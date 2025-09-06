OlaszországmigránsbűnözésszicíliaLigaerőszak

Exkluzív: A Liga politikusai együttérzésükről biztosították a Szicíliában megerőszakolt magyar lányokat és a magyar népet

Szolidaritásáról biztosította a Liga szicíliai regionális képviselője a Catania környékén szexuális erőszakot elszenvedett magyar turistalányokat. Lapunknak nyilatkozva fájdalmasnak nevezte, hogy az illegális bevándorlók miatt nem tudták megfelelő biztonságban fogadni a Szicília szigetén nyaraló magyar turistákat. A jobboldali politikus ígéretet tett arra, hogy mindent megtesznek, hogy szigorú büntetésben részesüljenek a szexuális erőszakot elkövető marokkói migránsok.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 09. 06. 16:02
A Liga zászlaja Fotó: VALERIA FERRARO Forrás: ANADOLU
Megrázta Szicíliát a hír, miszerint három marokkói migráns csoportos szexuális erőszakot követett el két magyar turistalány ellen a szicíliai Catania közelében. A lányok a tengerparton eltöltött nap után hazafelé tartottak, amikor két afrikai férfi felajánlotta, hogy az autójukkal visszaviszik őket a szállásukra. Az út során egy harmadik férfi is csatlakozott, a lányokat egy félreeső helyre vitték, ahol kokaint adtak nekik és csoportosan, szexuálisan bántalmazták őket. A lányoknak sikerült értesíteniük rokonaikat, és mobiltelefonos alkalmazás segítségével a hatóságok azonosították a helyszínt, ahol az elkövetőket letartóztatták. 

A hatóságok letartóztatták a magyar lányokat megerőszakoló marokkóiakat, akiket a szicíliai Catania közelében kaptak el
A hatóságok letartóztatták a magyar lányokat megerőszakoló marokkóiakat, akiket a szicíliai Catania közelében kaptak el. Fotó: AFP

A Szicíliai Regionális Gyűlés ligás képviselője, Figuccia Vincenzo lapunknak nyilatkozva együttérzéséről biztosította az erőszakot leszenvedett magyar áldozatokat és az egész magyar népet. 

Elmondta, hogy a szicíliaiaknak elegük van az illegális bevándorlókból. Szégyenletesnek tartják, hogy nem tudják megteremteni a biztonságot sem a helyieknek, sem azoknak, akik nyaralni vagy dolgozni mennek a szigetre. 

Azzal folytatta, hogy a sziget lakóinak elegük van az Európai Unió értelmetlen befogadási politikájából. 

Elegük van abból, hogy az Európai Unió menekülttáborrá akarja változtatni Szicíliát. 

A szexuális visszaéléssel kapcsolatban elmondta, hogy szigorú büntetéseket követelnek a magyar lányokat és minden más nőt meggyalázókkal szemben. Ismertette, hogy a Liga kormánypárt kémiai kasztráció bevezetését szorgalmazza minden olyan bűnelkövető esetében, aki szexuális erőszakot követ el. 

A szicíliai képviselő azt is elmondta, az illegális migránsok tömeges érkezése következtében a dél-olaszországi szigeten borzasztóan megromlott a közbiztonság. Pártja azt javasolja, hogy polgári járőrök közreműködését is vegyék igénybe a közbiztonság helyreállítására. A csendőrség, a rendőrség és a civilek összefogására van szükség. Elfogadhatatlan, hogy a fiatalok vagy a turisták ne hagyhassák el lakásaikat, mert attól kell rettegniük, hogy mi történik velük. 

Simone Billi, a Liga parlamenti képviselője is nyilatkozott a drámai üggyel kapcsolatban lapunknak. Rendkívül súlyos és fájdalmas bűncselekménynek minősítette a magyar nők ellen elkövetett szexuális erőszakot. Véleménye szerint borzasztó sebeket ejtenek a nőkön, ugyanakkor az erőszakos visszaélések megrontják az ország jó hírnevét is. 

Az illegális bevándorlásnak lesújtó következményei vannak nemcsak a közbiztonság megromlása miatt, hanem az ország nemzetközi megítélése miatt is. 

Hozzáfűzte a Liga és Matteo Salvini a kezdetek óta a migráció megállításán dolgozik, a zéró tolerancia elvét hirdeti. Azt is elmondta a Liga főtitkára, hogy a kiszabható büntetésen túl kémiai kasztráció bevezetését szorgalmazza azokra, akik szexuális erőszakot követnek el nőkön vagy gyermekeken. 

Simone Billi is szolidaritását fejezte ki a súlyos agressziót elszenvedett magyar nők iránt. Kitért arra is, hogy a jobbközép kormány folyamatosan dolgozik a károk helyreállításán, de a helyzet nagyon összetett, hiszen az elmúlt évek baloldali kormányainak migrációs politikája miatt illegális migránsok tömegei érkeztek az országba. Komplex helyzetről van szó, melyet európai szinten kellene kezelni, de az elmúlt években a tagállamok nem mutattak hajlandóságot az együttműködésre. 

A Liga parlamenti képviselője fontosnak tartotta kiemelni azt is, hogy a jobbközép kormány számos olyan rendeletet léptetett életbe, mely kísérletet tesz a közbiztonság helyreállítására. A fokozott rendőrségi védelem, a büntetések szigorítása, a kitoloncolások felgyorsítása mind ezt a célt szolgálja. 

Massimiliano Scaringella római ügyvéd a marokkói elkövetőkre váró büntetéssel kapcsolatban nyilatkozott lapunknak. Elmondta, hogy sajnálatos módon Olaszországban számos eset volt szexuális visszaélésre, az elkövetők túlnyomó része az észak-afrikai térségből érkező illegális bevándorló. Olaszországban nagyon szigorú büntetés sújtja a szexuális erőszakot elkövetőket, a magyar turistalányok esetében pedig különösen súlyos és összetett a helyzet, hiszen csoportosan elkövetett visszaélésről van szó. Meglátása szerint 

8–12 éves börtönbüntetés is várhat az elkövetőkre.

Hozzáfűzte, minden attól függ, hogy milyen bírósági eljárást választanak. Scaringella azt is elmondta, hogy egy évvel ezelőtt egy nagyon hasonló esetre volt példa Cataniában, akkor egyiptomi migránsok követtek el csoportos erőszakot egy kiskorú lányon. A cataniai bíróság 12 év 8 hónap börtönbüntetést szabott ki az afrikai elkövetőkre, súlyosbító körülménynek számított, hogy kiskorú áldozatról volt szó. 

A magyar lányok esetében hozzátevőleges bűnténynek számít, hogy az elrablást követően bedrogozták a lányokat, azaz kokain fogyasztására kényszerítették. Scaringella meglátása szerint többfajta bűncselekmény elkövetéséről van szó, személyi szabadság megsértése, szexuális erőszak és kábítószer-fogyasztásra való kényszerítés, melyek büntetése összeadódik.

Ami a büntetőjogi eljárás lefolytatását illeti  – ismertette a római ügyvéd – a letartóztatott marokkói illegális migránsokat bíróság elé állítják, ítéletet hoznak, a büntetés letöltését követően pedig kitoloncolják az országból. 

Az áldozatok igényt tarthatnak kártérítésre, bár egész biztosan az elkövetőkön nem lehet majd behajtani. A minisztérium azonban létrehozott egy olyan pénzügyi alapot, melyből fedezhetik az erőszakot elszenvedett áldozatok kártérítését abban az esetben, ha az elkövetőnek nincs anyagi fedezete. Scaringella azt is kiemelte, hogy érdemes felmérni azt is, hogy vannak-e olyanok, akik felelősségre vonhatók, amiért az erőszak elkövetői, azaz az illegális migránsok Olaszországban lehettek. Hozzáfűzte, mivel illegális bevándorlókról van szó, kártérítés igényelhető az olasz államtól is, amiért az illetékes hatóságok nem utasították ki időben a megfelelő eljárás keretében ezeket az embereket. 

A római ügyvéd ismertette, hogy többfajta lehetősége van az ügy lebonyolításának. A vádlottak kérhetik, hogy gyorsított eljárás keretében hozzon ítéletet a bíróság, a rendőrség által összegyűjtött adatok alapján tanúk beidézése nélkül. Ebben az esetben a büntetés időtartalma egyharmadával csökkenne. Nagy a valószínűsége, hogy ezt a formát választják. A korábban említett kiskorú lány ellen elkövetett csoportos erőszak esetében, egy év alatt döntés született. Abban esetben viszont, ha hagyományos bírósági eljárásra kerül sor, akkor akár több éven keresztül is elhúzódhat, de a büntetés nem csökkenthető. A szexuális erőszakot elszenvedett áldozatok orvosi ellátást és pszichológia segítséget igényelhetnek – ismertette az ügyvéd. Ami a büntetőjogi eljárást illeti, kérhetnek védett kihallgatást, hogy elkerüljék a pár napja átélt dráma felidézésével járó további stresszt. Végül azzal zárta, feltételezi, hogy ha a magyar lányok fizikai és lelki állapota lehetővé teszi, akkor mielőbb visszatérnek hazájukba.

Massimiliano Scaringella kiemelte, hogy végtelenül sajnálja a történteket, hiszen nagyon sok magyar turista keresi fel Szicíliát, az egyik legkedveltebb turisztikai célállomás. Csodálatos sziget, a helyiek nagyon kedvesek és vendégfogadók. 

Sajnálatos azonban, hogy a magyar turistalányok ellen elkövetett súlyos erőszak és az ahhoz hasonló bűncselekmények jelentősen rontják a sziget népszerűségét, pedig a helyiek nem vonhatók felelősségre a történtekért

– mondta. Hozzáfűzte, reméli, hogy ezek a fájdalmas esetek végre tudatosítják, hogy nem lehet kritériumok és ellenőrzés nélkül beengedni az országba idegeneket és megengedni nekik, hogy azt tegyenek, amit csak akarnak. Sajnos az elmúlt években rengeteg bevándorló érkezett Szicíliába, és ez sok esetben lehetetlenné tette a terület közbiztonságának megteremtését. Nagyon komoly beavatkozásokra és szigorításokra van szükség, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek az ehhez fogható tragédiák. 

Borítókép: A Liga párt zászlaja (Fotó: AFP)

