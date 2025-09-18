Rendkívüli

Rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusznál, lefoglalták fegyverét, eljárást indítottak ellene

SzicíliaOlaszországszexuális erőszakmigráns

Új hírek érkeztek Szicíliából a magyar nőket megerőszakoló migránsok ügyében

Szicíliában három migráns csoportosan elkövetett szexuális erőszak miatt került előzetes letartóztatásba, miután két magyar lányt bedrogoztak és molesztáltak. Az elkövetők azóta is börtönben vannak. Vitályos Eszter kormányszóvivő közleményében kiemelte, hogy az ügy kiemelt prioritást élvez, az ítélet akár egy éven belül megszülethet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 11:08
Olasz rendőrök (Fotó: AFP)
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, az olasz sajtó szeptember 5-én adta hírül a cataniai rendőrkapitányság közleménye alapján, hogy Patentóban három marokkói migráns szexuálisan molesztált és bedrogozott két magyar lányt, akik szállásukra igyekeztek visszajutni a tengerparton eltöltött nap után Szicília szigetén. Vitályos Eszter kormányzati kommunikációért felelős államtitkár új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán, miszerint új hírek érkeztek Szicíliából a magyar nőket megerőszakoló migránsok ügyében. Mint írta, 

az olasz ügyészség közölte, hogy csoportosan elkövetett szexuális erőszak miatt vádat emeltek az elkövetők ellen, akik az elkövetés napjától börtönben vannak Cataniában és ott is maradnak az ítélethirdetésig. Az ügy kiemelt prioritást élvez, így akár egy éven belül ítélet születhet.

Új hírekről számolt be Vitályos Eszter kormányszóvivő a Szicíliában erőszakoló migránsok ügyében
(Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség)

Így legyen! Minél előbb ítéletet, és a lehető legsúlyosabb büntetést rájuk! Nők tízezreit erőszakolják és támadják meg migránsok Európa-szerte. 

A politikus azzal folytatta bejegyzését, hogy a Tisza párti Dávid Dóra azt mondja: „Ne rekesszünk ki senkit! Fogadjunk be mindenkit!”  

Köszönjük Tisza, de nem! Mi nem akarunk bevándorlóországgá válni! Elég egy rossz választás, és Magyarországgal is megtörténhet! 

– írta Facebook-bejegyzésében a kormányszóvivő.

Borítókép: Olasz rendőrök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

