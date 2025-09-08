Olaszországszicíliaerőszak

Fellázadtak az olaszok a magyar nők megerőszakolása miatt

Felháborodva forrongnak az olaszok a közösségi médiában a két magyar lány megerőszakolása miatt. Az olasz sajtó szeptember 5-én adta hírül a cataniai rendőrkapitányság közleménye alapján, hogy Patentóban három marokkói férfi szexuálisan molesztált és bedrogozott két turistalányt, akik szállásukra igyekeztek visszajutni a tengerparton eltöltött nap után Szicília szigetén. A digitális platformokon azóta is forr a hangulat, a felhasználók azonnali megoldásokat követelnek, az elkövetők megbüntetését és az ország illegális migránsoktól való megtisztítását.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 09. 08. 20:03
Illusztráció. Olasz rendőrök Fotó: PIERO CRUCIATTI Forrás: AFP
Nemcsak a Szicíliát, hanem egész Olaszországot megrázta a két magyar turistalány megerőszakolásának híre. Szicília a magyarok körében is igen kedvelt turisztikai célpont, évente több ezer magyar turista látogat el, hogy felfedezze a sziget csodáit, kipihenje az év fáradalmait. A világhálón forr a hangulat, több tízezer bejegyzés látott napvilágot az ügyről. Nemcsak szicíliaiak szólalnak meg, hanem az ország minden más tájegységén élők is, hiszen a közbiztonság megromlásának drámája szinte az egész országban érzékelhető. 

Matteo Salvini az elsők között ítélte el az erőszakot Szicília szigetén
Matteo Salvini az elsők között ítélte el az erőszakot Szicília szigetén. Fotó: AFP

Elsők között Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga főtitkára osztotta meg a megrendítő hírt egy Facebook-posztban. A bejegyzésben szimbolikusan közzétett fotón két nő és három migráns látható, rajta a következő felirat: Szexuális erőszakot követett el Cataniában két turistalány ellen három illegális bevándorló. A 21, 22 és 24 éves marokkói tartózkodási engedély nélkül tartózkodott Olaszországban. A két lány elfogadta, hogy a férfiak szállásukra vigyék őket autójukon. Matteo Salvini röviden annyit fűzött a bejegyzéshez: 

Zéró tolerancia, kémiai kasztráció és kitoloncolás vár rájuk.

A Liga főtitkárának bejegyzését több mint hétezren értékelték, közel 660-an megosztották, de ami igazán meglepő, hogy 4600-an hozzá is szóltak. Ez azt bizonyítja, hogy a komoly reakciókat váltott ki a bűncselekmény híre az olaszokból. 

Úgy néz ki, hogy egyes országok szabadon engedték a bűnözőket és hozzánk küldték őket

– írja kiábrándultan az egyik férfi. 

Túl nagy szabadságot élveznek a külföldiek, és az a legfelháborítóbb, hogy az igazságszolgáltatás sokszor a bűnelkövetőt védelmezi, nem pedig az áldozatot. Mindez undorító! Korábban ilyenek nem történtek. A rendfenntartó erőknek szigorúbban kellene eljárniuk

– írja egy másik posztoló. A legtöbben abban is egyetértenek, hogy ezeknek a „vadállatoknak” nem kellene Olaszországban lenniük, és korábbi évek baloldali kormányai a felelősek, hogy sem az olaszok, sem a turisták nem érzik biztonságban magukat. 

A kommentelők azt is megjegyzik, hogy 

a baloldali képviselők hallgatnak az esetről, csak azt hajtogatják, hogy a bevándorló barátaik hasznosak az olaszoknak, az igazság azonban az, hogy az olaszoknak kell eltartaniuk őket. A baloldalnak annyi esze van, mint egy libának

– jegyzik be egyesek mérgesen. A virtuális platformon egymást követik a kiábrándult és sok esetben kilátástalan kommentek. 

Olyan hangok is vannak, akik dühösek, amiért a baloldal gyorsított állampolgársághoz juttatná a migránsokat. „A jószívű baloldaliak biztosan azt mondják majd az eset kapcsán, szegények, nem tudták, hogy Olaszországban nem lehet ilyeneket tenni. Egész biztosak lehettek, hogy nem fogják megkapni a megérdemelt börtönbüntetést” – írja egy másik felhasználó, és hozzáteszi, vagy szigorított törvényeket vezetnek be, vagy arra kényszerítik az olaszokat, hogy szolgáltassanak maguk igazságot. 

Európa kudarcot vallott azzal, hogy beengedte ezeket a bűnöző beduinokat – összegzi tömören egy olasz nő. „Szegény Olaszország, minden disznót és ebet beengedtek” – kesereg egy másik felhasználó, és hozzáteszi: „Elég a jótékonykodásból, elég a magyarázkodásból. Aki Olaszországba jön és bűncselekményt követ el, annak tisztában kell lennie, hogy nincs még egy lehetősége. Példás büntetéssel és azonnali kitoloncolással kell távol tartani ezeket a vadállatokat. Meg kell védenünk asszonyainkat, gyermekeinket, hazánkat. Ez nem idegengyűlölet, hanem igazságszolgáltatás.”

Nagyon elszomorít a magyar lányok tragédiája. Akár tetszik, akár nem, most Magyarországon azt fogják mondani, hogy a cataniaiak fiatal, védtelen magyar lányokat erőszakoltak meg. Szeretném elmondani kedves magyar barátainknak, hogy nekünk, cataniaiaknak semmi közünk ehhez a szörnyű történethez! Sajnos a marokkói erőszaktevők a gyönyörű szigetünkön voltak, ráadásul papírok nélkül!

– írta egy cataniai lakos. 

Egy olasz influenszer, Frank Mascia is felháborodott videót tett közzé a magyar lányok drámai esetéről. Azonnali rendszerváltást követel, szigorú elbánást az elkövetőkkel szemben.

A kommentálok itt sem tartották magunkban a szót. Voltak olyanok, akik azt javasolták, Magyarországon szolgáltassanak igazságot az elkövetőknek, akkor egész biztosan elnyerik méltó büntetésüket. Olyan bejegyzések is voltak, melyek azt állítják, hogy 

az Orbán Viktor vezette Magyarországon nem fordulhat elő hasonló, a magyarok ugyanis még időben leállították az illegális migránsok tömeges beengedését. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

