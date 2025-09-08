Fellázadtak az olaszok a magyar nők megerőszakolása miatt

Nemcsak a Szicíliát, hanem egész Olaszországot megrázta a két magyar turistalány megerőszakolásának híre. Szicília a magyarok körében is igen kedvelt turisztikai célpont, évente több ezer magyar turista látogat el, hogy felfedezze a sziget csodáit, kipihenje az év fáradalmait. A világhálón forr a hangulat, több tízezer bejegyzés látott napvilágot az ügyről. Nemcsak szicíliaiak szólalnak meg, hanem az ország minden más tájegységén élők is, hiszen a közbiztonság megromlásának drámája szinte az egész országban érzékelhető.

Matteo Salvini az elsők között ítélte el az erőszakot Szicília szigetén. Fotó: AFP

Elsők között Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga főtitkára osztotta meg a megrendítő hírt egy Facebook-posztban. A bejegyzésben szimbolikusan közzétett fotón két nő és három migráns látható, rajta a következő felirat: Szexuális erőszakot követett el Cataniában két turistalány ellen három illegális bevándorló. A 21, 22 és 24 éves marokkói tartózkodási engedély nélkül tartózkodott Olaszországban. A két lány elfogadta, hogy a férfiak szállásukra vigyék őket autójukon. Matteo Salvini röviden annyit fűzött a bejegyzéshez:

Zéró tolerancia, kémiai kasztráció és kitoloncolás vár rájuk.

A Liga főtitkárának bejegyzését több mint hétezren értékelték, közel 660-an megosztották, de ami igazán meglepő, hogy 4600-an hozzá is szóltak. Ez azt bizonyítja, hogy a komoly reakciókat váltott ki a bűncselekmény híre az olaszokból.

Úgy néz ki, hogy egyes országok szabadon engedték a bűnözőket és hozzánk küldték őket

– írja kiábrándultan az egyik férfi.

Túl nagy szabadságot élveznek a külföldiek, és az a legfelháborítóbb, hogy az igazságszolgáltatás sokszor a bűnelkövetőt védelmezi, nem pedig az áldozatot. Mindez undorító! Korábban ilyenek nem történtek. A rendfenntartó erőknek szigorúbban kellene eljárniuk

– írja egy másik posztoló. A legtöbben abban is egyetértenek, hogy ezeknek a „vadállatoknak” nem kellene Olaszországban lenniük, és korábbi évek baloldali kormányai a felelősek, hogy sem az olaszok, sem a turisták nem érzik biztonságban magukat.

A kommentelők azt is megjegyzik, hogy

a baloldali képviselők hallgatnak az esetről, csak azt hajtogatják, hogy a bevándorló barátaik hasznosak az olaszoknak, az igazság azonban az, hogy az olaszoknak kell eltartaniuk őket. A baloldalnak annyi esze van, mint egy libának

– jegyzik be egyesek mérgesen. A virtuális platformon egymást követik a kiábrándult és sok esetben kilátástalan kommentek.