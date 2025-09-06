Exkluzív: A Liga politikusai együttérzésükről biztosították a Szicíliában megerőszakolt magyar lányokat és a magyar népet

Megrázta Szicíliát a hír, miszerint három marokkói migráns csoportos szexuális erőszakot követett el két magyar turistalány ellen a szicíliai Catania közelében. A lányok a tengerparton eltöltött nap után hazafelé tartottak, amikor két afrikai férfi felajánlotta, hogy az autójukkal visszaviszik őket a szállásukra. Az út során egy harmadik férfi is csatlakozott, a lányokat egy félreeső helyre vitték, ahol kokaint adtak nekik és csoportosan, szexuálisan bántalmazták őket. A lányoknak sikerült értesíteniük rokonaikat, és mobiltelefonos alkalmazás segítségével a hatóságok azonosították a helyszínt, ahol az elkövetőket letartóztatták.

A hatóságok letartóztatták a magyar lányokat megerőszakoló marokkóiakat, akiket a szicíliai Catania közelében kaptak el. Fotó: AFP

A Szicíliai Regionális Gyűlés ligás képviselője, Figuccia Vincenzo lapunknak nyilatkozva együttérzéséről biztosította az erőszakot leszenvedett magyar áldozatokat és az egész magyar népet.

Elmondta, hogy a szicíliaiaknak elegük van az illegális bevándorlókból. Szégyenletesnek tartják, hogy nem tudják megteremteni a biztonságot sem a helyieknek, sem azoknak, akik nyaralni vagy dolgozni mennek a szigetre.

Azzal folytatta, hogy a sziget lakóinak elegük van az Európai Unió értelmetlen befogadási politikájából.

Elegük van abból, hogy az Európai Unió menekülttáborrá akarja változtatni Szicíliát.

A szexuális visszaéléssel kapcsolatban elmondta, hogy szigorú büntetéseket követelnek a magyar lányokat és minden más nőt meggyalázókkal szemben. Ismertette, hogy a Liga kormánypárt kémiai kasztráció bevezetését szorgalmazza minden olyan bűnelkövető esetében, aki szexuális erőszakot követ el.