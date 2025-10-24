Dublin lángokban: migránsok miatt elszabadult az erőszak

Három egymást követő éjszaka tört ki erőszak egy dublini migránshotel, a Citywest közelében, miután hétfő hajnalban a környéken egy tízéves kislányt feltételezhetően szexuálisan bántalmaztak. A tiltakozások során több száz ember gyűlt össze, és a rendbontások következtében huszonhárom személyt vett őrizetbe a rendőrség. A demonstrálók összetűzésbe kerültek a rendőrökkel, akiket tűzijátékokkal, kövekkel és más tárgyakkal dobáltak meg. Két rendőrt kórházba szállítottak: egyikük fejét egy palack találta el, a másik pedig vállsérülést szenvedett – írja a The Guardian.

Dublinban a migránsok miatt tüntetők egy rendőrautót is felgyújtottak. Fotó: AFP

Egy 26 éves férfit – akinek nevét az ír jogszabályok szerint nem lehet nyilvánosságra hozni – kedden állítottak bíróság elé a gyereket ért bántalmazás kapcsán.

A keddről szerdára virradó éjszaka történt súlyos zavargások során több embert őrizetbe vettek, a rendőrség pedig jelezte, hogy keményen fellép, ha az erőszak folytatódik. Jim O’Callaghan igazságügyi miniszter közölte, hogy sokan előzetes letartóztatásban vannak, és további letartóztatásokra is lehet számítani. Elmondása szerint a rendőrök szakszerűen kezelték az erőszakot, és figyelmeztetett, hogy az erőszakos tüntetők súlyos büntetésre számíthatnak. A figyelmeztetések ellenére szerdán ismét több száz tüntető vonult az utcára, akik mintegy negyven rendőrrel kerültek szembe.