Korábban kiutasított migránsok gázolták el a tüntetőket Franciaországban

A német gazdák követeléseihez hasonlóan most már Franciaországban is tüntetnek a gazdák, utakat, autópályákat zárnak le, és egyértelműen megfogalmazták követeléseiket: az adminisztráció egyszerűsítése mellett követelik, hogy a kormányzat ne tiltsa be a növényvédő szereket, illetve a gázolaj folyamatosan emelkedő árát fagyasszák be, írta az Origó.

Nagyon fontos követelésük az is, hogy a természeti katasztrófák után az eddiginél sokkal gyorsabban kapjanak kártalanítást a károkat szenvedő gazdák, akik azt is szeretnék elérni, hogy a kormány arra kényszerítse a nagy élelmiszerláncokat, hogy terményeikért többet fizessenek.

La mobilisation des agriculteurs s'accélère partout en France



A kedd hajnali kegyetlen gázolás az egyik demonstráción történt, és egész Franciaországot megrázta

Egy autó belehajtott a gazdák által emelt útzárba az Ariège-megyei Pamiers-ben. Elgázolt egy állattenyésztő házaspárt és 12 éves kislányukat. Az anya azonnal meghalt, a kislányt mentőhelikopterrel vitték kórházba, de ott ő is meghalt. Az autóban három illegális migráns ült, akiket őrizetbe vettek.

Sajtótájékoztatóján Ariège prefektusa kiemelte, az útlezárás megfelelt minden szabálynak, és az autóban ülők pontosan tudták, hogy tilos behajtani. A kocsiban egy migráns házaspár és szintén bevándorló barátjuk ült. Emberölés miatt nyomoznak ellenük.

Később kiderült, a három örmény bevándorlót már decemberben kiutasították, de eltűntek és a rendőrök nem találták őket. Most egyikük – a sofőr – ellen emberölés miatt nyomoznak, a másik kettő kiutasítási őrizetben van.