Egy 21 éves amerikai állampolgár vasárnap nem sokkal éjfél után súlyosan megsérült egy drezdai villamoson. A fiatal amerikai állítólag közbelépett, amikor női utasokat zaklattak a járaton. Az eset éjjel fél egy körül történt a 7-es villamoson, amely Weixdorfból Pennrich felé tartott. A híres Arany lovas (Goldener Reiter) megálló közelében a rendőrség szerint két migráns női utasokat zaklatott.
Migráns késelt a drezdai villamoson
Drezdában egy 21 éves amerikai állampolgár súlyosan megsérült egy késes támadásban. A férfi akkor lépett közbe, amikor női utasokat zaklattak a villamoson. A rendőrség egy szíriai migránst őrizetbe vett, egy másik feltételezett elkövető még szökésben van. Az eset körülményeit vizsgálják, a hatóságok tanúkat keresnek.
Luka Reumund rendőrségi szóvivő elmondta, hogy
egy 21 éves amerikai állampolgár közbelépett, majd az ezt követő dulakodás során az egyik elkövető késsel megsebesítette. A két tettes ezután elmenekült a helyszínről. A súlyosan sérült amerikai mentővel került kórházba.
Egy migránst elfogtak, egy még szökésben van
A riasztott rendőrök hétszáz méterre, egy másik megállónál egy 21 éves gyanúsítottat elfogtak. A rendőrség szerint szíriai állampolgár, aki feltehetően egy bérelt rollerrel próbált elmenekülni. Hogy ő volt-e a támadó, egyelőre nem tisztázott. Egy másik férfi szökésben van.
A villamoson a támadás után vérnyomok voltak láthatók, a padlón zsebkendők hevertek, amelyekkel a segítők próbálták elállítani a vérzést.
A villamos kameráinak felvételeit most elemzik. A rendőrség továbbra is tanúkat keres az ügyben – számolt be róla a Bild.
Idén több hasonló eset is volt Németországban. Májusban tömeges késelés történt.
Borítókép: Egy amerikai férfi súlyosan megsérült (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A poligámia elfogadására nevelnek Németország egyes kerületeiben
Illegális klánok, iszlamista óvodák és patriarchális struktúrák: Neukölln integrációs megbízottja, Güner Balci veszélyes keverékről figyelmeztet, amely a bűnözésből és a vallási befolyásból áll.
Zelenszkij: Igazságos békére vágyik az ország
Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna nem köt elvtelen kompromisszumokat.
Deutsch Tamás lerántotta a leplet a háborúpárti vezetőkről
„A háborúpárti európai vezetők úgy rettegnek az ukrajnai békemegállapodástól, mint ördög a tömjénfüsttől.”
A szakértő elárulta, hogy mi volt Kijev célja a Barátság kőolajvezeték megtámadásával
Az ukránok sorozatos támadásai komoly feszültséget okoznak Magyarországon.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A poligámia elfogadására nevelnek Németország egyes kerületeiben
Illegális klánok, iszlamista óvodák és patriarchális struktúrák: Neukölln integrációs megbízottja, Güner Balci veszélyes keverékről figyelmeztet, amely a bűnözésből és a vallási befolyásból áll.
Zelenszkij: Igazságos békére vágyik az ország
Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna nem köt elvtelen kompromisszumokat.
Deutsch Tamás lerántotta a leplet a háborúpárti vezetőkről
„A háborúpárti európai vezetők úgy rettegnek az ukrajnai békemegállapodástól, mint ördög a tömjénfüsttől.”
A szakértő elárulta, hogy mi volt Kijev célja a Barátság kőolajvezeték megtámadásával
Az ukránok sorozatos támadásai komoly feszültséget okoznak Magyarországon.