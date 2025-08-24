Brüsszel közbiztonsága kritikus szintre süllyedt. Az utóbbi időben többször történt lövöldözés, ami komoly riadalmat váltott ki a lakosság körében. A hatóságok gyors és hatékony beavatkozást követelnek, azonban az Európai Unió továbbra is a migrációs program végrehajtására összpontosít. A belváros már nem nyújtja azt a biztonságot, amelyet korábban megszoktak az ott élők. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlament képviselője új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán arról, a nyugati városokban egykor tréfaként kezelték a kormány „no-go zóna” kampányát, de a helyzet mára komolyra fordult.
Dömötör Csaba: Brüsszel már nem biztonságos
A belga főváros központja egyre veszélyesebb és a sorozatos lövöldözések miatt nő az aggodalom a lakosság körében. Miközben az illetékesek sürgős intézkedéseket követelnek, az EU a migrációs program végrehajtására összpontosít. Brüsszel belvárosa már nem biztonságos.
Brüsszelben bármikor eltalálhat egy eltévedt golyó
Maga a belga főügyész jelenti ki, hogy
az az igazság, hogy ma bárkit, aki Brüsszelben sétál az utcán, eltalálhat egy eltévedt golyó.
Az elmúlt hónapban a belga fővárosban több mint húsz lövöldözés történt, ezek hét ember életét követelték. A támadások nem a külvárosban, hanem a belvároshoz közeli területeken zajlottak. Eközben az Európai Parlamentben működő nagykoalíció, amely Tiszának is helyet ad, továbbra is az idei év kiemelt céljaként a migrációs paktum végrehajtását tűzte ki – ami a gyakorlatban kötelező szétosztást jelent.
További Külföld híreink
A jövő évi választásnak az is tétje, hogy legalább mi határainkon kívül tudjuk-e tartani ezt az őrületet
– írta a képviselő közösségi oldalán.
Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump levelet küldött Zelenszkijnek, egyértelműen fogalmazott
Az ukrán elnök reagált az amerikai elnök üzenetére.
Megrázó felvételek: így ütötte el az autós a gyerekeket a zebrán
Egy autó ütött el két kisgyermeket.
Luckban fellázadtak a civilek a kényszersorozás ellen + videó
Egy fiatal megmenekült.
Botrány: a fények városában lép fel az antiszemita Kneecap együttes
Meggyalázzák a Hamász 2023. október 7-i ötven francia áldozatának emlékét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump levelet küldött Zelenszkijnek, egyértelműen fogalmazott
Az ukrán elnök reagált az amerikai elnök üzenetére.
Megrázó felvételek: így ütötte el az autós a gyerekeket a zebrán
Egy autó ütött el két kisgyermeket.
Luckban fellázadtak a civilek a kényszersorozás ellen + videó
Egy fiatal megmenekült.
Botrány: a fények városában lép fel az antiszemita Kneecap együttes
Meggyalázzák a Hamász 2023. október 7-i ötven francia áldozatának emlékét.