no-go zónaEurópaillegális bevándorlásterrortámadásmigráns

Ünnepi fények helyett szirénák: Európa új valósága

Európa-szerte nő az erőszakos bűncselekmények és terrortámadások száma, különösen a migránsok által elkövetett esetek miatt. Franciaországban és Nagy-Britanniában egyre súlyosabb társadalmi feszültségek tapasztalhatók, több politikus szerint a bevándorláspolitika kudarcot vallott. Európa szívében a karácsonyi vásárok és ünnepi rendezvények is célponttá váltak, miközben egyre több országban számolnak be nők elleni támadásokról és erőszakról. Az európai lakosság biztonságérzete drámaian romlik az illegális bevándorlás hatásai miatt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 10:08
A magdeburgi karácsonyi vásáron történt támadás áldozataira emlékeztek
A magdeburgi karácsonyi vásáron történt támadás áldozataira emlékeztek Fotó: HALIL SAGIRKAYA Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A migránsok miatt Európa rettegve várja az ünnepeket. Nagy-Britanniában csúcson a migránsok által elkövetett erőszakos cselekmények száma, több Nyugat-Európai országban pedig a no-go zónákba még a hatóságok sem mernek bemenni. 

A migránsbűnözés miatt retteg Európa lakossága
A migránsbűnözés miatt retteg Európa lakossága
Fotó: JOAN GALVEZ / ANADOLU

Bakondi György rámutatott arra, hogy az elmúlt tíz évben a migráció folyamatosan a politikai viták kereszttüzében volt, a bevándorlás miatt pedig a lakosság mindennapjaiban érezhető minőségromlás következett be. Így no-go zónák jöttek létre, megszaporodtak a nők elleni támadások, terrorcselekmények történtek, a szociális ellátórendszer is nehezebben működik, mindezek pedig társadalmi feszültségeket okoztak, és változtatásra kényszerítik a döntéshozókat – fogalmazott.

No-go zónák, migránsgettók, tömegmészárlás Párizsban, iszlamista merénylet Ausztriában, terrortámadás Nizzában, Berlinben, Münchenben, Brüsszel belvárosában Kalasnyikovokkal lövöldöznek napokig, és most antiszemita terrorgyilkosság Manchesterben. 

Franciaországban is betelt a pohár

A válság mértékét jelzi, hogy Franciaországban lemondott Guillaume Larrivé, a Bevándorlási és Integrációs Hivatal (OFII) elnöke. Döntését azzal indokolta, hogy az új francia kormánynak nincs kellő ambíciója a bevándorlás megfékezésére. Larrivé szerint Párizs nem képes valódi stratégiát kialakítani a migrációs nyomás csökkentésére, miközben az ország egyre mélyebb társadalmi feszültségekkel küzd. 

A volt hivatalvezető távozása szimbolikus: egyre több nyugat-európai döntéshozó ismeri el, hogy a korlátlan bevándorlás politikája kudarcot vallott. 

A biztonsági helyzet romlása, a társadalmi integráció meghiúsulása és a növekvő terrorfenyegetettség már nemcsak politikai, hanem mindennapi valóság Franciaországban, Németországban és több más európai országban is.

Nagy-Britanniában is rossz a helyzet

A The Times of London című lap beszámolója szerint a brit Konzervatív Párt adatelemzése alapján az illegálisan, csónakkal érkező migránsok 24-szer nagyobb valószínűséggel kerülnek börtönbe az Egyesült Királyságban, mint a brit állampolgárok. A párt a börtönstatisztikákat és a legfrissebb népszámlálási adatokat összevetve arra a következtetésre jutott, hogy a csatornán átkelő migránsok jelentős bűnözési kockázatot hordoznak.

A csónakkal Nagy-Britanniába érkezők migránsok becsült börtönaránya elérheti a 3,4 százalékot, vagyis 18-szor magasabbat, mint a legális bevándorlók és 24-szer nagyobbat, mint a britek körében mért arány.

A legutóbbi elemzések például azt mutatták, hogy a Szudánból érkező migránsokat hússzor gyakrabban tartóztatják le szexuális bűncselekmények miatt, mint brit állampolgárokat.

A karácsonyi vásárok is célponttá váltak

Az elmúlt évtizedben számos terrortámadás rázta meg Európa karácsonyi vásárait. Ezek a helyszínek a közösségi ünneplés, a családok és barátok találkozóhelyei, azonban a terroristák számára is könnyű célpontokká váltak. Az egyik leghírhedtebb támadás 2016-ban történt Berlinben, ahol egy tunéziai származású terrorista kamionnal hajtott a tömegbe a város híres karácsonyi vásárának helyszínén. A támadásban tizenkét ember vesztette életét, és több mint ötvenen megsérültek.

Az Iszlám Állam magára vállalta az akciót, amely azóta is a karácsonyi vásárok biztonsági kockázatainak jelképévé vált. Egy másik tragikus eset 2018-ban Strasbourgban történt, ahol egy fegyveres terrorista tüzet nyitott a vásár látogatóira. Az esemény öt ember életét követelte, többeket pedig megsebesített. 

A 2020-as bécsi merénylet is sokkolta a világot. Bár a támadás közvetlenül nem karácsonyi vásárt célzott, az osztrák főváros ünnepi előkészületeinek szívében történt, így emlékeztetett arra, hogy a nagy tömegrendezvények mindig potenciális célpontok maradnak.

Terrortámadás a német karácsonyi vásáron

A 2024-es magdeburgi terrortámadás reflektorfénybe helyezte Európa migrációs politikáját és annak elképesztő következményeit. A karácsonyi vásáron történt támadás öt életet követelt, köztük egy gyermekét, és több mint kétszáz ember sérült meg. Négy nő is meghalt, akik közül egy a szomszédos Burgenlandkreisből származott.

Irakiak terveztek támadást egy 2024-es karácsonyi vásáron

A német hatóságokhoz közel álló források szerint 2024-ben egy migráns fényképeket készített az augsburgi karácsonyi vásárról. Az iraki már ismert volt a rendőrség előtt, korábban a közösségi médiában az Iszlám Államot dicsőítő posztokkal hívta fel magára a figyelmet.

A riasztás egy külföldi titkosszolgálattól érkezett. Ali A. állítólag kapcsolatban állt az IS tagjaival, dicsőítette a dzsihádot, és videókat posztolt kivégzésekről és öngyilkos merényletekről.

A támadásokat korábban robbanóanyaggal felszerelt járművekkel hajtották végre. A nyomozók az augsburgi karácsonyi vásár esetében is ilyen forgatókönyvtől tartottak. Akkor szerencséje volt az ünneplő tömegnek.

Migráns hajtott a tömegbe

Idén februárban 28 ember megsérült Münchenben, amikor egy 24 éves afgán a tömegbe hajtott az utcán. A rendőrség közölte, hogy a gyanúsított egy menedékkérő. Bajorország miniszterelnöke akkor közölte, hogy az eset egy „gyanús támadásnak” tűnik. A migránst egyébként lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt már ismerte a rendőrség. 

Március elején egy autós Mannheimben a gyalogosok közé hajtott. Az autó majdnem egy kilométeren keresztül gázolt el embereket, válogatás nélkül. Szemtanúk elmondása szerint több ember a földre esett, miközben a mentők nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Két ember életét vesztette és összesen 25-en sérültek meg.

Police have cordoned off the scene of car ramming attack in Mannheim, southwestern Germany on March 3, 2025. A car driven into a crowd in southwest Germany on Monday killed two people, authorities said, adding they had arrested a 40-year-old German man after the incident. (Photo by Thomas LOHNES / AFP)
Válogatás nélkül gázolta el az embereket egy migráns Mannheimben
Fotó: THOMAS LOHNES / AFP

Szexuális erőszak Európa szívében

Milánóban szilveszterkor migránsok molesztáltak nőket. A belga fiatalokból álló csoport a városban ünnepelt, amikor bajba kerültek:

Barátaimmal együtt átéltem az elképzelhetetlent: fizikai és szexuális erőszak, több ezer ember előtt. Csapdába kerültünk, tehetetlenek voltunk a tömeggel szemben. Egy rémálom volt. Az emberek sikoltoztak, kiabáltak, verekedtek

– mesélte az egyik áldozat. Hozzátette, hogy a tömeg miatt nem tudtak mozogni, idegen férfiak fogdosták a kezüket, és a ruhájuk alá nyúltak. Az egyik áldozat elmondta, hogy egy olasz férfinak köszönheti, hogy kimentették, aki a feleségét is próbálta megvédeni.

Herfordban tavaly nyáron hét férfi erőszakolt meg egy 18 éves lányt. A csoportban négy német, két iraki és egy szír volt. Az erőszak egy diszkó közelében történt.

Szintén tavaly egy németországi fürdőben 15 éves kislányt erőszakoltak meg. A bűncselekmény elkövetésével egy szíriai tinédzser és egy másik kiskorút gyanúsították. A történtekre az öltözőben kerülhetett sor. A lány segítségért fordult a fürdő alkalmazottjához, aki értesítette a rendőrséget.

Márciusban az afgán Mohammad S. nemi erőszak, kiskorú elleni erőszak és fegyveres fenyegetés miatt állt az erfurti bíróság előtt. 2016-ban Dánián keresztül érkezett Németországba, menedékjogi kérelmet nem nyújtott be, mert szerinte „nem ismerte az ottani törvényeket”. A német állam havi 575 eurós segélyt adott és lakást bérelt neki.

Borítókép: A magdeburgi karácsonyi vásáron történt támadás áldozataira emlékeztek (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekARTE

Már az ARTE is silány propagandát nyomat

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A házigazda Orbán Viktor lesz, már amennyiben valahogy kihámozza magát ebből a rohadt nagy elszigetelődésből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu