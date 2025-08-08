lódarazsidehazarovardarázsfészek

Pánikhangulat tört ki a lódarazsak miatt idehaza, a hatékony megoldás még várat magára

Mindössze egyszer észleltek ázsiai lódarazsat idehaza, ennek ellenére akkora a pánik, hogy sokan már minden nagyobb méretű darazsat annak néznek – írja az Agrárszektor. Ugyanakkor 2025 egyáltalán nem tekinthető darazsas évnek – részletezte a portálnak a Nova-Tox Profi Kft. ügyvezető igazgatója. Kovács Tamás kifejtette, az aszályos klímahelyzet nem kedvez a rovarok elszaporodásának.

Magyar Nemzet
Forrás: Agrárszektor2025. 08. 08. 15:52
darázs Fotó: Róka László Forrás: MTVA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aszályos az idei év, amely visszafogja a darazsak szaporodását, ugyanis a rovar- és gyümölcstermés is kevesebb, így nincs megfelelő mennyiségű táplálék – fejtegette az igazgató. Ugyanakkor megjegyezte, ha arra gyanakszunk, hogy darázsfészek lehet a közelünkben, nem érdemes azt felkutatni, hiszen az veszélyes lehet, azonban, ha azt látjuk, hogy több darázs is célirányosan repül valamerre, ott jó eséllyel lehet darázsfészek. 

Figyelmeztetett továbbá, hogy a rovarirtók nem hatnak a darazsakra, és bár a hagyományos lakossági készítmények alkalmasak arra, hogy a látható fészkeket kiirtsuk, a rejtett fészkekhez azokkal már nem tudunk hozzáférni. Hozzáfűzi azonban, hogy 

a lakossági bejelentések száma is jelentősen megnövekedett, ami jelzi, hogy a probléma szélesebb körben is egyre gyakoribb.

És nem csak a lakosságnak gyűlik meg a baja olykor a darazsakkal. Kovács Tamás szerint a mezőgazdaságban is gondot okoznak a fekete-sárga szárnyasok, főleg az állattartásban, ugyanis az itatók körül tömegesen jelenhetnek meg a darazsak a nyári melegben. Az ügyvezető beszélt arról is, hogy a szakemberek a darázsirtást kimondottan irtószerrel végzik, tehát nem lehetséges őket elűzni. 

A darazsak távol tartására sajnos nincs hatékony megoldás

– hangsúlyozta. Úgy vélte, a legjobb védekezés a megelőző, célzott vegyszeres kezelés tavasszal, ekkor zajlik ugyanis a fészekalapítási időszak, a kezeléssel azonban nagyban csökkenhet az esélye annak, hogy a darazsak a környéken telepedjenek le. Hangsúlyozta azonban, szakértőt csak akkor érdemes hívni, ha darázsfészek jelenlétére utaló jeleket látunk, és irtásra van szükség. Ennek az ára  25 ezer forintnál kezdődik és akár 150 ezer forintba is kerülhet. 

 

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Költözzünk albérletbe! – üzeni Magyar Péter a zugligeti luxusvillájából

A bécsiek többsége bérlakásban él, tehát a magyaroknak is jó lesz úgy…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu