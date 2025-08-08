Pánikhangulat tört ki a lódarazsak miatt idehaza, a hatékony megoldás még várat magára

És nem csak a lakosságnak gyűlik meg a baja olykor a darazsakkal. Kovács Tamás szerint a mezőgazdaságban is gondot okoznak a fekete-sárga szárnyasok, főleg az állattartásban, ugyanis az itatók körül tömegesen jelenhetnek meg a darazsak a nyári melegben. Az ügyvezető beszélt arról is, hogy a szakemberek a darázsirtást kimondottan irtószerrel végzik, tehát nem lehetséges őket elűzni.

A darazsak távol tartására sajnos nincs hatékony megoldás

– hangsúlyozta. Úgy vélte, a legjobb védekezés a megelőző, célzott vegyszeres kezelés tavasszal, ekkor zajlik ugyanis a fészekalapítási időszak, a kezeléssel azonban nagyban csökkenhet az esélye annak, hogy a darazsak a környéken telepedjenek le. Hangsúlyozta azonban, szakértőt csak akkor érdemes hívni, ha darázsfészek jelenlétére utaló jeleket látunk, és irtásra van szükség. Ennek az ára 25 ezer forintnál kezdődik és akár 150 ezer forintba is kerülhet.