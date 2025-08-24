lövöldözésDömötör CsabaBrüsszelno-go zóna

Dömötör Csaba: Brüsszel már nem biztonságos

A belga főváros központja egyre veszélyesebb és a sorozatos lövöldözések miatt nő az aggodalom a lakosság körében. Miközben az illetékesek sürgős intézkedéseket követelnek, az EU a migrációs program végrehajtására összpontosít. Brüsszel belvárosa már nem biztonságos.

2025. 08. 24.
Brüsszel közbiztonsága kritikus szintre süllyedt. Az utóbbi időben többször történt lövöldözés, ami komoly riadalmat váltott ki a lakosság körében. A hatóságok gyors és hatékony beavatkozást követelnek, azonban az Európai Unió továbbra is a migrációs program végrehajtására összpontosít. A belváros már nem nyújtja azt a biztonságot, amelyet korábban megszoktak az ott élők. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlament képviselője új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán arról, a nyugati városokban egykor tréfaként kezelték a kormány „no-go zóna” kampányát, de a helyzet mára komolyra fordult.

Brüsszelben bármikor eltalálhat egy eltévedt golyó

Maga a belga főügyész jelenti ki, hogy

az az igazság, hogy ma bárkit, aki Brüsszelben sétál az utcán, eltalálhat egy eltévedt golyó.

Az elmúlt hónapban a belga fővárosban több mint húsz lövöldözés történt, ezek hét ember életét követelték. A támadások nem a külvárosban, hanem a belvároshoz közeli területeken zajlottak. Eközben az Európai Parlamentben működő nagykoalíció, amely Tiszának is helyet ad, továbbra is az idei év kiemelt céljaként a migrációs paktum végrehajtását tűzte ki – ami a gyakorlatban kötelező szétosztást jelent. 

A jövő évi választásnak az is tétje, hogy legalább mi határainkon kívül tudjuk-e tartani ezt az őrületet

– írta a képviselő közösségi oldalán.

