Migráns késelt a drezdai villamoson

Drezdában egy 21 éves amerikai állampolgár súlyosan megsérült egy késes támadásban. A férfi akkor lépett közbe, amikor női utasokat zaklattak a villamoson. A rendőrség egy szíriai migránst őrizetbe vett, egy másik feltételezett elkövető még szökésben van. Az eset körülményeit vizsgálják, a hatóságok tanúkat keresnek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 14:18
Egy amerikai férfi súlyosan megsérült
Egy amerikai férfi súlyosan megsérült Fotó: ROBERT MICHAEL Forrás: DPA
Egy 21 éves amerikai állampolgár vasárnap nem sokkal éjfél után súlyosan megsérült egy drezdai villamoson. A fiatal amerikai állítólag közbelépett, amikor női utasokat zaklattak a járaton. Az eset éjjel fél egy körül történt a 7-es villamoson, amely Weixdorfból Pennrich felé tartott. A híres Arany lovas (Goldener Reiter) megálló közelében a rendőrség szerint két migráns női utasokat zaklatott.

Migráns késelt a drezdai villamoson
Migráns késelt a drezdai villamoson (Fotó: AFP/Jens Schlueter)

Luka Reumund rendőrségi szóvivő elmondta, hogy 

egy 21 éves amerikai állampolgár közbelépett, majd az ezt követő dulakodás során az egyik elkövető késsel megsebesítette. A két tettes ezután elmenekült a helyszínről. A súlyosan sérült amerikai mentővel került kórházba.

Egy migránst elfogtak, egy még szökésben van

A riasztott rendőrök hétszáz méterre, egy másik megállónál egy 21 éves gyanúsítottat elfogtak. A rendőrség szerint szíriai állampolgár, aki feltehetően egy bérelt rollerrel próbált elmenekülni. Hogy ő volt-e a támadó, egyelőre nem tisztázott. Egy másik férfi szökésben van.

A villamoson a támadás után vérnyomok voltak láthatók, a padlón zsebkendők hevertek, amelyekkel a segítők próbálták elállítani a vérzést.

A villamos kameráinak felvételeit most elemzik. A rendőrség továbbra is tanúkat keres az ügyben – számolt be róla a Bild.

Idén több hasonló eset is volt Németországban. Májusban tömeges késelés történt.

Borítókép: Egy amerikai férfi súlyosan megsérült (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

