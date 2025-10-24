Rendkívüli

Orbán Viktor rangos elismerésben részesül

Sokkoló számok Németországból, ennyi nőt bántalmaztak a migránsok

A német szövetségi kormány az AfD nyomására kénytelen volt nyilvánosságra hozni a 2024-es bűnügyi statisztikákat. A frissen közzétett adatok lesújtó képet festenek a német közbiztonságról: több mint 63 ezer nő vált szexuális erőszak áldozatává, és a tettesek között kiemelkedően magas, mintegy egyharmados arányt képviselnek a nem német állampolgárok.

2025. 10. 24.
Illusztráció Fotó: Fabian Sommer Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A kormány válasza szerint 2024-ben összesen 63 977 nő szenvedett el szexuális bűncselekményt, országszerte egyébként 1173 gyilkosság történt, 265 ezer testi sértés és több mint 155 ezer személyi szabadság elleni bűncselekmény, írta az Origo.

Illusztráció. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Christophe Gateau

A számok mögött azonban még súlyosabb trend húzódik meg: a szexuális erőszak elkövetőinek 35 százaléka külföldi volt, további 11 százalék pedig menedékkérő, oltalmazott vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező migráns.

 

Szexuális erőszak: több mint 12 ezer német nő lett külföldi elkövető áldozata 

A német állampolgárságú áldozatok közül több mint 12 600 nő olyan esetben vált áldozattá, ahol az elkövető nem volt német. Közülük közel négyezer esetben menedékkérő vagy oltalmazott státusú személy követte el a támadást.

Különösen feltűnő, hogy miközben 53 517 német nő vált szexuális bűncselekmény áldozatává, az afgán nők esetében ez a szám mindössze 314 volt.

12 September 2025, Berlin: Stephan Brandner speaks at a session of the Bundestag. Photo: Kay Nietfeld/dpa (Photo by KAY NIETFELD / dpa Picture-Alliance via AFP)
Stephan Brandner beszédet mond a Bundestag ülésén. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld

AfD: Túl sokan válnak áldozattá és túl gyakran külföldiek az elkövetők

A felkavaró adatokat az AfD Bundestag-képviselője, Stephan Brandner hozta nyilvánosságra. A politikus szerint a kormány által közölt adatok megrázó képet festenek Németország biztonsági helyzetéről.

Nem elfogadható, hogy egyetlen év alatt több ezer német nő válik külföldiek vagy menedékkérők áldozatává. Újra és újra szír és afgán elkövetők nevei bukkannak fel – olyan embereké, akik állítólag a háború elől menekültek, most viszont maguk jelentenek veszélyt

– fogalmazott a politikus.

 

Magas az idegen elkövetők aránya más bűncselekményeknél is

Nemcsak a szexuális bűncselekményeknél magas a nem német elkövetők aránya:

a testi sértések esetében 26 százalék, a személyi szabadság elleni bűncselekményeknél pedig 25 százalék volt a külföldiek aránya a gyanúsítottak között.

A kormány hangsúlyozta, hogy a számok a rendőrségi bűnügyi statisztikából származnak, így feljelentett és felderített ügyeket tartalmaznak, nem pedig jogerős ítéleteket. Mégis, a trend egyértelmű: a nők elleni erőszak Németországban aggasztó mértéket öltött, és a nem német elkövetők jelentős szerepet játszanak ebben.

A lányainknak és asszonyainknak joguk van ahhoz, hogy biztonságban érezzék magukat a saját városukban

– hangsúlyozta az AfD politikusa.

 

Földi László
Újabb lejáratási akció Brüsszelből

Földi László avatarja

A tíz évvel ezelőtti, úgynevezett magyar kémügy felmelegítése része egy többlépcsős akciósorozatnak.

