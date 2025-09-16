Migránsok uralják Nyugat-Európát, senki sincs biztonságban + videó

2024-ben karácsony napján London belvárosában, a Soho negyedben egy férfi négy gyalogost gázolt el egy éjszakai klubbal kapcsolatos vita után. A támadásban az egyik áldozat súlyosan megsérült. A rendőrség letartóztatta az elkövetőt, és kizárta a terrortámadás lehetőségét. A 2016-os nizzai támadás során egy tunéziai migráns egy 19 tonnás teherautóval hajtott bele a Bastille-napi ünneplő tömegbe a francia Riviérán. A merényletben 86 ember vesztette életét, több százan megsérültek. Az Iszlám Állam vállalta magára a támadást, amelyet máig a legsúlyosabb autós merényletként tartanak számon Európában.

A nizzai tömeggyilkosság után egy évvel, 2017 augusztusában Barcelona forgalmas sétálóutcáján, a La Ramblán egy marokkói származású férfi hajtott az emberek közé. Ez a szintén dzsihadista indíttatású támadás 24 ember életét követelte, a sebesültek száma a százötvenet is meghaladta.

Németország: három tömeges gázolás három hónap alatt

Tavaly karácsony előtt borzalmas tragédia rázta meg Németországot, amikor egy autó a kelet-németországi Magdeburg karácsonyi vásáránál a tömegbe hajtott és több száz méteren keresztül sodorba magával az embereket. Mint fentebb is olvasható, 2025. február 13-án egy 24 éves afgán migráns okozott hatalmas pánikot és félelmet Münchenben, miután autójával belehajtott egy szakszervezet tüntetésébe.