Orbán Viktor rangos elismerésben részesül

Dublin lángokban: migránsok miatt elszabadult az erőszak

Dublinban már a harmadik egymást követő éjszaka törtek ki zavargások egy szálloda közelében, ahol menedékkérők élnek. Az összecsapások egy kislány elleni szexuális támadást követően robbantak ki, amely a migránsszálló közelében történt. A demonstrálók kövekkel, üvegekkel és tűzijátékokkal dobálták meg a rendőröket, motorokkal és lovakkal próbálták áttörni a rendőrségi kordont, sőt egy rendőrautót is felgyújtottak.

2025. 10. 24. 11:38
A tüntetők összecsaptak a rendőrökkel és egy rendőrautót is felgyújtottak
Fotó: PETER MURPHY Forrás: AFP
Három egymást követő éjszaka tört ki erőszak egy dublini migránshotel, a Citywest közelében, miután hétfő hajnalban a környéken egy tízéves kislányt feltételezhetően szexuálisan bántalmaztak. A tiltakozások során több száz ember gyűlt össze, és a rendbontások következtében huszonhárom személyt vett őrizetbe a rendőrség. A demonstrálók összetűzésbe kerültek a rendőrökkel, akiket tűzijátékokkal, kövekkel és más tárgyakkal dobáltak meg. Két rendőrt kórházba szállítottak: egyikük fejét egy palack találta el, a másik pedig vállsérülést szenvedett – írja a The Guardian.

Dublinban a migránsok miatt tüntetők egy rendőrautót is felgyújtottak
Dublinban a migránsok miatt tüntetők egy rendőrautót is felgyújtottak. Fotó: AFP

Egy 26 éves férfit – akinek nevét az ír jogszabályok szerint nem lehet nyilvánosságra hozni – kedden állítottak bíróság elé a gyereket ért bántalmazás kapcsán. 

A keddről szerdára virradó éjszaka történt súlyos zavargások során több embert őrizetbe vettek, a rendőrség pedig jelezte, hogy keményen fellép, ha az erőszak folytatódik. Jim O’Callaghan igazságügyi miniszter közölte, hogy sokan előzetes letartóztatásban vannak, és további letartóztatásokra is lehet számítani. Elmondása szerint a rendőrök szakszerűen kezelték az erőszakot, és figyelmeztetett, hogy az erőszakos tüntetők súlyos büntetésre számíthatnak. A figyelmeztetések ellenére szerdán ismét több száz tüntető vonult az utcára, akik mintegy negyven rendőrrel kerültek szembe.

Később a helyszínre jobban felszerelt egységek érkeztek, akik pajzsokkal és védőfelszereléssel próbálták megfékezni a tömeget, miután az elsőként kivezényelt rendőröket kövekkel, törmelékkel és tűzijátékokkal támadták meg.

A tiltakozók ezután is téglákat, fáklyákat, üvegeket és fadarabokat hajigáltak a rendőrökre. A Saggart villamosmegálló környékén rongálás is történt, ahol a tüntetők gyülekeztek. 

A rendfenntartók pajzsos sorfalban nyomultak előre, hogy kiszorítsák a demonstrálókat a hotel közeléből. Legalább egy rendőr paprikaspray miatt rosszul lett. Bár az éjszaka során a tömeg nagyrészt szétszéledt, 22 óra után a rendőrség újabb egységeket irányított azok mögé, akik még a helyszínen maradtak.

Több személyt, akik a két rendőri egység közé kerültek, a földre vittek és őrizetbe vettek, miközben megpróbáltak elmenekülni.

A hétfő esti tüntetés békésen indult, de kedden már erőszakba torkollott. A tüntetők megpróbálták áttörni a rendőrségi kordonokat lovakkal és terepmotorokkal, miközben lézerrel világították meg az egyik rendőrségi helikoptert. A demonstrálók ír zászlókat lobogtattak, bevándorlásellenes jelszavakat kiabáltak, különféle tárgyakat hajigáltak a rendőrök felé, és egy rendőrautót is felgyújtottak.

A helyszínt később Justin Kelly rendőrfőkapitány is felkereste, aki kijelentette, hogy célja minden felelős bíróság elé állítása. Hangsúlyozta, hogy az események nem tekinthetők békés tiltakozásnak, és elmondta:

az erőszakoskodók szándéka a Citywest épületének megrongálása és az ott lakó migránsok megfélemlítése volt.

Micheál Martin miniszterelnök szintén elítélte a történteket, rámutatva, hogy a rendőrök elleni támadásokra nincs semmiféle mentség.

Korábban írtunk róla, hogy Írország megtelt, a migráció ellen lázad a lakosság.

A migránsellenes tüntetésről videó is készült:

 

Borítókép: A tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, és egy rendőrautót is felgyújtottak (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

