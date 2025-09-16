Az elmúlt években több európai nagyvárosban is egymást követik a migránsokhoz köthető támadások. A történtek sokkolják a közvéleményt, miközben a hatóságok egyre nagyobb nyomás alá kerülnek. A nyugat-európai városok biztonsága komoly kérdéseket vet fel, mivel a migránserőszak újra fellángolt Európában: Brüsszelben több mint húsz lövöldözés zajlott le az elmúlt két hónapban, amelyek hét halálos áldozatot követeltek. A belga főügyész figyelmeztetett: ma bárki célponttá válhat az utcán. Hollandiában egy 22 éves migránst vádoltak meg egy tinédzser lány meggyilkolásával és más támadásokkal is összefüggésbe hozták. Németországban egy amerikai fiatalembert szúrtak meg bevándorlók, miközben nőket próbált megvédeni. Eközben Nagy-Britanniában a bűnözés látványosan növekszik, és a migránsok elhelyezése elleni demonstrációk országos szintűvé szélesedtek. A nyugati városok lakói egyre inkább kiszolgáltatottnak érzik magukat a fokozódó migránserőszak miatt.
Migránsok uralják Nyugat-Európát, senki sincs biztonságban + videó
Nyugat-Európában a migránsok által elkövetett erőszakos cselekmények száma nő. Németországban és más EU-s országokban késeléses támadásokról, tömeges gázolásokról és nemi erőszakról szóló beszámolók botránkoztatják meg a közvéleményt. Vásárok és utcai rendezvények is gyakran kerülnek a migránsok támadásainak középpontjába. Az emberek türelme elfogyott.
Migránsok késsel az utcákon
Tavaly Solingenben, Németországban egy késes támadó az utcán rontott rá a város alapításának 650. évfordulóját ünneplő emberekre, ami több halálos áldozatot követelt. Idén augusztusban, Drezdában pár nap alatt kétszer történt késes támadás. Első esetben egy 21 éves amerikai férfit szúrtak meg a villamoson, miután megpróbált védeni két nőt, akiket zaklattak. Később egy szíriai és egy tunéziai férfi esett egymásnak késsel. A város lakói különösen aggasztónak találják, hogy ilyen rövid időn belül két késelés is történt.
Rendezvények váltak célponttá
2024. december 20-án este egy 50 éves, Szaúd-Arábiából érkező férfi terrortámadást követett el a magdeburgi karácsonyi vásáron. Az incidensben öten vesztették életüket, köztük egy kisgyermek. Körülbelül 205-en sérültek meg, közülük 86-an kerültek kórházba. Az esemény másnapján mintegy 2100-an vonultak a magdeburgi Hasselbachplatzra, ahol erőszakos összetűzések is előfordultak.
További Külföld híreink
Spontán szerveződött más demonstrációkon a résztvevők a migránsok hazatoloncolását követelték.
Az utóbbi időszak gázolásos terrortámadásai ráirányították a figyelmet az ilyen típusú bűncselekményekre. Franciaországban korábban kiutasított migránsok gázolták el a tüntetőket. 2025 februárjában München belvárosában egy 24 éves afgán származású menedékkérő Allah akbar!-t kiabálva belehajtott egy autóval egy szakszervezeti tüntetésbe a müncheni központi pályaudvar közelében, két ember (egy 37 éves anya és kétéves kislánya) életét vesztette, 39-en megsérülnek, közülük 18-an súlyosan. A gyanúsított migránst lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt már ismerte a rendőrség.
2024-ben karácsony napján London belvárosában, a Soho negyedben egy férfi négy gyalogost gázolt el egy éjszakai klubbal kapcsolatos vita után. A támadásban az egyik áldozat súlyosan megsérült. A rendőrség letartóztatta az elkövetőt, és kizárta a terrortámadás lehetőségét. A 2016-os nizzai támadás során egy tunéziai migráns egy 19 tonnás teherautóval hajtott bele a Bastille-napi ünneplő tömegbe a francia Riviérán. A merényletben 86 ember vesztette életét, több százan megsérültek. Az Iszlám Állam vállalta magára a támadást, amelyet máig a legsúlyosabb autós merényletként tartanak számon Európában.
A nizzai tömeggyilkosság után egy évvel, 2017 augusztusában Barcelona forgalmas sétálóutcáján, a La Ramblán egy marokkói származású férfi hajtott az emberek közé. Ez a szintén dzsihadista indíttatású támadás 24 ember életét követelte, a sebesültek száma a százötvenet is meghaladta.
Németország: három tömeges gázolás három hónap alatt
Tavaly karácsony előtt borzalmas tragédia rázta meg Németországot, amikor egy autó a kelet-németországi Magdeburg karácsonyi vásáránál a tömegbe hajtott és több száz méteren keresztül sodorba magával az embereket. Mint fentebb is olvasható, 2025. február 13-án egy 24 éves afgán migráns okozott hatalmas pánikot és félelmet Münchenben, miután autójával belehajtott egy szakszervezet tüntetésébe.
További Külföld híreink
Március elején egy autós Mannheimben a gyalogosok közé hajtott. Az autó majdnem egy kilométeren keresztül gázolt el embereket, válogatás nélkül. Szemtanúk elmondása szerint több ember a földre esett, miközben a mentők nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Két ember életét vesztette és összesen 25-en sérültek meg.
A szexuális erőszak mindennapossá vált Európa szívében
Milánóban szilveszterkor migránsok molesztáltak nőket. A belga fiatalokból álló csoport a városban ünnepelt, amikor bajba kerültek:
Barátaimmal együtt átéltem az elképzelhetetlent: fizikai és szexuális erőszak, több ezer ember előtt. Csapdába kerültünk, tehetetlenek voltunk a tömeggel szemben. Egy rémálom volt. Az emberek sikoltoztak, kiabáltak, verekedtek
– mesélte az egyik áldozat. Hozzátette, hogy a tömeg miatt nem tudtak mozogni, idegen férfiak fogdosták a kezüket, és a ruhájuk alá nyúltak. Az egyik áldozat elmondta, hogy egy olasz férfinak köszönheti, hogy kimentették, aki a feleségét is próbálta megvédeni.
További Külföld híreink
Márciusban az afgán Mohammad S. nemi erőszak, kiskorú elleni erőszak és fegyveres fenyegetés miatt állt az erfurti bíróság előtt. 2016-ban Dánián keresztül érkezett Németországba, menedékjogi kérelmet nem nyújtott be, mert szerinte „nem ismerte az ottani törvényeket”. A német állam havi 575 eurós segélyt adott neki és lakást bérelt.
További Külföld híreink
2020 szeptemberében Hamburgban kilenc migráns megerőszakolt egy 15 éves lányt egy városi parkban. A fiatal férfiakból álló csoport a részeg kislányt támadta meg, és az áldozat teljesen védtelen volt. A tárgyaláson egyik vádlott sem mutatott megbánást, és védőik felmentést kértek, azzal érvelve, hogy nem ismerték fel a lány ellenállását.
További Külföld híreink
Herfordban tavaly nyáron hét férfi erőszakolt meg egy 18 éves lányt. A csoportban négy német, két iraki és egy szír volt. Az erőszak a Subway parkolójában, egy diszkó közelében történt.
Szintén tavaly egy németországi fürdőben 15 éves kislányt erőszakoltak meg. A bűncselekmény elkövetésével egy szíriai tinédzser és egy másik kiskorú gyanúsították. A történtekre az öltözőben kerülhetett sor. A lány segítségért fordult a fürdő alkalmazottjához, aki értesítette a rendőrséget. A vádlottról a rendőrök szemtanúi információi alapján még a helyszínen intézkedtek.
További Külföld híreink
Szicíliában 2025 szeptemberében két magyar turista csoportos erőszak áldozata lett Catania közelében. Egy furgonnal fiatal férfiak útbaigazítást és fuvart ajánlottak, de félreeső helyre vitték a lányokat, ahol egy harmadik férfi is csatlakozott hozzájuk.
A marokkói férfiak nemcsak megerőszakolták, hanem kábítószer fogyasztására is kényszerítették őket.
Magyarország tíz éve ellenáll
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán írt róla, hogy Brüsszel tíz éve tart nyomás alatt minket:
Azt akarják, hogy fogadjuk be Magyarországra az illegális migránsokat. Tíz éve ellenállunk. A magyar családok biztonsága nem lehet alku tárgya!
A magyar kormány közösségi oldalán megosztott videóhoz azt írták, hogy tíz éve ostromolták a magyar határt Röszkénél az illegális migránsok.
De időben léptünk: kerítést építettünk, és szigorítottuk a jogszabályokat is. Ennek köszönhetően Magyarországon zéró a migránsok száma, miközben a nyugat-európai országok bevándorlóországok lettek.
Borítókép: Európa sötét oldala: ami az utcákon történik az sokkoló (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Fontos siker a magyar–amerikai kapcsolatokban
Visszakapta Magyarország a teljes jogú státuszt az amerikai vízummentességi programban.
Hamarosan szavaznak az Ursula von der Leyen ellen benyújtott két bizalmatlansági indítványról
Viharfelhők gyülekeznek Brüsszelben.
Rapid extra – tízéves küzdelem az illegális migráció ellen + videó
Az illegális bevándorlás veszélyeire hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet Rapid extra podcastjében Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője.
Megdöbbentő lépésre szánta el magát a NATO tagországa
Tankcsapdák és bunkerek épülnek az észt–orosz határon.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Fontos siker a magyar–amerikai kapcsolatokban
Visszakapta Magyarország a teljes jogú státuszt az amerikai vízummentességi programban.
Hamarosan szavaznak az Ursula von der Leyen ellen benyújtott két bizalmatlansági indítványról
Viharfelhők gyülekeznek Brüsszelben.
Rapid extra – tízéves küzdelem az illegális migráció ellen + videó
Az illegális bevándorlás veszélyeire hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet Rapid extra podcastjében Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője.
Megdöbbentő lépésre szánta el magát a NATO tagországa
Tankcsapdák és bunkerek épülnek az észt–orosz határon.