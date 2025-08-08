Aszályos az idei év, amely visszafogja a darazsak szaporodását, ugyanis a rovar- és gyümölcstermés is kevesebb, így nincs megfelelő mennyiségű táplálék – fejtegette az igazgató. Ugyanakkor megjegyezte, ha arra gyanakszunk, hogy darázsfészek lehet a közelünkben, nem érdemes azt felkutatni, hiszen az veszélyes lehet, azonban, ha azt látjuk, hogy több darázs is célirányosan repül valamerre, ott jó eséllyel lehet darázsfészek.
Pánikhangulat tört ki a lódarazsak miatt idehaza, a hatékony megoldás még várat magára
Mindössze egyszer észleltek ázsiai lódarazsat idehaza, ennek ellenére akkora a pánik, hogy sokan már minden nagyobb méretű darazsat annak néznek – írja az Agrárszektor. Ugyanakkor 2025 egyáltalán nem tekinthető darazsas évnek – részletezte a portálnak a Nova-Tox Profi Kft. ügyvezető igazgatója. Kovács Tamás kifejtette, az aszályos klímahelyzet nem kedvez a rovarok elszaporodásának.
Figyelmeztetett továbbá, hogy a rovarirtók nem hatnak a darazsakra, és bár a hagyományos lakossági készítmények alkalmasak arra, hogy a látható fészkeket kiirtsuk, a rejtett fészkekhez azokkal már nem tudunk hozzáférni. Hozzáfűzi azonban, hogy
a lakossági bejelentések száma is jelentősen megnövekedett, ami jelzi, hogy a probléma szélesebb körben is egyre gyakoribb.
És nem csak a lakosságnak gyűlik meg a baja olykor a darazsakkal. Kovács Tamás szerint a mezőgazdaságban is gondot okoznak a fekete-sárga szárnyasok, főleg az állattartásban, ugyanis az itatók körül tömegesen jelenhetnek meg a darazsak a nyári melegben. Az ügyvezető beszélt arról is, hogy a szakemberek a darázsirtást kimondottan irtószerrel végzik, tehát nem lehetséges őket elűzni.
A darazsak távol tartására sajnos nincs hatékony megoldás
– hangsúlyozta. Úgy vélte, a legjobb védekezés a megelőző, célzott vegyszeres kezelés tavasszal, ekkor zajlik ugyanis a fészekalapítási időszak, a kezeléssel azonban nagyban csökkenhet az esélye annak, hogy a darazsak a környéken telepedjenek le. Hangsúlyozta azonban, szakértőt csak akkor érdemes hívni, ha darázsfészek jelenlétére utaló jeleket látunk, és irtásra van szükség. Ennek az ára 25 ezer forintnál kezdődik és akár 150 ezer forintba is kerülhet.
Térképen a magyarországi halálutak, csaknem négyszázötven halálos baleset történt tavaly
Most bárki megnézheti, hogy a lakhelye közelében melyek a legveszélyesebb útszakaszok.
Fotókon, ahogy a tisztjelöltek készülnek eskütételükre
A fiatal honvédek hamarosan fogadalmat tesznek a haza szolgálatára.
Letartóztatták a miniszterelnök megölését megrendelő fiatalt
A gyanúsított 2018 óta pszichiátriai kezelés alatt áll.
Magyar Péter és a Tisza teljes gőzzel támadja az Otthon start programot
Csak azt csinálja, amit már megszokhattunk a baloldaltól.
