárait

Olyan szintre emelkedett a lopások száma Londonban, hogy már Mexikó is figyelmezteti polgárait, hogy vigyázzanak magukra és értékeikre, ha az Egyesült Királyság fővárosába látogatnak. A telefonlopások megdöbbentően magas száma azonban csak a jéghegy csúcsa.

Magyar Nemzet
Forrás: V4NA2025. 08. 08. 7:41
Fotó: BURAK BIR Forrás: ANADOLU
Londonban folyamatban van egy kísérleti projekt, amelynek keretében „vigyázz a zsákmányra” emlékeztetőket festenek az Oxford Street járdájára, amely a világ egyik legnépszerűbb bevásárlóhelye. A Currys kiskereskedő által támogatott dizájn a londoni metró ingázó vasúthálózatán régóta bevett „figyelj a résre” platformüzenetek dizájnját utánozza – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

Fotó: AFP

A Crimestoppers egy kutatásra hivatkozva jelentette be a kezdeményezést szerdán, miszerint a londoniak 88 százaléka „jelentős problémának” tartja a mobiltelefon-lopást – amelyet általában egy kerékpáros vagy motoros követ el: a figyelmetlen gyalogosok kezéből egyszerűen kikapja a telefont, és elhajt.

 

A mobiltelefonokat és más technikai eszközöket forgalmazó Currys szóvivője a jelenségről a Breitbart hírportál tudósítása szerint a következőket mondta:

A telefonlopás nem csak egy eszköz elvesztéséről szól – ijesztő, tolakodó, és elvágja az embereket szeretteiktől, a pénzüktől és a mindennapi életüktől… Ez a kísérlet a tudatosság növelését és a viselkedés megváltoztatását célozza, hogy az emberek biztonságosabban érezzék magukat.

A Daily Telegraph megjegyzi, hogy

2024-ben átlagosan tizenöt percenként loptak el egy mobiltelefont London Westminster kerületében.

Nigel Farage a múlt hónapban elindította bűnözés elleni kampányát, hivatkozva egy felmérésre, amely szerint minden harmadik londoni áldozata volt már telefontolvajoknak. A Brexit egykori szószólója, ma az egyik legnépszerűbb politikus az Egyesült Királyságban. Szerinte az ilyen bűncselekményekről szóló jelentések Londonban jelentősen aluljelentettek, mivel a lakosság elvesztette a bizalmát a rendőrség intézkedésében.

Júliusban a biztosítási ágazat adatainak elemzéséből az derült ki, hogy az összes európai mobiltelefon-lopás kétötöde az Egyesült Királyságban történik.

Az országban elkövetett lopások 42 százaléka Londonban történt, ami azt jelenti, hogy a város felelős az összes európai lopás 16 százalékáért, a lopási feljelentések száma pedig négy év alatt 425 százalékkal ugrott meg.

Egy rendőrségi szóvivő a számadatok közzétételekor elmondta, hogy a telefonlopásokat gyakran drogbandák követték el, akik rájöttek, hogy ez jövedelmezőbb, miközben kisebb büntetésre számíthatnak.

Még Mexikó is figyelmezteti az Egyesült Királyságba látogató polgárait

Az elmúlt években a bűnözés olyannyira elharapódzott az Egyesült Királyságban, hogy egyre több ország figyelmezteti polgárait, hogy vigyázzanak magukra és értékeikre, ha a briteknél tesznek látogatást – hívta fel rá a figyelmet a The Telegraph.

Ausztráliában a Smart Traveller kormányzati weboldal az Egyesült Királyság utazási tanácsait az 1. szintről 2. szintre emelte, arra kérve az ausztrálokat, hogy „nagyfokú óvatossággal” közlekedjenek Nagy-Britanniában, hozzátéve, hogy „a kisebb bűncselekmények gyakoriak, beleértve a zsebtolvajlást is”, és figyelmeztetve az olvasókat a tolvajokra, akik „robogókkal és kerékpárokkal lopják el a holmijukat”.

Két további pont azt javasolja az utazóknak, hogy „ne tartsák a pénzt és az értéktárgyakat, például a mobiltelefonokat látható helyen”, és „kerüljék az értéktárgyak zsebre tételét”.

Ausztráliában csak négy kockázati szint van az utazási figyelmeztetések tekintetében: az 1. szint azt jelzi, hogy egy ország biztonsági szempontból „hasonló” Ausztráliához, míg a negyedik szint a „ne utazzon”, mert „az egészsége és biztonsága rendkívüli veszélyben van”. A weboldal magyarázza, hogy az Egyesült Királyságnak kiadott 2. szint „gyenge közrendi rendszert tükrözhet, ahol gyakori az erőszakos bűncselekmény”, hozzátéve, hogy az országban „hiányozhatnak bizonyos kulcsfontosságú közszolgáltatások, például a reagálóképes rendőrség”.

Ausztrália nem az egyetlen ország, amely arra figyelmezteti állampolgárait, hogy tegyenek óvintézkedéseket az Egyesült Királyságba való látogatás során. A The Telegraph kutatása számos olyan külföldi országot tárt fel, amelyek vagy új figyelmeztetéseket adtak ki az Egyesült Királyságban az elmúlt években növekvő bűnözési rátáról, vagy további figyelmeztetésekkel frissítették weboldalaik „bűnözéssel” kapcsolatos részeit. Ezen országok közé tartozik Franciaország, Kanada, Új-Zéland, az Egyesült Arab Emírségek és – ami a legmeglepőbb – Mexikó.

A mexikói nagykövetség weboldalának „utazási tanácsok” részében arra figyelmeztetnek, hogy „Londonban megnőtt a bűnözés, különösen a zsúfolt helyeken, az utcákon és a tömegközlekedésen”. 16 pontot sorol fel gyakorlati tanácsokkal, hogyan kerülhetők el a kisebb bűncselekmények az utcán, a szállodában és járműben utazás közben.

Kerülje az ékszerek, fényképezőgépek, mobiltelefonok vagy egyéb értéktárgyak látható használatát, viselését

– tanácsolja a kormányzati weboldal.

Az Egyesült Arab Emírségek nagykövetségének weboldala arra is figyelmezteti az utazókat, hogy „a közelmúltban megnőtt az erőszak és a késeléses bűncselekmények száma” Londonban, „beleértve az Arab-öböl menti államok állampolgárai elleni számos támadást is”. Mint írják:

Azt tanácsoljuk állampolgárainknak, hogy legyenek különösen óvatosak, különösen éjszaka, és kerüljék az értékes tárgyak viselését, amelyek nyilvános helyeken vonzzák a figyelmet.

Tizenkét pont adnak tanácsokat, hogy az utazó „biztonságosabbá tegye londoni látogatását”.

Ezek közé tartozik annak ellenőrzése, hogy a szálloda ajtaján működő zár és retesz van-e.

Nő az erőszak London utcáin

Eközben az erőszakos bűncselekmények száma is 30 százalékkal nőtt Sadiq Khan kilencéves londoni polgármesteri tisztsége alatt. Márciusban a konzervatívok azzal vádolták, hogy „szomorúan elégtelen” választ adott a telefonlopások problémájára, miután mindössze két mondatot szentelt a fővárosra vonatkozó rendőri stratégiájának fokozásának.

Idén július elején a Belügyminisztérium azt írta az X-en, hogy

44 százalékkal nőtt az utcai bűnözés az Egyesült Királyságban, rekordmagas szinten vannak a bolti lopások, és egymillió antiszociális viselkedési eset történt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

