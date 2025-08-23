Barátság kőolajvezetékharcosok klubjaOrbán ViktorDonald Trump

Orbán Viktor nagyon erős üzenetet fogalmazott meg

„Sikeres tárgyalás az oroszokkal. Az ukránok szétlőtték a Barátság kőolajvezeték orosz szakaszát, de van műszaki megoldás. Egy hét múlva újraindul a szállítás. Brüsszelre most sem számíthattunk. Velünk és a szlovákokkal szemben ebben az ügyben is az ukránok oldalára álltak. Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság” – fogalmazott Orbán Viktor a Harcosok klubjában.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 11:33
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Fotó: Fisher Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor a Harcosok klubjában emlékeztetett: a Barátság kőolajvezetéket a héten ismét megrongálta az ukrán haderő. A stratégiai jelentőségű csőrendszer máig Magyarország és Szlovákia egyik legfontosabb energiaellátási forrása. Mint írtuk, a csapás következtében hazánk és szomszédunk energiabiztonsága is veszélybe került.

Orbán Viktor Donald Trump amerikai birtokán
Orbán Viktor Donald Trump amerikai birtokán. Fotó: Miniszterelnöki Iroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor most arról számolt be, hogy az orosz féllel sikerült műszaki megoldást találni a károk elhárítására, és várhatóan egy héten belül helyreáll a szállítás. Úgy fogalmazott: 

Sikeres tárgyalás az oroszokkal… Egy hét múlva újraindul a szállítás.

A kormányfő ugyanakkor kemény szavakkal bírálta Brüsszelt, amely – szavai szerint – ezúttal sem állt Magyarország és Szlovákia mellé: „Brüsszelre most sem számíthattunk. Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság.”

Zelenszkij akciója komoly felháborodást váltott ki nemzetközi szinten is. Donald Trump amerikai elnök azonnal levelet írt Orbán Viktornak, amelyben barátjának nevezte a magyar miniszterelnököt, és hangsúlyozta: nem örül annak, hogy az Egyesült Államok által finanszírozott kijevi vezetés a magyar és a szlovák energiaellátást veszélyezteti. 

Orbán Viktor levelet írt Trump amerikai elnöknek (Forrás: Facebook)
 

A volt elnök üzenete egyértelmű: Amerika nem fogja eltűrni, hogy szövetségesei energiaellátása célponttá váljon. Az amerikai republikánus fiatalok szervezete szintén kiállt hazánk mellett. 

Nyilatkozatukban leszögezték: Ukrajna súlyos hibát követett el, amikor NATO-tagállamok energiaellátását sodorta veszélybe, és ez Washington támogatásának újragondolását vonhatja maga után.

Orbán Viktor legfrissebb üzenete világossá teszi: Magyarország mindent megtesz, hogy a szomszédos háború árnyékában is biztosítsa az energiaellátását. A kormányfő szavai szerint azonban a kérdés már messze túlmutat az energiabiztonságon.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelektámadás

Támadás érte Erdélyt

Tóth Tamás Antal avatarja

Ehhez lesz szavuk még az ott élőknek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.