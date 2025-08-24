Dömötör Csaba: Brüsszel már nem biztonságos

Brüsszel közbiztonsága kritikus szintre süllyedt. Az utóbbi időben többször történt lövöldözés, ami komoly riadalmat váltott ki a lakosság körében. A hatóságok gyors és hatékony beavatkozást követelnek, azonban az Európai Unió továbbra is a migrációs program végrehajtására összpontosít. A belváros már nem nyújtja azt a biztonságot, amelyet korábban megszoktak az ott élők. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlament képviselője új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán arról, a nyugati városokban egykor tréfaként kezelték a kormány „no-go zóna” kampányát, de a helyzet mára komolyra fordult.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője új bejegyzést osztott meg a Brüsszeli helyzetről (Fotó: MTI/Katona Tibor)