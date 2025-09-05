Rendkívüli

Olaszországzaklatásmigráns

Migránsok erőszakoltak meg magyar turistákat

Szexuálisan bántalmaztak két magyar turistát Olaszországban. Az információk alapján a három elkövető migráns hátterűek és jelenleg illegálisan tartózkodnak az országban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 16:26
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC Forrás: AFP
Szexuálisan bántalmaztak két magyar turistát miután a férfiak felajánlották nekik, hogy visszaviszik őket a szállásukra. A rendőrség három migráns fiatalembert tartóztatott le a zaklatással összefüggésben Paternóban – írja a Palermo Corriere.

Migránsok zaklatták a nőket
Migránsok zaklatták a nőket 
(Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP)

A 21, 22 és 24 éves gyanúsítottak marokkói származásúak, és az ellenőrzések során kiderült, hogy illegálisan tartózkodnak Olaszországban.

A letartóztatást a Catania rendőr-főkapitányság tisztjei hajtották végre, akik egy fiatal magyar turista 112-es segélyhívószámra tett bejelentésére reagáltak. Az eddigi információk alapján a gyanúsítottak fuvart ajánlottak a két nőnek, akiket azonban nem a szállásukra vittek vissza, hanem egy, a várostól félreeső helyre. A két gyanúsított mellé itt csatlakozott be a harmadik férfi, akik zaklatni kezdték a nőket. 

Szerencsére az egyik nőnek sikerült értesítenie nővérét, hogy veszélyben vannak, aki aztán szólt a hatóságoknak. 

A hatóságok a hívás után nagy erőkkel kezdték el keresni a járművet, amit végül Paternóban találtak meg. A két nőt könnyek között találták meg egy padon, a férfiakat pedig szintén az autó közelében letartóztatták. 

A rendőrség közlése szerint a gyanúsítottak előzetes letartóztatásban maradnak a tárgyalásig.

Borítókép: olasz rendőrök (Fotó: AFP)

