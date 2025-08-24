Migráns késelt a drezdai villamoson

Luka Reumund rendőrségi szóvivő elmondta, hogy

egy 21 éves amerikai állampolgár közbelépett, majd az ezt követő dulakodás során az egyik elkövető késsel megsebesítette. A két tettes ezután elmenekült a helyszínről. A súlyosan sérült amerikai mentővel került kórházba.

Egy migránst elfogtak, egy még szökésben van

A riasztott rendőrök hétszáz méterre, egy másik megállónál egy 21 éves gyanúsítottat elfogtak. A rendőrség szerint szíriai állampolgár, aki feltehetően egy bérelt rollerrel próbált elmenekülni. Hogy ő volt-e a támadó, egyelőre nem tisztázott. Egy másik férfi szökésben van.

A villamoson a támadás után vérnyomok voltak láthatók, a padlón zsebkendők hevertek, amelyekkel a segítők próbálták elállítani a vérzést.

A villamos kameráinak felvételeit most elemzik. A rendőrség továbbra is tanúkat keres az ügyben – számolt be róla a Bild.

Idén több hasonló eset is volt Németországban. Májusban tömeges késelés történt.

Borítókép: Egy amerikai férfi súlyosan megsérült