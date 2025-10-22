Ünnepi fények helyett szirénák: Európa új valósága

A migránsok miatt Európa rettegve várja az ünnepeket. Nagy-Britanniában csúcson a migránsok által elkövetett erőszakos cselekmények száma, több Nyugat-Európai országban pedig a no-go zónákba még a hatóságok sem mernek bemenni.

A migránsbűnözés miatt retteg Európa lakossága

Fotó: JOAN GALVEZ / ANADOLU

Bakondi György rámutatott arra, hogy az elmúlt tíz évben a migráció folyamatosan a politikai viták kereszttüzében volt, a bevándorlás miatt pedig a lakosság mindennapjaiban érezhető minőségromlás következett be. Így no-go zónák jöttek létre, megszaporodtak a nők elleni támadások, terrorcselekmények történtek, a szociális ellátórendszer is nehezebben működik, mindezek pedig társadalmi feszültségeket okoztak, és változtatásra kényszerítik a döntéshozókat – fogalmazott.

No-go zónák, migránsgettók, tömegmészárlás Párizsban, iszlamista merénylet Ausztriában, terrortámadás Nizzában, Berlinben, Münchenben, Brüsszel belvárosában Kalasnyikovokkal lövöldöznek napokig, és most antiszemita terrorgyilkosság Manchesterben.

Franciaországban is betelt a pohár

A válság mértékét jelzi, hogy Franciaországban lemondott Guillaume Larrivé, a Bevándorlási és Integrációs Hivatal (OFII) elnöke. Döntését azzal indokolta, hogy az új francia kormánynak nincs kellő ambíciója a bevándorlás megfékezésére. Larrivé szerint Párizs nem képes valódi stratégiát kialakítani a migrációs nyomás csökkentésére, miközben az ország egyre mélyebb társadalmi feszültségekkel küzd.

A volt hivatalvezető távozása szimbolikus: egyre több nyugat-európai döntéshozó ismeri el, hogy a korlátlan bevándorlás politikája kudarcot vallott.

A biztonsági helyzet romlása, a társadalmi integráció meghiúsulása és a növekvő terrorfenyegetettség már nemcsak politikai, hanem mindennapi valóság Franciaországban, Németországban és több más európai országban is.